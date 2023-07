Leandro Busatto: "La política tiene que estar menos en el escritorio y más en el territorio"

El precandidato a gobernador de Santa Fe en la lista "Unamos fuerzas" (PJ), Leandro Busatto, criticó a "la política de escritorio" y dijo que hay que tener más presencia en el territorio. "La política tiene que estar menos en el escritorio y más en el territorio. Si tenés el privilegio de no padecer las cosas que padecen muchísimos argentinos y santafesinos, por lo menos tomate el tiempo de ser empático y tomar decisiones para mejorar esas cuestiones", pidió.

Busatto aseguró que el próximo domingo se define "la posibilidad de construir una política mucho más cerca de la gente, de la democracia, mucho más empática con lo que la gente está demandando".

Para Busatto, la inseguridad tiene que ver con "el retiro del Estado" de los barrios de Santa Fe. "Estamos convencidos de que una de las caras de la problemática, la inseguridad, tiene que ver con el retiro del Estado. Y para nosotros es importante sacar la política del escritorio al territorio. Por eso, estamos proponiendo un programa que tiene que ver con las características, la inseguridad que vivimos a partir de volver a la escuela, volver a los clubes y volver a las vecinales y a los centros culturales. Las escuelas son, los clubes son fundamentales", dijo el precandidato del PJ.

Y propuso un Plan Quinquenal para refaccionar 1.000 escuelas por año. "Son 5.200 escuelas dentro de la provincia. Yo me propongo mil por año. Que la termine el próximo gobierno que venga, porque la verdad también hay que terminar con este absurdo de que la historia empiece y termina con uno", dijo Busatto.

Para hacerlo, sugirió el cobro de una tasa a las exportadoras de cereales. "Que paguen impuestos quienes no pagan ningún tipo de impuesto. Diez empresas en la provincia de Santa Fe no pagan ningún tipo de impuesto. ¿Por qué? Porque a veces tienen el domicilio fiscal en Buenos Aires o a veces excusan en la doble imposición para evitar poner lo que tienen que poner en la provincia de Santa Fe. Una tasa o un ingreso bruto tienen que empezar a discutirse para que sea más proporcional lo que aportan. Y no quiero que vaya a renta general para que digan qué hace la política con esto, no, directamente un fondo de reparación de los edificios sectoriales. Específico para eso", indicó.

Con informacion de Aire de Santa Fe.