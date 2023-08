Javier Milei: “Está todo dado para que haya una crisis colosal y los únicos que tenemos una propuesta somos nosotros”

Cuando faltan solo unos días para las próximas elecciones primarias, en las que definirá su futuro político, el precandidato presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei, recibió a Infobae y consideró que, debido a la situación económica actual, “está todo dado para que haya una crisis colosal”, al tiempo que aseguró que los miembros de su espacio son “los únicos que tienen “una propuesta seria” para evitarla.

Además, el dirigente opositor contó que tiene diálogo fluido con el ex mandatario nacional Mauricio Macri, con quien habla “incluso de cosas personales”, y remarcó que “las PASO son mucho más importantes de lo que se cree”.

-¿Qué opina del asesinato de Morena, la niña de 11 años, en Lanús?

-Bueno, uno puede, como siempre, hacer foco sobre la cuestión coyuntural, sobre lo aberrante del hecho, sobre lo poco que vale la vida humana, o sea, el poco respeto que hay entre los humanos, pero eso no es algo que va a permitir dar solución. Esto es una cuestión más de índole estructural, es la consecuencia de 100 años de decadencia argentina que no es solamente una decadencia económica, en realidad, la decadencia económica es el reflejo de la decadencia moral y esa decadencia moral implica que en lo económico nos esté yendo muy mal tiene también. Hay que entender ese crimen y hay que entenderlo también en que hace más de 20 años la Argentina decidió abrazar la doctrina Zaffaroni que, básicamente, lo que hace es cambiar los roles: pone a la víctima en el lugar del victimario. Entonces, el delincuente es una víctima. Todo ese conjunto de políticas derivan en una reducción del costo para el delincuente y eso hace que la actividad delictiva sea más rentable y, por ende, conlleva a más delito. El problema es que también uno ve que la sociedad, y en los medios de comunicación eso es muy grave y se nota con mucha claridad, y yo lo percibo por el nivel de agresión que recibo por parte de algunos comunicadores, es que no logran hacer conexión entre causa y efecto, entonces, claro, frente al hecho aberrante se horrorizan y se ponen mal. No sé a veces si no están impostando una posición, pero en realidad son cómplices, porque viven promoviendo todo ese tipo de políticas. De hecho, nosotros somos los únicos que verdaderamente planteamos de cara a eso, una una respuesta contundente: nosotros, justamente, no hemos inventado nada, es decir, la respuesta que nosotros damos es la misma que se le ocurrió a Gary Becker cuando dijo “esto no podía terminar bien”, él estaba dando clases en la Universidad de Columbia, en New York, y eso después se plasmó en lo que es el principio de las ventanas rotas de Rudolph Giuliani y que básicamente es el que las hace, las paga. Es decir, nuestra doctrina de seguridad, pese a que hay una candidata que se copió de nuestro eslogan, nosotros decimos que el que las hace, las paga. Estamos proponiendo una reforma de la Ley de Seguridad Interior, una reforma de la Ley de Defensa Nacional, una reforma en la Ley de Inteligencia, una reforma del Código Penal y una reforma del Código Penal Procesal. En esto hay una cosa también muy importante y es que nosotros estamos dispuestos a darles el aval político a las fuerzas de seguridad para que hagan su trabajo, cosa que las fuerzas de seguridad saben que de parte de la política, no lo tienen.

-El principal acusado por el crimen (NdR: hasta ese momento lo era), es un niño de 14 años, ¿se debe bajar la edad de imputabilidad?

-Lo que tenés que juzgar es el delito y este es un delito de asesinato y tiene que pagar por ser un asesino, es decir, acá lo que tiene que quedar claro es que cuando un delincuente decide llevar a cabo un acto criminal, bueno, en ese acto criminal le puede ir la vida o le puede ir la libertad, porque para eso están las fuerzas de seguridad. Entonces, tiene que ser encarcelado por el crimen que cometió. Bueno, habrá que buscar el lugar para un menor, sí, pero que tenga estas características de ser un asesino.

-¿Qué les diría a los padres de la víctima?

-A ver, no les puedes decir nada a los padres. Creer que se les puede decir algo a los padres sería de un hipocresía... digo, ¿cómo vas a poder decirle algo a alguien que acaba de perder un hijo? A esta gente que perdió la hija hoy, ¿qué explicación les querés buscar? Vas a encontrar a políticos demagogos dándoles su apoyo y todo, y después se corren, después desaparecen, porque lo hacen con todo. La verdad es que, de vuelta, que es lo mismo que decimos nosotros siempre, este desastre que es la sociedad, que es un baño de sangre, es consecuencia de estas políticas abolicionistas impulsadas por esta casta política. Entonces, vos no podés esperar que haciendo la misma cosa siempre tengas resultados distintos, y tampoco podés esperar tener algún cambio, porque no les interesa cambiar ya. Todos estuvieron en el poder, todos pasaron por el poder y nunca hicieron nada al respecto, por lo tanto, una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre, por eso, nosotros venimos a proponer un cambio. Yo hablaba de un cambio de 180 grados, ahora hablo de 540, porque los saco a pasar a los políticos a dar una vuelta de 360 y, además, les meto los cambios por 180 grados para poner a la Argentina de pie y que inicie su sendero de crecimiento.

