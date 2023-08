Sergio Massa: “Lo van a volver a hacer porque ya lo hicieron, le bajaron 13% a los jubilados”

Sergio Massa fue enfático en los puntos que el peronismo considera que son la debilidad de sus adversarios políticos en Juntos por el Cambio: la deuda que contrajo Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional durante su paso por la Presidencia, los detalles que dejó el blanqueo de capitales de esa misma gestión de gobierno, y las medidas que tomó con las jubilaciones y los sueldos estatales el gobierno de Fernando De La Rúa que integraba Patricia Bullrich hace dos décadas, como Ministra de Trabajo.

A una semana de las próximas elecciones primarias, el precandidato presidencial de Unión por la Patria hizo un análisis del actual gobierno y consideró que uno de los errores fue que “no hubo gimnasia para contar el estado en que Macri dejó a la Nación”.

“Las negociaciones con el Fondo son duras, no se llega a las manos ni mucho menos, pero ellos tienen una mirada muy premoldeada, piensan la misma solución para Pakistán que para la Argentina, y son países distintos. La Argentina es el octavo país en extensión del mundo, va a ser en los próximos años un jugador central porque tiene los minerales, las proteínas y la energía que el mundo necesita”, remarcó.

Durante una larga entrevista con Tomás Rebord para su programa de Youtube, El método Rebord, el ministro de Economía sostuvo que “la pandemia hizo que el miedo a la pérdida de trabajo inhabilitara la responsabilidad en la recuperación de empleo y de salario, sobre todo”.

“El otro tema es que no se supo contar que Macri dejó un perno de 45 mil palos. Fue el mayor préstamo de la historia del Fondo a nivel mundial. Ni a Ucrania para la guerra le dieron esa plata, la anunció en un minuto y medio y nos dejó atados por 13 años”, agregó en el marco de la charla, que rompió récord de audiencia del ciclo.

Asimismo, Massa indicó que “el enojo” del ex mandatario nacional para con él “básicamente empezó cuando viene la ley de blanqueo” y el bloque que encabezaba en el momento, el Frente Renovador, impuso modificaciones a esa norma.

“Nosotros prohibimos que los familiares puedan blanquear dentro de la ley, una idea de Felipe Solá. Él (por Macri) me llama desde Colombia para pedirme que por favor lo saquemos -él tenía el problema de los Panama (Papers), el primo, el hermano, y toda esa menesunda-, yo le digo que no y a partir de ahí lo tomó como algo personal”, agregó.

Al respecto, el referente del oficialismo recordó que “ese artículo se puso por iniciativa de Axel Kicillof, durante una reunión en su despacho de la Cámara de Diputados, de la que también participaron Emilio Monzó, Nicolás Massot, Margarita Stolbizer, Graciela Camaño, Mario Negri y José Luis Gioga.

“Axel estaba al lado mío y me dijo ‘che, ¿vos tenés mucho compromiso con esto?’. ‘No, la verdad es que creo que es bueno que tengamos mecanismos para repatriación de capitales’, le contesté. y ahí me dijo ‘sí, pero ojo porque ahí hay un tema, porque están usando esto para meter a los familiares’ y yo le dije a Felipe ‘armemos un artículo que prohíba a los familiares’”, precisó.

Por otra parte, al contar sus inicios en la política, que luego de una breve militancia junto a Ramón “Palito” Ortega derivó en su asunción al frente de la Anses, aprovechó para cuestionar a quien hoy es una de sus rivales electorales.

“Yo venía con el tema de los jubilados, que tenían el cronograma de pagos atrasado. Veníamos de la crisis de De la Rúa, cuando Patricia Bullrich le recortó el 13% y les atrasa el calendario de pago. A mí, por suerte, me tocó devolver el 13%, meter 14 aumentos de jubilaciones, hacer dos moratorias que nos permitieron incorporar a 2 millones 300 mil personas y ponerles un límite a las AFJP”, destacó.

En otro tramo de la entrevista, Massa habló sobre su ruptura con Cristina Kirchner y aseguró que el discurso del 2015 en el que la cuestionó muy fuertemente es, en realidad, “la edición de dos frases distintas”.

“Yo lo que digo es ‘yo no le tengo miedo a la corrupción’, digamos, ‘los voy a meter presos’, y la juntan con la frase de La Cámpora. El marcospeñismo hace la edición de las dos frases en una, en esa idea de destruir, que lo hacen muy bien”, cuestionó.

No obstante, reconoció que le “faltó poner sobre la mesa era cuál era el riesgo de una eventual división” y remarcó que en este tiempo aprendió “también a ser más paciente, a ser más comprensivo y más tolerante”.

“A veces, la dinámica que va tomando la política te va llevando a envalentonarse en posiciones de las que después es difícil volver y eso, cuando uno tiene tanta responsabilidad, es un error porque puede terminar lastimando a la gente. Uno tiene que tener la humildad de saber poner archa atrás cuando las cosas no funcionan”, completó.

Los puntos más destacados de la entrevista

.-Su relación con Néstor Kirchner: “Yo tenía una excelente relación con Néstor porque soy un fanático de la gestión. Me parece que el hacer es mejor que hablar, y Néstor era muy de hacer. Obviamente, que con el Anses tuvimos un vínculo muy grande, pero después me dio la posibilidad de llevar ideas”

-Las propuestas de la oposición: “Nuestro cambio de matriz económica es fundamental para hacernos soberanos y no depender de nadie. Esto que dicen ahora de vamos a volver al Fondo, armar un blindaje, seguir mendigando… yo lo que digo es que la Argentina tiene todo para no mendigar, ahora, lo tenemos que hacer valer en la mesa y tenemos que tener un proyecto de nación que no vuelva para atrás con ciclos que priorizan la patria financiera, nosotros tenemos que ser la patria productiva”.

-Su pelea con Cristina Kirchner: “Nosotros estuvimos mucho tiempo sin hablar con Cristina, te diría que casi 5 años y medio. Y esto explica la ruptura. Nosotros teníamos diferencias respecto de la metodología con la que Moreno manejaba el Indec y algunas cuestiones vinculadas a la seguridad. Cuando nos volvimos a juntar, Cristina me miró y me dijo ‘¿por qué nos peleamos nosotros?’. Entonces yo le respondí ‘porque un día saliste a dar un discurso y me echaste, me dijiste que fuera a la elección’. Porque en el 2013 yo digo en un momento ‘el problema no es el modelo, son los modales’ y ella ese día en un acto en José C. Paz dice ‘al que no le gusten los modales, que arme un partido y gane las elecciones’. Ahí empezó todo un proceso, en el medio hubo gente que intentó evitar la ruptura, de hecho yo insistía con las PASO, pero no se dio y a partir de ahí empezaron caminos distintos”.

