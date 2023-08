Inseguridad: Perotti reclamó acuerdos básicos a los candidatos nacionales

El gobernador Omar Perotti rechazó los hechos de violencia que se registraron en las últimas horas, a propósito del crimen de Morena en el partido bonaerense de Lanús y de la muerte de un manifestante en el Obelisco. "En Santa Fe hemos tenido situaciones desgraciadas similares; tenemos muy claro lo que significa el dolor y el impacto en la comunidad de un hecho de estas características, sobre todo cuando hay niños involucrados", planteó.

El mandatario bregó porque "todos los candidatos a presidente tengan un piso de coincidencia muy superior al que se tiene actualmente para trabajar contra el delito y la narcocriminalidad, y para tener una política penitenciaria Federal muy diferente a la actual. Ojalá estos hechos sirvan para poner la atención en conjunto sobre las medidas y las acciones que hay que instrumentar". añadió, en declaraciones formuladas este viernes en el Hospital de Niños.

- ¿Este tipo de hechos no enrarecen el clima, a 72 horas de una elección?

- Previo a las elecciones siempre aparecen cosas que enrarecen el clima. La gente lo que pretende es que alguna de estas cosas sirvan para algo. Y para que cuando se toma la decisión común, por ejemplo, de suspender una campaña, después eso se traduzca también en gestos concretos y efectivos en el día a día. La Argentina tiene que tener una política común firme frente al narcotráfico; no es un lugar en particular como puede ser Rosario o nuestra provincia únicamente. Eso está muy claro; es la Argentina la que no debe permitir que esto pase en su territorio.

- ¿Cree que todos los precandidatos a presidente tiene ese compromiso? - se le preguntó-

- No puedo hablar por todos, pero sí me pongo en el lugar de lo más cercano que es el vecino. Y lo que ese vecino desea es que exista un piso muy superior de coincidencia y de hechos concretos para devolverle a la Argentina una instancia de tranquilidad. Estos hechos no se producen de la noche a la mañana; no empezaron ayer. Se vienen arrastrando desde hace tiempo y nosotros lo sabemos muy bien. En Santa Fe se ha convertido en un problema estructural de magnitud y no hay que esconderlo más. Eso es lo que hemos hecho; ponerlo sobre la mesa aunque parezca duro

- ¿Hay que terminar con la puerta giratoria? Porque uno de los detenidos tenía varias causas – indagó otro colega-

- Es uno de los elementos a seguir trabajando con la justicia. En la provincia hemos tenido casos muy recientes de delincuentes detenidos y vueltos a soltar rápidamente. Creo que son las cosas que deben cambiar y que la sociedad no tolera.

- ¿Y sería partidario de bajar la edad de imputabilidad? - consultó el El Litoral-

- Hay que analizar y poner sobre la mesa todas las herramientas, porque los menores también son utilizados claramente; la búsqueda de siempre encontrar un culpable en un menor sabiendo que va quedar libre es un juego en el que se suele entrar. En el caso de Morena, de hecho, ya quedaron libres. Por eso, creo que hay que analizar seriamente esta situación, pero no se trata de una medida puntual. Yo creo que requiere de varias cosas a la vez y es necesario que haya más coincidencias entre los actores políticos. La creencia de que alguien va a poder obtener una ventaja coyuntural porque un delito más o un delito menos, es de muy corto plazo y no lleva a ninguna solución

La votación docente

Perotti celebró que los gremios estatales hayan aceptado la oferta salarial formulada por su gestión. Sin embargo, evitó expedirse sobre la reñida votación de AMSAFE, donde ganó la moción de convalidar la oferta, pero sólo por dos votos. "No quiero opinar sobre lo que pasa en cada gremio... Cuando uno también ve la cantidad de docentes que hay y la cantidad de docentes que votan podría también hacer un análisis... A veces hemos tenido por los mismos votos o por muy pocos votos un rechazo; entonces, si en aquel momento fue rechazo por pocos votos, ahora no relativicemos esa aprobación porque fue por poco margen... La aprobación mayoritaria y amplia de otros gremios habla a las claras de una propuesta que se ha trabajado con fuerte participación de cada uno de los gremios y que ha alcanzado un nivel de consenso muy alto", planteó.

Con informacion de El Litoral.