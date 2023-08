«Apoyo sí, cheque en blanco, no»: la advertencia de Juan Grabois a Sergio Massa para octubre

La interna de Unión por la Patria la ganó Sergio Massa, que será el candidato del oficialismo para octubre. Si bien Juan Grabois, su adversario, prometió que no avalaría su candidatura, finalmente lo hizo y terminó apoyando al líder del Frente Renovador realizando algunas aclaraciones que consideró pertinentes que van en sintonía con su electorado.

El dirigente del Frente Patria Grande aclaró que es su «obligación» apoyar al ganador de la interna porque al haber sido parte del espacio, deben cumplir con el compañerismo. «Apoyo sí, cheque en blanco, no. Primero porque es lo que corresponde, segundo porque si seguimos en este rumbo, se le está poniendo una alfombra roja hacia la Casa Rosada a los que tenemos la obligación de derrotar», especificó.

Luego de esto, Juan Grabois le exigió al ministro de Economía «medidas urgentes para el pueblo» porque la inflación de julio superó el 6% y estiman que en agosto podría superar el 9%. En este marco, advirtió que «la intensidad» de su apoyo dependerá de que Massa y Rossi «asuman una perspectiva de justicia social con acciones concretas, que tomen medidas urgentes para el pueblo».

Entre esas medidas, mencionó: «Aumento de salarios para trabajadores del sector privado, público y de la economía popular, distribución de tierras para construcción de viviendas familiares y producción de alimentos, mejoramiento de los barrios populares, defensa del ambiente y recuperación de los recursos naturales», entre otros señalamientos.

También pidió «una postura firme con los formadores de precios que roban el pan a los argentinos, con los bancos y financieras que cobran lo que se les da la gana, con las empresas de servicios públicos que no cumplen con la gente, con los jueces corruptos que no imparten justicia, con los buitres monetarios internacionales que nos están ahogando. Hay que escuchar la voz del pueblo que está enojado, decepcionado con justicia… y la respuesta no pueden ser palabras, tienen que ser hechos«, culminó, según NA.

