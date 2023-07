Rodríguez Larreta afirmó que no indultaría a Cristina si llega a la presidencia

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y precandidato a presidente en Junto por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó que si es electo presidente no contempla la posibilidad de dictar un indulto que beneficie a Cristina Fernández de Kirchner. “No, no la indultaría. No creo en los indultos”, respondió en declaraciones a LN+.

El precandidato presidencial de Juntos por el Cambio sostuvo que en este tipo de situaciones comparte la postura que fijó su compañero de fórmula en la reforma constitucional de la provincia de Jujuy. “Estoy de acuerdo en prohibir los indultos para casos de corrupción política como hizo Gerardo Morales”, subrayó.

Rodríguez Larreta participó de la entrevista periodística junto a Diego Santilli y dijo que trabajará intensamente con el precandidato a gobernador para combatir el flagelo de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires.

“Con Diego trabajamos juntos hace muchos años y nos conocemos de memoria. Logramos que hoy la ciudad de Buenos Aires tenga la tasa más baja de delitos desde que hay registros y esa misma actitud es la que vamos a llevar a la provincia de Buenos Aires y a todo el país”, señaló.

Afirmó que “en el conurbano bonaerense está el lugar más caliente de la droga y ahí vamos a enviar la Gendarmería”. Para ello “vamos a reemplazar los controles fronterizos con el Ejército”, explicó y destacó que “Diego va a trabajar del mismo modo que lo hizo en la Ciudad en el fortalecimiento de la Policía”.

Por su parte, Santilli advirtió que el problema de la inseguridad en la provincia ha alcanzado “niveles alarmantes: la sociedad ha perdido la calle, que ha sido ganada por la delincuencia, y el narco avanza en los barrios. Estamos en el peor de los mundos”.

Larreta: "La devaluación la está haciendo este Gobierno"

El precandidato presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) Horacio Rodríguez Larreta opinó sobre el salto del dólar paralelo y lanzó una crítica a la gestión de su contrincante, el ministro Sergio Massa. Según el referente opositor "la devaluación la está haciendo este Gobierno", expresó. Además volvió a lanzar acusaciones por la inflación y manifestó que "está desbocada".

Las declaraciones del Larreta fueron durante una presentación de campaña, en la que adelantó un plan de créditos hipotecarios, el cual llevará adelante en caso que logre la victoria electoral. Al mismo tiempo aseguró que va a mandar un proyecto para aprobar una nueva ley de alquileres y derogar la actual.

Con información de www.ambito.com