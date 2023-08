Delito de menores: qué piensan los candidatos sobre la baja de imputabilidad a pocos días de las PASO

El país se vio conmovido por el crimen que ocurrió, este miércoles, en Lanús. Dos motochorros terminaron con la vida de Morena Domínguez, una niña de 11 años. A pocos días de las PASO, los candidatos se sintieron compungidos por el suceso y algunos decidieron cancelar el cierre de campaña. También, presentaron su plan contra la inseguridad.

Diferentes actores de la política expresaron su pesar luego de que se confirmara la muerte de Morena. La niña estaba en camino al colegio cuando fue interceptada por dos motochorros. Los delincuentes querían la mochila y en un forcejeo terminaron con la vida de un niña que puso en vjlo a todo el país. Asimismo, todos los dirigentes quisieron opinar.

Horacio Rodríguez Larreta fue uno de los que brindó una estrategia de seguridad, principalmente puesta en los menores que delinquen: «Vamos a impulsar un nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil entre los 14 y los 18 años. Así vamos a evitar que los chicos entren al mundo del delito. Que no sean usados como soldaditos para los narcos», manifestó el jefe de Gobierno.

Patricia Bullrich es otra de las dirigentes y candidata que propone una baja en la imputabilidad. La exministra de Seguridad pretende que no exista el garantismo o «la puerta giratoria», donde los menores que tienen delitos, sean juzgados y no salgan rápidamente para reincidir. Es por eso que, en este tema, no hay diferencias con el alcalde de la Ciudad.

Sergio Massa hace algunos años que mantiene su misma posición sobre lo que hay que hacer con los que lleven a cabo un delito y tienen entre 14 y 18 años. «Yo tengo una postura pública y es que entre los 14 y los 18 años hace falta un nuevo régimen penal juvenil», indicó el ministro de Economía y precandidato a presidente en el oficialismo.

Según informó NA, la edad de imputabilidad en el país es de 16 años, de acuerdo a la Ley 22.278 sobre el Régimen Penal de la Minoridad, que dice: «No es punible el menor que no haya cumplido dieciséis (16) años de edad. Tampoco lo es el que no haya cumplido dieciocho (18) años, respecto de delitos de acción privada o reprimidos con pena privativa de la libertad que no exceda de dos (2) años, con multa o con inhabilitación».

Con información de www.elintransigente.com