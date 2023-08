La amenazaron con un cuchillo y la asaltaron en plena calle de Córdoba

Volvía caminando a su casa después de terminar una clase en el gimnasio. Eran solo unas cuadras de distancia y parecía una tarde noche común y corriente, pero todo se convirtió en drama en apenas un par de segundos.

De repente, casi sin tiempo para reaccionar, la mujer fue abordada por un ladrón que bajó de un auto Ford Ka color negro y la empezó a correr.

La secuencia de inseguridad tuvo lugar este lunes a las 19 en barrio Uocra, en la zona noroeste de la ciudad de Córdoba. Y todo quedó filmado por una cámara de seguridad de la calle Claudio Wieland, a metros de la plaza del barrio.

Rocío, la víctima, contó a ElDoce.tv que "presintió" algo e intentó correr hacia la otra dirección cuando notó la presencia del vehículo. Pero el delincuente fue muy rápido y se lanzó del Ford Ka prácticamente en movimiento.

La mujer escapó, pero a los pocos metros fue alcanzada por el ladrón. Con un cuchillo en la mano, la amenazó para que le diera la mochila. Ella se resistió, aunque no logró aferrarse a sus pertenencias.

"Me dijo que me iba a apuñalar y yo estoy seguro que me iba a apuñalar, estaba convencido de eso", relató a este medio. Y agregó: "Me quise poner el bolso adelante, pero me lo sacó de las manos".

Los ladrones huyeron con rapidez y desaparecieron de escena a bordo del vehículo. Rocío tenía en la mochila la billetera con documentos personales, dinero en efectivo y otras pertenencias.

Fuente: Cba24n