Otra de Franco Rinaldi: "Todo lo que se llame Néstor Kirchner lo renombraremos Julio Argentino Roca"

La polémica por el traslado del monumento a Julio Argentino Roca que hasta el momento está emplazado en el Centro Cívico de Bariloche llegó hasta Buenos Aires. Y uno de los que se pronunció en contra de la iniciativa fue el fallido precandidato a legislador porteño Franco Rinaldi, que aseguró en Twitter que "un día todo lo que se llame Néstor Kirchner lo renombraremos Julio Argentino Roca".

Lejos de bajarse de su estilo provocador y hasta violento, Rinaldi posteó en su Twitter una foto en la que se lo ve en su silla de ruedas en los pies del monumento en cuestión. Ayer, una nota de PERFIL dio a conocer detalles del proyecto del intendente Gustavo Gennuso y la Comisión Nacional de Monumentos, para correrlo hacia una barranca cercana y liberar la zona.

"Un día, no muy lejano, todo lo que se llame Néstor Kirchner lo renombraremos Julio Argentino Roca", escribió Rinaldi. Y no terminó ahí con las provocaciones. Agregó que "todo lo que se llame Rodolfo Walsh será rebautizado con el nombre de Jorge Luis Borges, quien nunca perteneció, ni simpatizó con ninguna organización terrorista".

La publicación no tardó en disparar reacciones de parte de sus seguidores que lo aplaudieron, pero también de quienes se posicionaron en contra. "No parás de decir ganzadas", le comentó un usuario. Otro, en cambio, le propuso que "el CCK se puede llamar Borges también en mi humilde opinión".

Así, Rinaldi, que tuvo que bajarse de la lista de Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires por sus polémicas declaraciones racistas, violentas y discriminadoras, se subió a un debate que mantiene dividida a la ciudad turística de la Patagonia. La iniciativa por el traslado del monumento es defendida por organismos de derechos humanos y resistida por otros sectores que defienden el accionar de Roca.

Rinaldi y otra polémica

Hace solo dos semanas, Rinaldi recibió un duro golpe debido a que tuvo que renunciar a su precandidatura a legislador porteño en la lista de Macri en Juntos por el Cambio a partir de la viralización de declaraciones discriminatorias que había hecho tiempo atrás en su stream Un Café con Franco.

"Bueno, esto se puso demasiado complicado y quiero ahorrarle sufrimiento a mi familia, y no quiero ser un estorbo para nadie, mucho menos para Jorge Macri, de quien no dudo será un extraordinario jefe de Gobierno de la Ciudad. Para no perjudicarlo a él y a todo el equipo que confió en mí, quiero contarles que renuncio a mi candidatura a diputado porteño", detalló el ex precandidato en sus redes.

"Me duele en el alma tomar esta decisión, porque creo que los ataques son injustos, oportunistas, impostados, y que su único objetivo es perjudicar a la lista rival. Yo ya dije lo que pienso de aquellos recortes de videos y pedí disculpas", expresó Rinaldi, quien no sólo cosechó críticas de oficialistas, sino que dentro de Juntos por el Cambio hubo quienes rechazaron sus dichos.

El politólogo apuntó a la lista que encabeza el precandidato Martín Lousteau: "Me estoy volviendo una carga para la campaña, y esto no hace más que beneficiar a los instigadores, que son también nuestros competidores. Ya está. Esta política es así y seguiré dando la batalla por la libertad y la Constitución en el lugar que me toque. Un agradecimiento a Jorge por haber pensado en mí y a todos los que se alegraron por verme en la lista. Seguiré luchando, como hice toda mi vida. Nos vemos pronto".

Con información de www.perfil.com