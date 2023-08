Murió el papá de Cecilia Strzyzowski, que había sido internado en grave estado

Se trata de Miguel Strzyzowski, padre de Cecilia, quien murió este jueves en horas de la noche en el Instituto del Corazón de Resistencia.



Cabe destacar que el hombre fue internado por problemas cardíacos. Según pudo saber Crónica, el hombre sufrió un paro cardíaco cerca de las 20. Miguel había dado una sola entrevista cuando desapareció su hija. Cecilia cumpliría hoy 29 años.

"El padre de Cecilia no es padre, es solo biológico. En 24 años nunca estuvo presente ni económica ni emocionalmente", había asegurado Gloria Romero, madre de la muchacha. Luego, la mujer expresó: "Tiene relación directa con los Sena. Tiene un arresto domiciliario por lavado de activos. No le den cámara. Él está cobrando las notas, está lucrando con la muerte de una chica que no conoció".



Semanas después de que el investigado crimen de su hija cobrase notoriedad nacional, Miguel —su padre biológico—, había hablado con la prensa y se mostró dolido por lo ocurrido con la víctima de tan macabro femicidio.

¿Quién era Miguel Strzyzowski, padre de Cecilia?

Por lo que precisaba en sus redes sociales, Miguel se encontraba trabajando como asesor de seguros en Resistencia, aunque tuvo otros emprendimientos paralelos, tales como venta de ropa interior o de neumáticos usados.



Este hombre armó una nueva familia y tuvo más hijos con otra pareja. En su cuenta de Facebook comparte fotos de ellos y les dedica posteos llamándolos "el mejor tesoro".



Miguel vivía en una modesta vivienda de un barrio humilde de la periferia de Resistencia. Allí, cumplía con un arresto domiciliario por una causa de lavado de activos que lo tuvo como coautor de una estafa que movió más de 8 millones de dólares.

"Un chantapufi": así lo tildaron fuentes judiciales que trabajaron el caso por el cual lo condenaron a 4 años y medio en un juicio abreviado. De la causa judicial se desprende que Strzyzowski fue una de las partes clave de una maniobra de lavado de activos que utilizaba las cuentas bancarias de personas de bajos recursos para traer dólares desde Paraguay.

Fuente: TN