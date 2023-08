Jorge Liotti: "Es necesario que los medios adviertan sobre Javier Milei"

El autor de “La última encrucijada”, Jorge Liotti, habló de la situación actual de la Argentina y opinó sobre las políticas del candidato de La Libertad Avanza. “Javier Milei monta ese personaje porque le parece eficiente para llegar a los votantes”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Me gustaría que compartas, para los que no leyeron La última encrucijada, cuál es la última encrucijada de la Argentina…

El título deriva del desarrollo del libro respecto a una serie de procesos que han llevado a la Argentina a la situación actual, como una especie de diagnóstico de los 40 años de democracia, puntualmente de la situación en la que se llega a este proceso electoral.

La última encrucijada es porque se han acumulado déficits y problemas a lo largo de las décadas, en el tramo económico, social y político.

Todo eso converge en este momento crucial, en el cual hay una percepción mayoritaria de que la Argentina ha llegado a un punto crítico, en el que se genera un punto de inflexión a la escena en la que transitó en otro momento (que le permitía tener algún horizonte de desarrollo, generar expectativa y tener una sociedad más homogénea en su composición) o definitivamente estamos en un punto de no retorno, en el cual Argentina se va a convertir en otro tipo de país, por lo menos en ese que teníamos hace no tantas décadas atrás.

La última encrucijada tiene que ver con este cruce de caminos y con el concepto de “último”, no le queda mucho tiempo, no puede haber otro gobierno sin empezar a responder estas demandas.

¿Cuál es el espíritu que tenés respecto a esta última encrucijada? ¿Creés que se va a resolver o va a haber otras encrucijadas?

El planteo es realista, deja una ventana abierta a que esa encrucijada se resuelva. La sociedad está tomando decisiones, lo hizo en las PASO, y me da la impresión de que estamos en ese momento.

Cuando hablo de ese concepto del último cruce de caminos es para volver a esa confección de un país que, en algún momento, tenía una economía que podría generar una idea de progreso, que podía verbalizar una idea de futuro, que se sentía orgullosa de la clase media y de su sistema educativo. Todo eso se fue deteriorando con la declinación del país.

Pone de fondo algunos signos de interrogación que ofrece la democracia respecto a estas demandas. La sociedad lo ha interpretado en un sentido similar. Si contemplamos lo que ocurrió en las PASO con el voto a Javier Milei y el voto en blanco, notamos que son expresiones en las que el sistema, de la forma en que funciona, no otorga una solución.

Posterior a las elecciones, en el diario Clarín, les preguntaron a los tres candidatos principales cuándo se "jodió" la Argentina.

Patricia Bullrich colocaba al rompimiento del orden constitucional con el golpe de 1930, Sergio Massa colocaba los últimos 50 años y Javier Milei colocaba la Ley Sáenz Peña, es decir que para Milei la Argentina se “jodió” cuando fue el voto universal.

¿Qué podría resolver una persona que piensa así en esta encrucijada? ¿Te imaginás el país ejercido por Milei?

El problema mayor es que no hubo un punto de inflexión único, sino que lo que tenemos es un proceso por acumulación. Me parece que la Argentina, en el plano económico, tiene un punto de inflexión a mediados de los setenta, cuando se agota el modelo de sustitución de importaciones y, a partir de entonces, el país no encuentra una matriz productiva, de desarrollo, que sea sustentable en el tiempo y que, al mismo tiempo, sea socialmente inclusiva.

Argentina no encontró nunca esa matriz, ese gran déficit de la democracia viene de antes, pero nunca se pudo resolver y se agravó los últimos años de estancamiento económico, el periodo más largo sin crecimiento real de la Argentina.

En el plano social, el punto de inflexión ha sido la crisis del 2001, donde empieza a configurarse lo que vemos hoy, que tiene que ver con una pobreza estructural que se ha ido formando a lo largo del tiempo.

En el plano político, el deterioro profundo se produce a partir de la grieta, elaborada por el peronismo y complementada por el macrismo, que ha llevado a que el sistema político dejara de interactuar, agotara cualquier tipo de recurso de diálogo de consenso y lo lleve a este nivel de bloqueo absoluto, en donde no puede haber interacción entre el Poder ejecutivo con el Legislativo: el Presidente le hace juicio a la Corte Suprema, la Corte tiene causas pendientes de la Vicepresidenta, Alberto Fernández no cumple con el fallo de la Corte, y la oposición lo acusa.

Es un sistema bloqueado, que viene de los últimos 15 años. Lo que vemos hoy es la acumulación de estos tres procesos que se fueron sumando para generar la percepción actual.

Con respecto a Javier Milei, yo creo que es un interrogante para todos, no sabemos si es el personaje que grita y propone ideas inviables o si es una mutación que piensa en un poder más realista. No me puedo imaginar a el Javier Milei que grita por la tele gobernando, pero tampoco sé si aparecerá un Milei distinto.

¿Cuándo lo entrevistás, personalmente, te encontrás a alguien distinto que el que aparece en la televisión?

No, es una versión un poco más sosegada pero no es cualitativamente distinta. Milei no maneja muchos registros en términos de lo que puede ser una declaración pública o privada. Me parece que parte del éxito electoral de Milei tiene que ver con el manejo que tiene en la televisión o en las redes. Milei monta ese personaje porque le parece eficiente para llegar a los votantes.

Seguramente leíste las críticas de Milei y sus partidarios a los periodistas. ¿Cuál es tu propia perspectiva frente al personaje de Milei, que es deseado por la audiencia pero que, al mismo tiempo, critica al periodismo?

Es difícil el panorama desde el punto de vista periodístico, Milei ha demostrado un nivel de intolerancia muy alto cuando no se siente a gusto o escucha preguntas que no le satisfacen.

Algunos compañeros han tenido experiencias ingratas con él, ha sido agresivo con nosotros. Me preocupa su poco nivel de tolerancia, la concepción sesgada que tiene respecto de lo que debería ser el acompañamiento a su propuesta y a su gestión. Veo el conflicto latente en él.

Javier Milei crítica a la persona que la propia audiencia quiere, ahí se genera una especie de dilema insoluble…

Es el mismo problema que venimos expresando todos los medios a nivel global, respecto de hasta dónde llega el nivel de la métrica y el rating, dónde separa la responsabilidad social de la tarea que nosotros desempeñamos.

Ahí aparece el riesgo a futuro, es necesario que los medios adviertan sobre Milei, sobre todo con la responsabilidad social que eso conlleva, para que la sociedad adopte la postura que quiera y para que los medios no sean responsables de haber embellecido una figura que quizá después no resulta.

