“Me mato antes de entregarme”: la fuerte frase del principal acusado por el crimen del vendedor descuartizado

El principal acusado por el crimen de Fernando Pérez Algaba, el comerciante que encontraron descuartizado en Ingeniero Budge, usó una impactante frase tras el hecho. “Me mato antes de entregarme”, le dijo el ahora detenido Maximiliano Pilepich a Blanca Glays Cristaldo, la empleada del emprendimiento inmobiliario “Renacer” de General Rodríguez, imputada por presunto encubrimiento.



“Nosotros con Maximiliano teníamos una relación al principio laboral y después afectiva. Teníamos relaciones sexuales. El día que vino fue el domingo a la noche cerca de las 00:00, que estuvimos juntos y después cuando me entero, no supe qué hacer. Por miedo, no sabía cómo manejarme”, precisó Cristaldo ante el fiscal sobre el vínculo que la une con Pilepich.

En el documento de su declaración al que tuvo acceso TN, sigue: “En un momento, le dije que si él tenía algo que ver -con el crimen- y respondió que era una causa armada, que por favor lo bancara porque lo estaban persiguiendo, que lo querían matar. Le pregunté por qué no se entregaba y él respondió ´me mato antes de entregarme´”.

Cabe destacar que la mujer de 58 años, que vendía lotes en “Renacer”, está acusada por el delito de “encubrimiento agravado por tratarse el hecho anterior de un delito especialmente grave”, debido a que en su casa de Paso del Rey detuvieron a Pilepich este miércoles.

Sobre el día que tuvo el último contacto con Pérez Algaba, aseguró que lo vio entrar a “Renacer” junto a Nahuel Vargas con su camioneta Range Rover blanca: “Me llamó la atención que Nahuel conduzca porque siempre la manejaba Fernando”.

A su vez, contó que luego de unos minutos llegó al predio Pilepich en una camioneta Mercedez Benz negra. Una vez que ella terminó su jornada laboral, y siempre de acuerdo a su relato, saludó a los tres (Pérez Algaba, Vargas y Pilepich) y se fue: “Antes de retirarme Nahuel me pidió una hoja y le entregué mi cuaderno”.

Cuatro días después de la última vez que los había visto, el sábado 22 de julio, dijo que se encontró con Nahuel en su oficia. “Lo vi cansado, mal dormido y eso me llamó la atención. Pensé que había salido de joda”, aseguró sobre el último detenido que tuvo la causa.

En este sentido, remarcó: “Ese día lo vi devastado o agotado, cuando lo miré estaba apoyado con sus codos en el escritorio y los puños en su cara sin realizar un gesto”.

Sobre el momento en el que se enteró de la muerte del comerciante, remarcó: “Me enteré por un compañero vendedor llamado Leo que me envió por WhatsApp la foto de Fernando donde decía que había aparecido un empresario muerto. Me paralicé, me dolía el corazón”.

Con la detención de Nahuel Vargas este jueves por la tarde, ya no quedan prófugos en la causa. Uno por uno, el resto de los acusados son: Maximiliano Pilepich, Horacio Córdoba, Luis Alberto Contreras, Matías Gil, Alma Nicola Chamorro, Fernando Gastón Martín Carrizo, Flavia Lorena Bomrad y Blanca Glays Cristaldo.

Todos ellos -menos Cristaldo- están imputados por el delito de “homicidio cuádruplemente calificado por el uso de arma, alevosía, codicia y por el concurso premeditado de dos o más personas”.

