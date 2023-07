Clara García llama a darle mayorías a "la gobernabilidad"

Con todas las letras Clara García decía durante la campaña electoral que era ella, la única mujer que encabezaba una de las siete listas, quien puede ganarle en las elecciones generales a Omar Perotti, y que para eso quería quedar primera en la nómina de Unidos por Santa Fe. Ha ocurrido esto último y habrá que ver si también lo anterior.

Pidió tener sobre sus hombros el peso de enfrentar al gobernador en septiembre y el electorado se lo concedió. El objetivo que muestra ahora es "garantizar la gobernabilidad" o, lo que es lo mismo según su opinión, evitar "el poder de veto" que tendría esta Cámara si, en un futuro gobierno de Maximiliano Pullaro, no queda en manos de Unidos para Cambiar Santa Fe.

Sin verbalizarlo, su figura siempre asociada a Miguel Lifischitz (1955-2021), transmitía además que -hasta por razones personales- está con la mejor predisposición para enfrentar al jefe de la Casa Gris en unos días, cuando se decida con tildes en la boleta única de candidatos a ocupar 50 bancas, aún por tan solo un voto, qué fuerza se quedará con 28 bancas y qué otras cinco se deberán repartir las restantes 22, sistema D'Hont mediante.

Sumados todos los precandidatos a diputados provinciales, en el llamado frente de frentes hay casi 544 mil votos y algo menos de 453 mil para Juntos Avancemos. Pero la dispersión es el problema de Clara García, deberá buscar con prolijidad caligráfica (que tanto le gustaba cultivar como pasatiempo a su padre) la manera de que todos los votantes a otras figuras, en especial las que llevaron el radicalismo y el pro, se sientan parte. "Heredé su buena letra", comentó a propósito de recuerdos familiares (y los horribles apuntes del entrevistador) la diputada provincial que ahora busca mucho más que renovar su banca.

Ella se ha erigido como la figura de más peso del socialismo. Y el enroque que se conoció sobre la hora del cierre de listas de precandidatos, el 12 de mayo, explica hoy que fue largamente razonado, en una estrategia tan bien guardada durante las semanas previas. Clara logró una fuerte presencia en tanto parecía una precandidata a la Casa Gris, mientras Mónica Fein aparecía como un nombre más para la lucha por la Cámara baja. Pero ese día se supo que sería al revés. Hasta tanto, consiguió ser vista como la más embravecida crítica de Perotti y sostuvo ese discurso luego para el rol que ahora ha conseguido.

En Rosario

Fue la candidata a diputada provincial más votada en el departamento Rosario y lo mismo en esa ciudad. De allí fueron las últimas urnas en entrar al escrutinio provisorio que le han dado la ventaja sobre José Corral. En ese territorio tiene por sobre los demás postulantes a diputados una ventaja: es de más de cien mil votos la distancia entre el total cosechado por las tres fórmulas a gobernador y vice de Unidos, que el total de sufragios obtenidos por ella, Scarpín, Corral y Bonfatti, entre otros. Y en La Capital hay también una diferencia de otros 60 mil sobre los que se puede hacer el mismo razonamiento.

Deberá trabajar mucho el interior, ir con cuidado renglón por renglón, con el trazo firme y bello de las plumas y los tinteros de su padre, pueblo por pueblo como hizo su esposo cuando gobernó Santa Fe y preparaba su regreso hasta que la muerte por Covid se lo impidió. A Clara García, una feminista que se permite bromear sobre las mujeres, le fue mejor en las grandes ciudades.

Periodista:- En Unidos hay más votos a las fórmulas de gobernador y vice que a las listas de diputados.

García: - Seguramente en la decisión sobre el gobernador se ponen más esfuerzos. No digo que sea una decisión más racional, sí que seguramente es más meditada. Los cargos legislativos tienen una laxitud diferente, permiten a los votantes tal vez tomar otras ofertas electorales. Y el abanico de posibilidades es más amplio. No tiene las mismas tensiones que el voto a los cargos ejecutivos.

- Pero se define mucho sin embargo.

