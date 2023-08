Perotti dijo que no le molesta para nada el triunfo de Milei

La gran sorpresa en estas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO 2023) fue Javier Milei, que hizo una gran elección a nivel nacional, y arrasó en Santa Fe, donde fue el más votado en todos los departamentos. El gobernador de la provincia, Omar Perotti, analizó los resultados que arrojaron las primarias y dijo que no le sorprendió el triunfo del candidato libertario.



"No estoy muy sorprendido, quizás porque uno tiene la posibilidad a veces de ver algunas encuestas y de analizar con alguna gente que hace estudios sobre comportamientos o sobre expectativa", explicó el primer mandatario al ser consultado por la prensa en el día posterior a las elecciones.

El mandatario analizó que las urnas expresaron "un enojo hacia la política y sobre todo a la de los últimos gobiernos". En este sentido, indicó que Milei tuvo la oportunidad de "mostrarse como algo novedoso y que no ha sido responsable directo de algunas de las instancias que no satisfacen hoy al pueblo argentino".

"Tenemos que hacer una lectura muy clara: ya dije antes que a mí no me enojaban personajes como Milei. En todo caso hay que enojarse con los actores políticos que no están dando respuesta, no con alguien que llega y la gente escucha", consideró.

"Si lo escuchan -siguió- es porque no se está dando respuesta" y advirtió que "cuando la política se encierra mucho en sí misma y no quiere actores nuevos, se cierra a la incorporación de aire fresco, de otras ideas y de otras discusiones".

Sobre la etapa que viene de cara a las elecciones generales de octubre, Perotti expresó: "Ojalá se profundice la discusión acerca de qué país propone cada uno de los candidatos y fundamentalmente que haya un esquema de acuerdo para cuidar la industria nacional y el empleo".

"Que haya un acuerdo que garantice un piso mucho más alto de coincidencia entre las fuerzas políticas de cómo enfrentar la inseguridad y el narcotráfico. Ojalá haya coincidencias importantes porque sería un paso para todos los argentinos muy bien valorado", concluyó.

Con información de Aire de Santa Fe