-En este sentido, ¿cómo ve que la mayoría de los candidatos suspendieran sus actos luego de este hecho?

-Bueno, eso es parte de la hipocresía y la mentira de la política, porque, en realidad, ¿por qué lo hacen? Porque ante el hecho, se pueden empezar a disparar entre ellos. Entonces, ¿qué pasa? Ninguno de ellos sale ganando en ese juego. Entonces, ¿qué hacen? Se llaman al silencio para que las aguas bajen y la gente no se enoje con quién se tiene que enojar, que es con los políticos, ya sea de la oposición o del oficialismo, porque acá en el 2001 se dijo “que se vayan todos”, pero no se fue ninguno, están los mismos y se multiplicaron, además. Todos son corresponsables de este desastre y ahora mucho más. Yo vengo de afuera. Yo no soy parte de esta decadencia.

-¿Cree que este crimen, al estar tan cerca de las elecciones, puede haber generado algún impacto en los votantes?

-No lo sé, no lo sé.

-¿Cómo está viviendo usted, en lo personal, el cierre de campaña?

-Bueno, fue muy emocionante el otro día en el Movistar Arena, todas las entradas que estaban disponibles se agotaron, porque nosotros teníamos el control sobre todo eso y, la verdad, ha sido un evento de una calidad estética sublime y, bueno, después hemos tratado de aportar algunas ideas para lo que era un cierre de campaña.

-¿Está conforme con lo que se hizo hasta el momento?

-Sí, porque dimos lo mejor que teníamos para dar.

-¿Es cierto que en los últimos días se reunió con Mauricio Macri?

-No, no me reuní, pero sí tengo conversaciones telefónicas.

-¿Y de qué hablan?

-No, son bastante variadas... pero sí hablamos de la situación política, de economía y también hablamos de otras cuestiones que pueden ser hasta personales, es decir, con lo cual, es un muy buen diálogo el que tenemos.

-¿Comparten la visión de los problemas que tiene el país?

-En algunos estamos más de acuerdo, en otros tenemos... a ver, los liberales no somos manada, pero a mí me parece que en los últimos 40 años hubo dos grandes intentos de hacer algo distinto, que fue el caso de el menemismo, que con errores y con virtudes fue el mejor gobierno de la historia argentina, y el otro intento fue el de Macri, pero el problema es que los parásitos de la política se le metieron adentro de la estructura y cuando tuvo que hacer los cambios, le conspiraban contra los cambios. Esto es los radicales, la Coalición Cívica y muchos de los que hoy están en este candelero. Si hay algo en lo que le erró Macri fue en hacerle caso a ese grupo que hoy son los que están peleando. Lo que quiero decir es que si a Macri le fue mal teniendo las ideas correctas y teniendo problemas de matices, por decirlo de alguna manera, imagínate sii ademási elegís a los que son parte del problema. Por eso siempre digo que Juntos por el Cambio es una alianza que está condenada al fracaso.

-¿Lo ve como un posible aliado en un eventual gobierno suyo a Macri?

-Yo tengo una excelente relación con él y respeto y valoro mucho la opinión de alguien que estuvo sentado en el lugar donde estuvo sentado él. Para mí eso es algo muy valioso.

-¿Qué opina de la suba del dólar que se registró en estos últimos días?

-No es que el dólar está subiendo, es que el peso está perdiendo valor. El peso es como una barra de hielo en el desierto de Sahara a plena luz del día, se derrite. Entonces, en una situación donde se genera un exceso de oferta de dinero, ya sea por lo que se emite, o por lo que se espera emitir, y además no tiene una demanda que lo acompañe, eso hace que el peso pierda valor y que todos los precios expresados en unidad monetaria suban, y el dólar es un precio más, lo que pasa es que, como es un activo financiero, sube más rápido, nada más, pero el desastre monetario en Argentina está plantado. La Argentina tiene un desequilibrio monetario que es peor que el que teníamos en la previa del Rodrigazo y, por otro lado, tenés indicadores sociales peores que los que tenías en el 2001. Como si todo esto fuera poco, el balance del Banco Central muestra una relación entre pasivos remunerados, Leliqs, y base monetaria es superior a lo que vos tenías en el primer trimestre del año ‘89, es decir, en la previa de la hiperinflación de Alfonsín. Por lo tanto, están dados todos los condimentos para una crisis colosal y los únicos que tenemos una propuesta seria para resolver este problema somos nosotros, las demás son todas soluciones cosméticas y de muy baja calidad, porque lo único que hacen es trabajar sobre el flujo, no trabajan el problema en los stocks. Nadie te dice cómo arregla el problema del Banco Central, porque cuando decimos que hay que eliminar el Banco Central quiere decir que vamos a rescatar todos esos pesos, que es la única forma de evitar la hiper.