- La gobernabilidad, nada menos. Esta elección que tuvimos, tan fina que han hecho los santafesinos entre distintas categorías, votando diferente, deja lugar a otra elección general que va a ser crucial. Creo que llegó nuestro mensaje sobre el riesgo que existe si el próximo gobierno de Unidos no tiene la mayoría en la Cámara de Diputados. He sido muy crítica sobre el gobierno de Omar Perotti también porque fue sumamente inequitativo en el manejo de los recursos, ha intentado disciplinar con los fondos del presupuesto, y así se comportó según el color político de la administración de cada población. Como si el ciudadano no tuviera el derecho a votar por quien quiera que gobierne su comuna o municipio.

- Es difícil transmitir al votante que cada legislador cuenta.

- Aún con las dificultades del debate en las campañas electorales, creo que se ha entendido que quien gana en Diputados tiene 28 bancas y que esa mayoría será clave para el próximo gobierno.

- ¿Y la campaña será con los 28, con los que encabezaron las listas?

- Durante todo el domingo hemos estado en comunicación y celebrando con los distintos precandidatos de Unidos y seguramente lo vamos a conversar en estos días. Recién estamos felicitándonos y habrá que reunirse para definir estrategias. De mi parte, creo que todos vamos a tomar la actitud de tener mucha responsabilidad y mucha generosidad.

- ¿Cómo es eso, en qué se traduce puertas adentro?

- La política tiene que dar cuenta de que aún en las diferencias puede ponerse de acuerdo a favor de la gente. Por supuesto que cada espacio político lucha por tener la mayor presencia y es lícito que todos lo hagamos.

- A nivel de las listas, el D'Hont los ordena. Supongo que habrá fotos y actos con el candidato a gobernador y con el candidato a senador de cada departamento.

- Y cuando Paco (Garibaldi) se sume el Senado de la provincia se pasará a llamar la Cámara joven

- (Risas) ¿Y cómo están para las generales con vistas al Senado, otra instancia clave de gobernabilidad?

- Garibaldi: - Con más fuerza y más consolidados que antes. Queríamos que ocurra, sabíamos que podía ocurrir. Y ocurrió. Creo que hay una vuelta de página al gobierno y así va a ser con la elección que hará Clara. Hizo una excelente elección en Rosario y también una muy buena acá, en Santa Fe. No tengo dudas de que cuanto más gente la conozca más gente la va a apoyar: somos un equipo de gente honesta, que trabaja y viene a sumar con ideas. Y lo mismo va a suceder con el Senado. Es importantísimo lo que ocurra con la próxima mayoría y para con el departamento La Capital, que hoy tiene un representante que no le ha dado a la banca la importancia que tiene.

- ¿Qué tendrá que hacer la próxima Legislatura?.

- Fundamentalmente recuperar el diálogo político, Perotti no solo no lo fomentó, jugó a que no exista. Sus actitudes fueron de ruptura desde el primer momento y te tiraba mediáticamente los temas, sin consultar, en lugar de convocar a tratar temas a los jefes de los bloque opositores.

- Pero usted tuvo una voz muy crítica en la Cámara.

- Sí, sin dudas. Y no pocas veces me he visto dándolos y luego con la misma ética de la responsabilidad que tuvimos en la oposición mayoritaria, levantando la mano para que se apruebe la ley que necesitaba el gobierno de Perotti. Pero del otro lado, el del oficialismo, no ocurría lo mismo.

- ¿Fue un gobierno peleado con todos?

- Sí, Perotti se peleó con la oposición, pero también puertas adentro con otros sectores del justicialismo y creo que el resultado de estas Paso lo refleja. Tenemos que mirar para adelante y sobre todo recuperar el diálogo. Creo en esa política.

- ¿Cómo ha quedado el PS luego de estas Paso con listas distintas?

- Salimos fortalecidos. En estos dos años y medio desde la muerte de Miguel hubo muchos replanteos y por supuesto los nuevos liderazgos están en construcción. Creo que utilizamos con respeto y correctamente la herramienta democrática de las Paso. La gente ha elegido. Los que quisimos que el socialismo siga en pie aún en el momento más duro y más terrible pudimos tomar decisiones acertadas y de manera muy horizontal. Al partido lo marcaron la muerte de Hermes Binner primero y de Lifschitz, luego, pero creo podemos decir: tarea cumplida, estamos de pie.

