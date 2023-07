Los números de Maximiliano Pullaro: cómo ganó en todas las canchas, de local y visitante

Pasaron las elecciones primarias, pasó el contundente triunfo de Maximiliano Pullaro por sobre Carolina Losada y la estrepitosa caída del peronismo a manos de Unidos para Cambiar Santa Fe, por lo que es momento del análisis electoral. Con el escrutinio provisorio ya disponible, una pregunta que se impone es en qué regiones se basó el triunfo del pullarismo: ¿fue el campo o la ciudad? ¿Fue el norte o el sur provincial? ¿Fue Rosario o Santa Fe? Un rápido análisis de los guarismos disponibles permite una primera conclusión: todos aportaron su granito de arena.

Pullaro le ganó a Losada en los 19 departamentos de la provincia. No solo eso, también le aguó la fiesta a Marcelo Lewandowski, cuyo objetivo era ser el candidato más votado individualmente: solo lo logró en el departamento Rosario, pero la diferencia que sacó ahí no le alcanzó para equilibrar la distancia que cosechó Pullaro en el resto de los departamentos. Así las cosas, fue el ex ministro de seguridad el más elegido y, en el sello contra sello, Unidos más que duplicó al peronismo: 952 mil votos contra 421 mil.

De esos 952 mil votos que obtuvo el no peronismo, 491 mil fueron para el diputado provincial, 325 mil para la senadora y 135 mil para Mónica Fein. Con encuestas previas que hablaban de un escenario de paridad, la diferencia de 166 mil votos entre Pullaro y Losada sorprendió a propios y extraños. Con mayor o menor volumen, toda la provincia aportó a esa diferencia que no estaba en los planes de nadie.

Casi la mitad de la diferencia, Pullaro se la debe al sur provincial, ya que se concentró en seis departamentos de esa zona. Allí pica en punta General López, tierras de Pullaro y del senador radical Lisandro Enrico, que el domingo por la noche habrá entrado ancho al búnker en el Hotel Ariston sabiendo que solo en su departamento el exministro le había sacado más de 35 mil votos a Losada, casi triplicándola.

Otrora talón de aquiles de Pullaro y fortaleza de Losada, el departamento Rosario esta vez inclinó la balanza para el lado del diputado radical y le dio 16 mil votos de diferencia.

San Lorenzo fue el tercer departamento del sur provincial que más diferencia aportó: casi 13 mil votos, otro lugar en el que Pullaro casi duplica a Losada. No es la única alegría que le dio esa tierra al exministro: su candidato a senador, Iván Ludueña, se impuso en la interna y quedó posicionado para pelearle seriamente el escaño al inoxidable Armando "Pipi" Traferri.

Villa Constitución -con un diferencia de 7 mil-, Belgrano -2 mil-, Caseros e Iriondo -4 mil cada uno-, completaron los casi 80 mil votos de diferencia que el sur provincial le otorgó a Pullaro por sobre Losada.



Casi 50 mil votos de diferencia sacó Pullaro en siete departamentos del centro provincial. Por ser el que más población tiene, La Capital fue el que más aportó: unos 18 mil votos. San Jerónimo es otro de los lugares en los que Pullaro duplicó a Losada y le sacó más de 8 mil votos, distancia similar a la obtenida por el exministro en Las Colonias. También aportaron su granito de arena al triunfo pullarista Castellanos -7300 votos-, San Martin -6500- y Garay -algo más de 2 mil votos, cerca de duplicar-.

Los seis departamentos del norte provincial, por ser los menos poblados, son los que menos votos aportaron a la diferencia -35 mil-, pero es donde Pullaro obtuvo proporcionalmente su mejor performance: duplicó a Losada en tres territorios (9 de Julio, Vera y San Javier), en los que la diferencia fue de alrededor de 12 mil votos. Además, la triplicó en San Justo -8 mil votos de diferencia- y en San Cristóbal, tierras del presidente de la UCR y principal armador del pullarismo Felipe Michlig, en la que la diferencia ascendió a 12 mil votos.

Finalmente, el último departamento del repaso es General Obligado, que merece un apartado especial. El equipo de Pullaro está convencido de que allí perdieron las internas de 2021 frente a Losada, quien llegó apuntalada por el senador Orfilio “Chacho” Marcón y el exintendente de Avellaneda Dionisio Scarpín. La diferencia había sido de más de 35 mil votos para la entonces debutante. Por eso, se concentraron en lograr un armado fuerte para que no se repita. Se puede decir que lo lograron: con los mismos jugadores en cancha, esta vez Pullaro ganó por 3 mil votos.

Otro aspecto del análisis es saber qué pesó más, si el campo o los grandes centros urbanos. En ese sentido, Rosario y La Capital (Santa Fe), los departamentos más populosos, aportaron alrededor de un quinto de la diferencia total que logró el exministro. Si se le suma Castellanos (Rafaela), General Obligado (Reconquista) y General López (Venado Tuerto), se araña la mitad. Evidentemente, el triunfo de Pullaro es transversal al campo y a la ciudad, pero también al norte, centro y sur del territorio provincial.

Con información de Letra P, sobre una nota de Lucio Di Giuseppe