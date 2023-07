Réplica del gobierno porteño a Massa por la reunión para levantar el paro de colectivos: “Nadie nos convocó”

El gobierno porteño le contestó rápidamente al ministro de Economía, Sergio Massa, luego de que sus quejas de que no estuvo presente en las negociaciones con empresarios y sindicalistas para levantar el paro de colectivos: “Es competencia del gobierno nacional, pero, además, nadie nos convocó; las veces que nos convocaron hemos ido y seguiremos yendo cada vez que nos convoquen”, afirmó a Infobae el jefe de Gabinete de la ciudad de Buenos Aires, Felipe Miguel, para quien el funcionario nacional busca “sacarse un poco de responsabilidad y hacer discursos para la tribuna”.

El funcionario porteño admitió que “puede haber un componente electoral” en la queja de Massa, pero, aun así, confirmó que, si es convocado, irá al encuentro convocado el lunes próximo por Massa para encontrar una solución al conflicto que trastornó este viernes a millones de pasajeros.

Mientras Horacio Rodríguez Larreta estaba de recorrida proselitista en Córdoba, el gabinete porteño reaccionó con malestar al señalamiento de Massa: enojado, uno de los funcionarios larretistas atribuyó la actitud del candidato presidencial de Unión por la Patria a “la lógica de la campaña electoral”. “Con esto quieren atacar un poco también a Horacio, que es el candidato que menos les conviene”, afirmó a Infobae la misma fuente porteña.

“Queremos pedirle al gobierno de la Ciudad que asuma la parte de su responsabilidad que tiene y se siente también a la mesa desde el lunes para que entre todos podamos garantizar primero que esto no vuelva a pasar, nunca más la gente de rehén por un conflicto de plata entre empresas, Estado, porque no es el sentido”, fue la frase de Massa para apuntarle a la administración larretista.

Pocos minutos después de que el ministro-candidato anunció el levantamiento del paro de colectivos junto con empresarios y sindicalistas del transporte automotor, con críticas al gobierno porteño, Felipe Miguel sostuvo que “este conflicto es de competencia del gobierno nacional, no responde a nuestra competencia” y resaltó: “No nos invitaron a la reunión para resolver el conflicto”. Incluso dijo: “Vaya a saber qué quiso hacer el Ministro de Economía con esta queja”.

“Cuando uno gobierna pésimamente se ven las consecuencias; es un gobierno nacional que no aborda los temas para resolverlos de fondo y las explicaciones que dan nadie se las cree”, consideró el funcionario porteño, para quien “este conflicto es igual que otros: son el resultado de un pésimo gobierno, con un desmanejo absoluto de las finanzas del Estado, de inflación, de la falta de trabajo”.

“El sistema de transporte de colectivos en el AMBA es competencia del gobierno nacional -insistió- y mientras no se traspasen, no se dividan entre la provincia y las ciudades de competencia, ellos hacen y deciden todo, fijan las tarifas, fijan los subsidios, fijan los recorridos, autorizan cada línea que está autorizada, llevan adelante los controles, no tenemos injerencia”.

Respecto de si irían a la reunión anunciada el lunes por Massa, Miguel señaló: “Vamos a ir si nos convocan. Todavía no lo hicieron. No es que sale un ministro por televisión y nos da por convocados, así no funciona, no sabemos a qué hora, con quiénes ni con qué agenda”.

“Se supone que es para discutir las dificultades del sistema y yo iría, no hay problema -añadió-. De hecho, nos reunimos muchas veces por estos temas con el gobierno nacional. Nosotros colaboramos con los subsidios de algunas líneas. No correspondería, pero lo hacemos. Ahora, es una vergüenza que traten de sacarse de encima el tema y revoleen responsabilidades de cualquier forma”.

Por su parte, Manuela López Menéndez, secretaria de Transporte y Obras Públicas de la ciudad, destacó que “los colectivos el AMBA son responsabilidad del gobierno nacional” y también aseguró: “No es cierto que fuimos convocados a una reunión por el Ministerio de Transporte de Nación. Ni hoy ni en los días previos al paro”.

En este sentido y tras las expresiones que partieron del gobierno porteño, el ministro de Transporte de la Nación también se sumó al cruce. “Hace 2 años que los convocamos a que se hagan cargo de su propio transporte como lo indica la Ley Nacional Número 26.740, pero nunca quisieron asumir la competencia”, indicó Diego Giuliano. Luego, completó con la pregunta: “¿Qué otra invitación necesitan?”.

