Carlos Pagni analizó el llanto de Javier Milei en la entrevista con Alejandro Fantino

“Vi la entrevista que le hizo (Alejandro) Fantino el lunes donde (Javier) Milei se pone a llorar por la amistad con el conductor y cuando se acuerda de Mauro Viale que está en el cielo. Se produce una escena entre ellos muy personal, que no tiene nada que ver con la política”, señaló el periodista Carlos Pagni, durante una conferencia en la que estaba analizando los resultados de las PASO del 13 de agosto pasado, en las que el líder de La Libertad Avanza resultó ser el candidato más votado.

Para Pagni, lo interesante fue la explicación que dio Milei sobre su presencia en ese programa, cuando dijo que fue allí “porque ustedes (Fantino y Viale) me consideraron, cuando todo el mundo me menospreciaba; vos, Ale, me hiciste una advertencia de cómo se iban a meter conmigo, con mi vida privada”.

“Ustedes son los únicos que me reconocieron”, citó Pagni a Milei. Y analizó: “Lo dice de una forma que uno piensa ‘este muchacho está totalmente fisurado’, con una demanda de reparación infinita y por eso gana, porque la gente está igual”.

Esa identificación con el estado de ánimo de los votantes es, en su análisis, una de las claves del éxito del refernte liberal: “Él conecta con algo que conoce perfectamente; una sociedad que siente que la clase política le hace bullying, a él le hacen bullying”.

Sin embargo, esa emocionalidad también es indicio de otra cosa. “Esto conecta -dice Pagni- con una fragilidad que, cuando estás en el gobierno, no te tiene que importar nada; ni la muerte de un hijo, como demostró Carlos Menem, que siguió gobernando”.

“Ahí hay un problema que la gente a lo mejor lo detecta”, advirtió.

En la entrevista con Alejandro Fantino, en Multiverso, Milei dijo que había pensado: “Si yo tenía que ir a un lugar (al día siguiente de la elección), con este resultado, iría a dos lugares. Uno, con un amigo que está en el cielo (en referencia al fallecido periodista Mauro Viale), y otro, con vos.. que son los padres de la criatura”.

Fue entonces cuando lloró por la emoción. “Vos te jugaste con un número, vos me diste lugar”, le dijo a Fantino. Pero también recordó, como un reproche a los demás medios, que el conductor de Multiverso, había anticipado “el apagón mediático”, “la carnicería que iban a hacer con mi vida personal”, algo que, señaló, “no solo que alertó a los leones que ya habían despertado, sino que, fue fundamental en despertar más leones, así es que el agradecido soy yo”.

“Vos sos el que me puso en primera”, insistió Milei. Y en testimonio de su gratitud, le regaló a Fantino el apunte manuscrito del discurso que pronunció en la noche de la elección.

Analizando este episodio, Calros Pagni también señaló que en los focus groups, los votantes de Milei demostraban creer que él tiene “una varita mágica” para resolver los problemas de la economía.

“Pero cuando se indaga un poco más, aparece una pequeña fisura, ¿y la estabilidad emocional cómo es? -dijo- ¿Soporta esa psicología el estrés de la presidencia en un país endiablado?”

Pagni cree que los adversarios de MIlei explotarán esa debildiad, pero también piensa que sus votantes lo pueden percibir.

“Lo de la vulnerabilidad en cuanto a que es un tipo que se exalta demasiado puede ser un problema para él, sobre todo ahora que se lo empieza a ver como presidente”, señaló.

Y concluyó: “Creo que Milei tiene que demostrar que no tiene un problema de estabilidad emocional”.

El periodista hizo estas declaraciones en el marco de una conferencia titulada “Cómo queda el tablero después de las PASO”, en el ciclo organizado por el Espacio MegaQM, para inversores.

Con información de www.infobae.com