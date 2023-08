Sergio Massa estará este martes en Santa Fe

El precandidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, desembarcará mañana la provincia de Santa Fe donde visitará la planta industrial de la fábrica de electrodomésticos Liliana en Granadero Baigorria y cunplirá otras actividades que hasta este mediodía no habían sido definidas.

Massa estará acompañado por su compañero de fórmula, Agustín Rossi, el gobernador Omar Perotti, el candidato a sucederlo Marcelo Lewandowski, candidatos a legisladores nacionales, intendentes y presidentes de comunas y funcionarios.

La planta de Liliana, empresa argentina con 75 años de historia, es una nave industrial de 25.000 metros cubiertos ubicada sobre la autopista Santa Fe – Rosario, donde más de 1.100 empleados fabrican una serie de electrodomésticos con tecnología de avanzada, liderando el segmento de los ventiladores ya que uno de cada tres que se fabrican en el país salen de allí.

De esta manera, Sergio Massa dará continuidad a una maratón de actividades que viene desarrollando en la campaña electoral que terminará el próximo jueves.

El ministro de Economía encabezará este lunes distintas actividades con distintos sectores, que empezarán al mediodía con un encuentro con más de 300 pymes exportadoras del Programa Potencia Pymex, que incorporan mejoras en sus procesos y sus productos para aumentar rápidamente sus exportaciones y llegar a más mercados. Las pymes beneficiadas por el programa representan el 10,5% de las exportaciones del sector y venden sus productos en 150 países.

Posteriormente visitará la sede de la Universidad de San Martín (UNSAM) en Villa Lynch, donde mantendrá un encuentro con docentes, estudiantes y no docentes convocado "en defensa de la universidad pública", según se informó en un comunicado.

Entre las iniciativas dirigidas a jóvenes universitarios que preparan desde el Palacio de Hacienda, se encuentra el monotributo tecnológico (MonoTech), que permitirá a unos 30.000 profesionales especializados en el rubro tecnológico facturar hasta US$ 3.000 mensuales.

Se trata de una iniciativa que, desde fines de marzo pasado, cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados y aguarda el tratamiento del Senado.



Finalmente, con Agustín Rossi, serán recibidos a las 18 por la CTA de los Trabajadores en la sede del gremio de los telefónicos, Foetra y a las 20 horas asistirá a un acto con personalidades de la cultura en el Teatro Empire, en una cita convocada como "Encuentro de la Cultura y el Pensamiento Nacional".

El problema de la deuda

Massa, por otro lado, señaló que "el gobierno cometió un error" al no presentar "el estado de situación que dejó la deuda que contrajo el macrismo", en referencia al préstamo que la gestión de Juntos por el Cambio tomó del Fondo Monetario Internacional en 2018, y aseguró que "la transparencia no se pone en los carteles de campaña", sino en "leyes".

"El gobierno cometió un error en no comentar sobre el estado de situación que dejó la deuda que contrajo el macrismo. Creo que no hubo gimnasia para contar el estado de situación que nos dejó", consideró en una entrevista para el canal de YouTube El método Rebord.

"Mauricio Macri dejó un perno de 45 mil millones de dólares, que no están ni en rutas, ni hospitales, ni escuelas, nada. El mayor préstamo del FMI, más que a Ucrania para la guerra. Lo anunció en un minuto y nos ató por 13 años, y encima ahora dicen que van a pedir más plata", expresó.

También recordó que el exmandatario opositor se "enojó" porque "prohibimos que los familiares puedan blanquear dentro de la Ley de Blanqueo, un artículo que propone Felipe Solá", en junio de 2016.

Massa reveló que Mauricio Macri le pidió que retire el artículo que excluía del blanqueo a familiares de funcionarios porque "tenía el lio de los Panamá" Papers y cuando el entonces diputado nacional dijo que no, Macri "lo tomó personal".





Massa afirmó que un nuevo gobierno de la alianza opositora "sería un suicidio para la Argentina, porque ellos plantean volver a pedirle plata al FMI, con ellos perdimos 13 mil pymes".

"La oposición cree que las becas universitarias son gastos. Para nosotros es promover la ascensión social. Para que el hijo de un obrero pueda soñar con ser doctor, abogado o presidente", manifestó.

Y agregó: "Creo que lo mejor que podemos hacer es hacer un proyecto propio de país".

El exintendente de Tigre enfatizó que hay sectores de la oposición que creen "que no tiene que haber más vacaciones pagas y aguinaldo. Para nosotros eso es un derecho, no un costo".

"Creo que en esta elección hay dos miradas: una de gobierno para todos y un gobierno para algunos. Ellos no quieren más universidades públicas, computadora para los pibes, becas para los pibes y aerolíneas. Ellos que dicen que hicieron la revolución de los aviones, pero en verdad lo hemos logrado nosotros porque Fly Bondi y Jet Smart duplicaron los vuelos en nuestra gestión", aseveró el ministro de Economía.

Y señaló: "Yo creo que vamos a ganar, la gente no quiere volver hacia atrás. No quiere volver al pasado, porque están las experiencias fracasadas que generaron dolor".

"Creo que la Argentina puede vender al mundo proteína con valor agregado con trabajo para su gente, por su dimensión federal que le permite competir a nivel global, porque tiene todo tipo de energía y minerales que el mundo necesita", destacó.

Y aseguró que "somos un país resiliente y porque las crisis no se lo llevaron por encima. No somos un país fracasado, sino que debemos discutir hacia 20 años. Darle importancia a la educación con la inteligencia artificial y que la riqueza se derrame en la gente y no en cuatro vivos".

En esa línea, consideró que "en el mundo de la revolución tecnológica lo que más demanda el mundo es capital humano. Argentina es uno de los principales proveedores".

Y comentó su propuesta de monotributo tecnológico: "Actualmente hay 325 mil pibes que pueden exportar su servicio y pueden traerlo al país. Son monotributistas que generan valor en su casa y que hoy deben dejarla en Uruguay. Hay cosas que hay que se debaten a nivel mundial y la Argentina debe estar en una posición de vanguardia".

"Es necesario un modelo productivo alejado de la especulación financiera e ir a la generación de valor como modelo de desarrollo", agregó.

Con informacion de El Litoral.