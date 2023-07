Se cerró el escrutinio en toda la provincia con una muy baja concurrencia

En la que fue una jornada democrática exitosa en la provincia de Santa Fe, finalizó la instancia de votación en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de cara a las generales de septiembre.

Desde las 18 horas inició el conteo de votos por parte del Tribunal Electoral, con alta expectativa por los resultados en las disputas internas.

Los más de dos millones ochocientos mil ciudadanos santafesinos, con el debut del Voto Joven, eligieron candidatos a gobernador, vicegobernador, legisladores provinciales, concejales y mandatarios locales.

En 46 ciudades seleccionaron en la categoría a intendente y en las 60, concejales. Mientras que en 305 comunas renovaron autoridades, con lista única en 86 de ellas.

Con un amplio margen de tiempo, se estima que los primeros resultados se conocerán en las primeras horas de la noche, con aproximaciones definitivas llegada la medianoche.

Los números finales, como es habitual, recién se conocerán con el posterior conteo definitivo.

El recuento provisional podrá seguirse desde el sitio web oficial de la provincia de Santa Fe. Los mismos se actualizarán aproximadamente cada 4 minutos durante el desarrollo del Recuento Provisorio.

Qué pasa si no voté

Las personas que no asistan a votar, y no justifiquen su inasistencia ante el Tribunal Electoral Provincial, deberán pagar una multa cuyo monto se definirá con posterioridad.

Cómo justificar la no concurrencia

La justificación del no voto comienza en la página web del Tribunal Electoral.

Se debe buscar dentro de esta web el banner que indique “Justificación de la no emisión del voto”. Una vez allí, la persona que realiza el trámite debe identificarse colocando su número de DNI y su sexo. Se exhibirá entonces en pantalla el artículo 12 del Código Electoral Nacional, que establece el “Deber de votar”. Este artículo indica quiénes quedarán exentos a través de una serie de incisos que enumeran los motivos de la no concurrencia. El usuario debe elegir el inciso pertinente por el cual no concurrió al sufragio, completando un cuadro con el N° de teléfono, correo electrónico y el inciso propiamente dicho. Finalmente, el usuario puede elegir imprimir la constancia.