Se nos habla mucho de cómo van a hacer las dos fuerzas mayoritarias de Unidos para superar las tensiones de las Paso y lo vamos a hacer.

- ¿Lo dice por los ataques entre Pullaro y Losada?

- Por lo que hizo Losada. Y creo que una vez más vamos a ser los socialistas los que aportemos para el diálogo. Somos un partido de diálogo, siempre lo tuvimos. En el frente que hemos formado nunca hubo un camino de rosas, diferencias es lo que hemos tenido siempre. El tema es si lo que te interesa más es tu posición o buscar cómo hacemos para que la gente esté mejor.

- ¿Es cierto que se nacionalizó la campaña electoral o fue una discusión entre santafesinos?

- Hubo toda la intensión de nacionalizar el debate. Desembarcaron dos precandidatos a presidente de Juntos por el Cambio, Larreta apoyando a un candidato; Bullrich a otro. Las últimas semanas parecía que el partido no se jugaba en canchas santafesinas sino en canchas porteñas. Pienso que a los santafesinos no les terminó de gustar eso, somos orgullosos. Y siempre vamos a advertir qué hacen nuestros representantes provinciales en el Congreso de la Nación cuando piensan más en sus jefes partidarios que en los intereses de los santafesinos. Siempre digo que Hermes fue el padre del federalismo fiscal, y de la salud pública.

- Las asimetrías presupuestarias son enormes. Todo para el Amba.

- Mientras tanto estamos a la cabeza de las provincias que alimentan el tesoro nacional. Y la verdad es que los dirigentes porteños en general no nos han traído muchas soluciones a Santa Fe. Más bien lo contrario. Y tampoco esa lógica discursiva que se instaló en las Paso de nuestro espacio, entre las dos fórmulas más votadas.

- ¿A qué se refiere?

- A la forma de hacer política que vimos en Carolina Losada, fue extraña respecto de la manera como habitualmente hemos debatido en Santa Fe. Y fue también extraña a como ella misma hizo campaña hace dos años… creo que se reflejó también en parte en el resultado.



Garibaldi: "Es hora de que puedan venir los mejores"

"Pedimos que se valore la trayectoria, lo más importante es recobrar el diálogo político para la gobernabilidad, con experiencia de gestión, con equipos muy sólidos", coincidieron en su mensaje a los ciudadanos Clara García, primera candidata a diputada provincial por Unidos por Santa Fe y Julio Francisco "Paco" Garibaldi, el nombre elegido en ese frente para disputarle a Marcos Castelló la banca por el departamento La Capital en el Senado provincial.

"Nuestra principal fortaleza y valor es que contamos con una forma coherente de trabajo, a lo largo del tiempo. Demostramos mucho equilibrio en lo que hacemos: previsibilidad, ese es nuestro mensaje. En un clima de tremenda inestabilidad, ante tanta volatilidad y frente a candidatos que exageran algunas posiciones extremas nosotros tenemos una coherencia y una trayectoria, estuvimos en los equipos de trabajo de Miguel Lifschitz, subrayó el concejal santafesino.

Y reflexionó García: "el voto bronca que creíamos con tanto peso, no lo hemos visto en esa magnitud. No hubo apuestas fuertes por las candidaturas por el absurdo, sobre todo para los cargos ejecutivos, la gente respaldó políticas serias con eje en la gestión. A que se le puedan solucionar los problemas más que a descargar la bronca.

"Tenemos que superar por fin aquel 'que se vayan todos', que no terminó bien, para que logremos que puedan venir los mejores. Las Paso muestran que la gente tiene una valoración alta de lo público de lo que debería ser el Estado, y quiere que los dirigentes políticos resolvamos los problemas, obviamente la inseguridad y lo económico están en primer lugar", agregó el candidato a senador.

Con informacion de El Litoral.