El entorno de Rodríguez Larreta acusó a Sergio Massa de “meter la basura debajo de la alfombra”

La gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía es “mala, porque patea todo para adelante y mete la basura debajo de la alfombra”, advirtió este sábado Hernán Lacunza, extitular del Palacio de Hacienda y hoy referente en materia económica de Horacio Rodríguez Larreta. Asimismo, afirmó que si el actual jefe de Gobierno porteño llega a la Presidencia, su objetivo principal será el de “estabilizar y (hacer) crecer” a la Argentina.

“El mecanismo de adelantar pesos y dólares del futuro, obligar a las empresas a anticipar impuestos del año próximo, es la típica reacción del gobierno para tapar el Sol con las manos”, sostuvo Lacunza, quien fuera ministro de Economía el tramo final del gobierno de Mauricio Macri. El economista consideró que “nada cambiará si seguimos haciendo más de lo mismo, porque ni siquiera se ve un diagnóstico adecuado, mucho menos voluntad y pericia para manejarlo”.

¿Lacunza posible futuro ministro de Economía de Rodríguez Larreta?

Por otra parte, Lacunza aclaró: “Estoy trabajando con Rodríguez Larreta, el 11 de diciembre no se puede seguir haciendo más de lo mismo, sino todo lo opuesto, integrarnos al mundo, entender que la maquinita de la felicidad no existe y buscar equilibrio fiscal para conseguir la estabilidad”. En declaraciones a Radio Rivadavia, el exfuncionario indicó que “hay que cambiar varias piezas de un motor fundido, hay que hacer un cambio de régimen, no sólo económico, sino político y hasta cultural”.

Su mirada sobre la economía argentina actual

Consideró que existe “una inflación reprimida y un tipo de cambio atrasado”, y dijo que “hay que bajar la inflación”. “Tenemos que empezar a entender que el equilibrio fiscal es la llave que utilizan todos los países del mundo”, aseveró el exfuncionario. Y contempló: “La inflación, que era un problema crónico de América Latina, hoy es un problema de dos países nada más: Venezuela y Argentina”. En esta línea, explicó que “la inflación va a bajar con un plan bien concebido y normalizar el tipo de cambio. Poner primero los caballos y después el carro, y no al revés”.

Luego, Lacunza estimó que la herencia que recibirá el próximo gobierno “posiblemente sea peor a la recibida en 2015, porque el Banco Central está menos que vacío, hay reservas netas negativas, un agujero fiscal de tres o cuatro puntos del producto, no va a haber crédito, y la inflación estará por arriba de 150%”. “Al ser más explícita, la inflación de 150% es invivible. Creo que la sociedad es consciente de que así no podemos seguir, habría que haber una mejor plataforma para no autoengañarnos”, indicó.

Consideró que la Argentina está “empantanada” porque tiene “el salario mínimo más bajo en 15 años”. “Así no se puede seguir”, remarcó el economista. Y se enfocó en las retenciones: “Son un mal impuesto que hay que sacar, pero si hablamos de un agujero fiscal de 4 puntos del PBI, será más difícil. No nos autoengañemos”, planteó el economista.

“Hay algo peor que las retenciones, que es sacarlas y tener que ponerlas de nuevo. Si la sociedad percibe que no se sostendrá la baja de retenciones nadie va a invertir”, continuó. “La prioridad es la estabilización, ordenar las cuentas públicas. Cuando eso se logre se van a bajar las retenciones. Se eliminarán sí de inmediato las de los productos regionales”, adelantó.

Lacunza contra Massa

Sobre la gestión de Massa, Lacunza dijo que “el último año fue malo, está reprobada, se patea todo para adelante. Barre la basura debajo de la alfombra”, aseveró. “Hay que mostrar a la sociedad un cambio de régimen para que el sector privado apueste a una nueva Argentina, con los incentivos adecuados”, indicó. Y señaló la necesidad de que las empresas puedan “exportar e importar sin pedir permiso, decidir puertas adentro de su fábrica o comercio cómo es su tecnología de producción. Y no que se le meta el Estado todo el tiempo”, concluyó.

Con información de www.elintransigente.com