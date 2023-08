Saqueos: así comerciantes armados dispararon contra grupo de delincuentes que atacaban supermercado

El dueño de una pañalera y perfumería en Loma Hermosa ahuyentó a saqueadores a escopetazos. Estaba con dos personas más que también armadas.Todo quedó registrado en una cámara de seguridad.



"Eran 300 personas encapuchadas que pasaban en moto y decían 'vamos a saquear, vamos a saquear'", dijo Eduardo, dueño del comercio, a Radio Rivadavia. Sostuvo que quisieron ingresar a sus negocio pero entre los comerciantes comenzaron disparar con las escopetas para alejarlos. "La policía llegó media hora después y reprimió. Es todo muy triste", agregó.

Al ser consultado sobre sí terminó siendo atacado, Eduardo sostuvo: "A mí no me pudieron saquear ni en el 2001 ni ahora tampoco. Le voy a ser sincero, la única forma sería con mi muerte".

"Le puse locales a cada uno de mis hijos. Somos gente de trabajo y no puedo entender cómo alguien se cree que lo suyo es de él", afirmó y agregó: "Es muy triste agarrar una escopeta. Una cosa es lo que muestra y la otra es la realidad. Es muy triste si tenés 65 años y andas con una escopeta. Una cosa es lo que se ve la televisión, pero la otra es la realidad ¿Qué futuro tiene mi hijo en un país así?".

"Sin dudas empezó a armarse por un grupo de Whatsapp, después viene gente de otros barrios y en un minuto se arma todo. En media hora tenés 500 personas y encima la policía no reprimió hasta que este video se viralizó", señaló.

Acerca de la escopeta "No tengo el arma en el negocio, eso pasó a las cinco de la tarde cuando veo 300 personas en la esquina. Ahí le digo a mi hijo 'tráeme la escopeta y las balas de goma porque esto se va de las manos'".

“Hace muchos años que estamos acá y conocemos los movimientos del barrio. Se empezó a ver gente que no era del barrio y muchas motos que se juntaron en las dos esquinas, que no llegan a verse en el video. Cuando uno empezó a ver eso, trató de hacer lo que sea para defenderse”, dijo Norma, la esposa de Eduardo a LN

“Querían entrar al chino y al Día, y dijimos: ‘Si lo hacen, seguimos nosotros’. Lo que se ve son vecinos tratando de defenderse. Después llegó la Policía, como a la hora, pero en el momento estábamos solos, no teníamos a nadie”, explicó.

"Nosotros tenemos un negocio familiar y la peleamos día a día. No está bueno lo que se viralizó, pero tratamos de defendernos como podemos. Cuando mi marido vio que era mucha gente intentamos hacer que no se acerquen. Podía salir bien como podía salir mal y que hoy no la estuviéramos contando si hubieran entrado. Nosotros la peleamos día a día. Si nosotros no abrimos, no comemos”, afirmó.



“Vinieron acá a saquear. Eran unos cuantos, todos vagos, porque el que trabaja no saquea. Nosotros nos tenemos que defender, tenemos negocio y ellos vienen, entran, te llevan, te rompen todo, y después ¿cómo te armás de vuelta? Te funden. Me siento solo. Hoy está la policía acá, pero a veces no hay nadie. Si entran en un lado, entran en todos. Lo tenemos hablado con los comerciantes, nos vamos a defender”, sostuvo Enrique, dueño de una carnicería lindera.

Fuente: Cronica