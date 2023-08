Javier Milei, Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich expondrán ante empresarios en el Consejo de las Américas

Una nueva edición del Consejo de las Américas, el tradicional evento que reúne a funcionarios y dirigentes políticos con los principales empresarios de la Argentina, reunirá este jueves 24 de agosto a los principales candidatos presidenciales tras las PASO. Este año, la consigna girará en torno a las perspectivas económicas y sociales del país, pero estará atravesado de lleno por las elecciones presidenciales.

Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, participará una vez más del evento organizado por Americas Society / Council of the Americas. Después de perder la interna en las PASO de Juntos por el Cambio frente a Patricia Bullrich, el ex precandidato del PRO hablará ante el público y posiblemente con referencias a la nueva configuración del tablero político. La última vez que habló en público fue en el búnker del espacio, cuando subió a felicitar a la ganadora de la interna y prometió unidad.

Sin embargo, después de eso permaneció con perfil bajo y hasta el momento no dio entrevistas ni volvió a pronunciarse al respecto. Por eso es una de las presencias que genera expectativas en términos políticos, aunque ya no está en carrera electoral y permanece dedicado a atravesar los últimos meses de gestión en la ciudad de Buenos Aires.

Los candidatos presidenciales, invitados

El evento en el que estará Larreta se llevará a cabo el jueves próximo entre las 9 y las 12 del mediodía, con la conducción de la presidenta y CEO de Americas Society/Council of the Americas, Susan Segal. Allí, una de las invitadas será Bullrich, ganadora de la interna en Juntos por el Cambio.

De cara a las elecciones generales del 22 de octubre próximo, la ex ministra de Seguridad será escuchada por empresarios como Juan Farinati (Bayer), Miguel Galuccio (Vista Oil & Gas), Juan Martín de la Serna (Mercado Libre), Javier Velarde (LATAM) y Mario Grinman (Cámara Argentina de Comercio y Servicios).

La nueva edición del Consejo de las Américas también recibirá a Javier Milei, candidato a presidente de La Libertad Avanza y ganador de las PASO del pasado 13 de octubre.

Es uno de los oradores que más expectativas genera en términos económicos, ya que los referentes empresariales que estarán en el Hotel Alvear de Recoleta analizarán cada detalle de su discurso para establecer una perspectiva respecto de cómo impactaría la eventual política económica libertaria en el desarrollo empresario.

Su compañera de fórmula y eventual funcionaria a cargo de los Ministerios de Defensa y Seguridad, según avisó el propio Milei, Victoria Villarruel, también será una de las oradoras.

Esperan confirmación de Sergio Massa

La invitación también alcanza al candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa.

Sin embargo, desde la organización del evento dijeron que su presencia no está confirmada debido a que el día anterior está previsto que regrese de Estados Unidos.

Así y todo, el que confirmó su presencia es el compañero de fórmula y jefe de Gabinete de la Nación, Agustín Rossi. También se espera la presencia de Santiago Cafiero, ministro de Relaciones Exteriores y uno de los principales dirigentes cercanos al presidente Alberto Fernández.

La organización espera que en los próximos días se confirme si el candidato oficialista asistirá al evento. Eso se verá cuando el ministro vuelva de viaje y revise su agenda.

En caso de asistencia, uno de los puntos que podría generar interés sería el resultado de las negociaciones con el Fondo Monetario tras la aprobación del desembolso. También que se refiera al paquete de medidas como la suma fija y otras que prometió hace algunos días tras la devaluación del 20% del dólar oficial post elecciones.

Con información de www.perfil.com