-¿Esa crisis, cree que puede llegar a estallar antes del cambio de gobierno?

-Dos cosas: si lo supiera, no te lo diría, porque lo estaría arbitrando en el mercado en función de mi bolsillo, y segundo, te voy a contar algo. Yo me hice famoso con un libro que se llama “Política económica contrarreloj”, donde nosotros, aplicando el modelo de crisis de balance de pago de primera generación, con determinación del momento de crisis, anticipábamos que se venía la crisis y, efectivamente, la crisis vino. Esos modelos son para entender la naturaleza del problema, pero el tiempo es del Creador, olvídate. Vos no sabes cuál es la chispa que dispara la demanda de dinero. En general son episodios políticos, pero no sabes cuál de esos episodios es el que gatilla la chispa, por lo tanto, vos podés hacer el ejercicio para tratar de entender cómo ocurre, pero nadie sabe el tiempo.

.¿Qué espera para este domingo?

-Que la gente vaya y vote, porque si quiere sacar a los que en el 2001 no se fueron, la única forma de sacarlos es ir y votar, es decir, sacarlos a urnazos limpio en la cabeza, o sea, llenarle las urnas de voto para sacarlos, eso es lo que espero, porque la queja permanente no conduce a nada, hay que ir, hay que votar, hay que fiscalizar, hay que involucrarse, porque si no, esta gente va a seguir ahí y si no se no se fueron en el 2001, tampoco se van a ir ahora. Si la gente no toma conciencia de eso, bueno, entonces que después no se queje cuando sigan los mismo de siempre, porque ellos sí van a votar, ¿eh? Ellos y sus huestes parasitarias van y votan. Hay que ir y votar, porque es la forma de sacarlos, el sistema democrático tiene esa forma. La única forma que tenés para sacarlos es yendo a votar.

-¿Y a los indecisos que no saben aún por qué candidato votar, qué les diría?

-Que miren las boletas, que miren las caras de las boletas y vean cuáles son los que llevan 20, 30, 40 años el Estado y quiénes son los verdaderos nuevos del sistema, porque eso también les va a permitir entender todo lo que pasó durante la campaña, cómo nosotros fuimos agredidos tanto por el oficialismo como por la pseudo oposición, quiénes son los que están verdaderamente contra el statu quo. Que vean bien. De vuelta, una Argentina distinta, es imposible con los mismos de siempre. Ahora te dicen que te van a sacar, ¿por qué no lo hicieron antes? Si vos haces mal tu trabajo seis meses, te echan. Bueno, esta gente viene fracasando hace 40 años y las ideas que promueven vienen fracasando hace 100 años y, además, una de las cosas que yo señalo es que el problema más grande en esto es que la solución está en manos del problema, a ellos les va bien con este sistema, los incentivos de los políticos no es cambiar el sistema, para ellos es muy cómodo, se prestan el poder entre ellos. Esta vez se les plantea un problema grave, que es un outsider que viene a patear con todo el statu quo, y eso es lo que los pone tan molestos. Entonces, lo que tiene que entender la gente es que puede votar a los que generaron este fracaso y que además no tienen incentivos a cambiar las cosas, o a los que verdaderamente queremos hacer un cambio para que se ponga de piel Argentina y que de acá a 35, 50 años, la Argentina sea una potencia mundial.

-¿Qué le diría a aquellos que no están convencidos de ir a votar porque son elecciones primarias?

-Que es un error, porque fíjate cómo determinó todo el tablero político lo que pasó en las PASO de la anterior elección presidencial, lo que implicó en términos de mercado, lo que implicó en términos de la evolución de las variables económicas. Las PASO son mucho más importantes de lo que se cree y otra cosa debería quedar clara es que deberían votar por convicción, porque esos votos estratégicos después están siendo operados por las fuerzas políticas en cuestión, que promueven el voto estratégico, ¿para qué? Para llevarse agua su molino y perjudicar a otra fuerza, como, por ejemplo, a nosotros. Vayan, voten y voten por convicción. Que voten al que más les guste, pero que voten, y nada de especulaciones estratégicas que lo único que hacen es favorecer a los ladrones del statu quo.

