Myriam Bregman le sacó la careta al peronismo: «Nos está sacando todos los derechos sin que nadie proteste»

Según Bregman, ya hay un ajuste en jubilaciones este año y la mayoría de los sindicatos no ha dicho nada al respecto.

Myriam Bregman, precandidata a presidenta de la Nación por el Frente de Izquierda, denunció duramente a los partidos políticos del oficialismo y la oposición por proponer recortes de derechos laborales bajo la falsa premisa de resolver la crisis económica. Bregman criticó especialmente al peronismo por alinearse con los recortes y ajustes en detrimento de la clase trabajadora. Además, alertó sobre el aumento de la desigualdad y la concentración de riqueza, que ha llevado a la Argentina a tener uno de los salarios más bajos en dólares de la región.

«Los de la derecha y sectores del propio peronismo proponen quitar derechos con una falacia que ya se demostró en el menemismo y en la ultima dictadura militar que es que la culpa de la crisis económica es porque hay trabajadores que tienen muchos derechos. Entonces, para ellos, el problema es que las pymes no pueden pagar indemnizaciones y esto es grave», comentó Bregman en una entrevista para Radio 10.

«El peronismo quiere que la clase trabajadora sea la columna vertebral del movimiento y nosotros desde el socialismo queremos que la clase trabajadora sea la cabeza de una nueva sociedad. Este Gobierno nos está sacando todos los derechos sin que nadie proteste porque tiene a todos los gremios alineados para que no vuele una mosca», denunció la abogada de 51 años.

«Hubo 600.000 millones de pesos en recortes a jubilaciones en el presupuesto nacional que se votó este año y levantan la mano todos y todas en el FdT. Recortes en discapacidad para pagar la deuda de Macri… no hay reacción, los sindicatos no aparecen. Yo no soy peronista, pero es evidente que la participación de los trabajadores en el ingreso nacional ha caído fuertemente con este Gobierno», insistió Bregman.

«La cifra de la CTA dice que desde 2015 hasta la actualidad le sacaron a la clase trabajadora 88.000 millones de dólares y se lo transfirieron a los sectores más concentrados del capital, por eso hoy la Argentina tiene uno de los salarios más bajos en dólares», aseguró una de las principales dirigentes de la agrupación de mujeres feministas socialistas Pan y Rosas.

Las propuestas de Bregman para la Argentina

«El país por el que yo peleo es un país planificado en función de las necesidades sociales y creo que el capitalismo cada vez más expone su cara más cruel. Son 40 años de neoliberalismo, de quite de derechos. Hoy el 30% de la comida que se produce en el mundo se tira, es decir, vos ves los pibes revolviendo tachos de basura y el 30% de la comida se tira. Hoy se construyen viviendas para que queden vacías y la gente no puede ni siquiera alquilar, o sea, hay casas sin gente y gente sin casas en un proceso donde eso cada vez se profundiza más», remarcó la actual diputada nacional.

«Yo peleo por la reducción de la jornada laboral. Si hoy se redujera la jornada laboral a 6 horas y se repartiera las horas que quedan vacantes, entre aquellos trabajadores que tienen un trabajo informal o que no tienen trabajo, las empresas más grandes de la Argentina podrían generar alrededor de 1.200.000 puestos de trabajo genuinos con derechos inmediatamente», concluyó.

Con informacion de El Intransigente.