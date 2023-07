De una falsa oferta laboral a la trata de personas: las hipótesis sobre la desaparición de Tehuel de la Torre

El juicio oral por la desaparición de Tehuel de la Torre finalmente será durante la feria judicial de julio de 2024, y no en 2027, como se había establecido en un primer momento.



La decisión del Tribunal en lo Criminal N° 2 de La Plata es un aliciente para la familia del joven de 22 años, ya que la investigación comenzó en marzo de 2021 y, al menos hasta ahora, no hubo novedades concretas sobre el paradero de Tehuel. Sin embargo, de este cambio, Andrés, el papá de De la Torre, se enteró por los medios de comunciación.

“Yo me enteré por otros periodistas. No se está investigando nada, estuvieron dando vueltas en vez de investigar”, aseguró en diálogo con TN y sobre las pistas que existen respecto a la desaparición de Tehuel, dijo que en verdad la fiscal Karina Guyot (que inicialmente tomó el caso) siempre buscó al joven como si estuviera muerto, pero que nunca se barajó la posibilidad de que siguera vivo.

En este sentido, explicó que las últimas medidas que tuvo la causa ocurrieron en agosto del año pasado, cuando se hicieron unos rastrillajes que no arrojaron datos. Si bien ahora el expediente está en manos del Tribunal en lo Criminal N°2 de La Plata, sigue sin haber novedades.

“Como no hay avances, me fui solo al norte a investigar y mandé a preguntar. Yo conozco todo el país y sé como se mueve, así que me fui al norte a ver si podía averiguar algo. Si bien sabía a donde me metía, no conocía nada, pero yo miedo no tengo. Hay mucha trata de personas y hay mucho poder atrás de eso, mucha plata, y yo tengo la duda de si algo así pasó con Tehuel”, se sinceró.

Luis Alberto Ramos y Oscar Alfredo Montes son los dos detenidos que tiene la causa. Ambos están con prisión preventiva, acusados de “homicidio agravado por odio a la orientación sexual e identidad de género”, un delito que en caso de ser condenados, prevé una pena de perpetua. Además se los acusa de “encubrimiento en concurso real con falso testimonio”.

“Aunque están acusados de homicidio, a mí no me interesa lo que pueda pasar con ellos, yo lo que quiero es encontrar a Tehuel”, dijo Andrés y, sobre esto, aclaró que para él no hay indicios claros que demuestren que el joven fue asesinado. En este sentido, dijo que la búsqueda empezó cinco días después de la desaparición, que se tardó mucho y que hubo muchas cosas que se manejaron de manera irregular.

“A uno de los imputados le tomaron declaración en la puerta de la casa, ¿a vos te parece? Ahora tampoco me avisaron que se adelanta la fecha del juicio, que hacerlo en 2027 era una vergüenza. Acá hay algo raro, porque hay cosas que no se quisieron hacer, o que las hicieron mal. Además, se demoró en todo. Acá hay algo turbio, siento mal olor. A los dos o tres meses de la investigación me di cuenta de eso y sigo sintiendo lo mismo”, se quejó.

Las pruebas contra los dos detenidos

Si bien todavía no sabe qué pasó con Tehuel de la Torre, hay ciertas pistas que permiten supone que el joven trans de 22 años fue atacado en la casa de Ramos, donde encontraron manchas de sangre que dieron positivas con el ADN de la víctima.

Del mismo modo, en esa vivienda apareció quemada una campera del chico, mientras que su celular también fue encontrado totalmente destruído en la vered de la vivienda de Ramos.

Además, hay una foto que se tomaron los dos imputados junto a Tehuel, la cual apareció también en el celular de Ramos y que sería del día en que De la Torre desapareció.

“Los dos imputados son reincidentes, están acusados de otros delitos. A Tehuel nadie lo protegió, pero a ellos sí. Y estoy bastante enojado. Ahora lo que me interesa es que digan que hicieron con Tehuel”, se sinceró.

Montes, en sus diferentes declaraciones, se desdijo. En su primera exposición como testigo dijo que nada tenía que ver con el caso, pero después finalmente admitió que ese 11 de marzo estuvo en lo de Ramos junto a Tehuel, aunque al rato se fue y no supo más nada del joven.

Qué se sabe de la desaparición de Tehuel de la Torre

La última vez que se lo vio a Tehuel fue en la tarde del 11 de marzo de 2021, cuando se cruzó con su hermana Verónica justo en el momento en que se dirigía desde San Vicente a la localidad de Alejandro Korn para ver a un conocido que le había ofrecido un supuesto trabajo como mozo en un evento.

Según lo que se pudo comprobar durante la instrucción de la causa, se sabe que el chico llegó a la casa de Ramos, donde estuvo también con Montes gracias a la existencia de una foto que se sacaron los tres juntos. De ahí se pierde el rastro de Tehuel, aunque sí se halló en esa vivienda el celular y restos de ropa del propio joven.

Durante estos dos años, se hicieron muchos allanamientos en distintos lugares de Alejandro Korn y varios procedimientos en San Vicente, pero, al menos hasta ahora, ninguno dio positivo. Los diferentes elementos hallados y analizados no tenían relación con Tehuel y hoy su paradero sigue siendo un misterio.

Por esto mismo, el Centro de Estudios Legales y Sociales se sumó querellante al caso, igual que lo hizo la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo - Línea Histórica y el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.

Con informacion de Todo noticias.