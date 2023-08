Al ritmo del huracán MIlei

El frente opositor santafesino recalibra la estrategia de campaña y se ajusta al clima de época que dejó instalado el triunfo de Javier Milei en las PASO nacionales. A tres semanas de tener que enfrentar las urnas por segunda y última vez, el comité electoral de Unidos -que nuclea las estrategias de la candidatura de Maximiliano Pullaro para la gobernación, Clara García para la Cámara baja y el resto de las categorías- planifica cómo llegar a la ciudadanía con el mensaje de cambio sin desencajar con la coyuntura. La estrategia principal será no confrontar ni con el gobernador Omar Perotti ni con sus ministros. Hasta aquí están convencidos de que Pullaro está en condiciones de contener todos los votos de sus contrincantes internas, Carolina Losada y Mónica Fein, y superar los 950 mil votos en septiembre.

“Con esos números no necesitan un discurso de choque y además en la calle no hay ánimo para esa lógica discursiva. Los resultados de las PASO tanto provinciales como nacionales manifiestan un mismo sentimiento, que es la necesidad de un cambio y dar por cerrado un ciclo de quienes nos trajeron hasta acá y que se van el 10 de diciembre. La diferencia es que Unidos supo construir una alternativa que, además de un cambio de rumbo, manifiesta un camino de salida a esa crisis”, dicen asesores interpartidarios y adelantan el tono que se viene: “No vamos a discutir ni con el adversario ni con el pasado. En esta etapa queremos abocarnos a explicar lo que viene: qué vamos a hacer para salir de este quilombo. Toda la estética y el lenguaje es propositivo”.

Desde esa mesa chica reconocen que no es fácil volver a instalar la discusión local. La campaña será corta y con un electorado cansado por haber pasado dos comicios PASO. Tras el lunes de devaluación y cimbronazo de precios, la gente aún está pensando en la coyuntura nacional. Sin embargo, esperan que poco a poco, a medida que se disipa la sorpresa del huracán Milei, empiece a recuperar volumen la conversación provincial. El escenario, de todas maneras, ya no es el mismo que el que se presentó el 16 de julio pasado: la hipercompetitividad que tuvo Unidos en la interna está saldada y las fricciones quedaron de lado, ahora hay un objetivo mayor.

“Las desconfiguración macroeconómica que vimos estos días estaba latente como algo que podía pasar, pero nadie tenía la certeza de cómo iba a impactar. No podemos desconectar de esas consecuencias”, cuentan los asesores que organizaron, la semana pasada, con la macroeconomía aún en un lapso hipervolátil, encuentros de candidatos y candidatas con equipos técnicos.

El objetivo fue afinar datos sobre la situación económica provincial y las modificaciones en valores macro que se adelantaron, pero también sobre cómo gira ahora la discusión nacional en torno a ese 60 por ciento del electorado que eligió un cambio promercado, liberalización y tipo de cambio uniforme.

Para esta parte de la campaña habrá ajustes en las recorridas. No es el mismo humor social en localidades más pequeñas de la provincia que en los grandes centros urbanos, donde además de los problemas de seguridad y económicos, brotaron en los últimos días conflictos gremiales, con el sistema de transporte. En este sentido, el plus del frente de frentes fue conciliar los resultados, que no haya dolidos y que todos puedan hacer campaña y mostrarse como bloque. El ejemplo más claro se vio la semana pasada en Rosario, donde Pullaro y Javkin limaron asperezas y unieron fuerzas en actividades conjuntas. La prioridad es resolver con qué músculo político van a encarar la gestión si ganan.

Por eso, el ojo está puesto, además de la gobernación, las intendencias y la Cámara baja, en los departamentos donde el desempeño de la alianza opositora deja expectativas para ganar bancas en el Senado y quedrase con la mayoría tras años de liderazgo del peronismo. El foco está puesto en Rosario y Santa Fe, pero también en Belgrano, San Lorenzo, San Martín, Las Colonias, San Javier y no dan por perdido Garay. “Vamos a hacer un trabajo quirúrgico. Sería un cambio estructural para el Senado”, dicen desde la mesa chica de la alianza.

Con información de Letra P, sobre una nota de Gabriela Albanesi