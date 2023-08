Pullaro y Javkin: "A Rosario hay que defenderla"

El candidato a gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente y candidato a la reelección Pablo Javkin analizaron la situación de la seguridad en Rosario y se preparan para coordinar un plan integral en caso de ser electos. Para el ex ministro de Seguridad, la situación de la provincia no admite retrasos y es por eso que sigue recorriendo a la vez que trabaja junto a sus equipos técnicos de cada área para tomar cada problemática desde el primer día con la mayor fuerza y potencia. En Rosario el problema de la seguridad es acuciante y este jueves por la mañana mantuvo un encuentro con el Javkin y su equipo para diagramar y coordinar las tareas entre municipio y provincia a partir del 10 de diciembre e incluso ante una eventual transición desde el mismo 11 de septiembre en caso de ganar las elecciones.

“Se requiere de una articulación profunda entre el gobierno municipal y gobierno provincial, sin que ninguno se saque la responsabilidad que tiene. Es decir, la responsabilidad de tener la policía en la calle es del gobierno de la provincia de Santa Fe, no es del intendente municipal. Y en ese sentido, nosotros tomamos el total y absoluto compromiso de volver a conducir a la fuerza y que las órdenes operativas se cumplan”, sostuvo Pullaro.

Además, el candidato a gobernador puntualizó algunos ejes de su plan de Seguridad que tienen que ver con la policía en la calle de forma preventiva, investigaciones criminales para desarmar las bandas y un control estricto del sistema penitenciario. A la intervención de las áreas más duras del gobierno, el legislador sostiene que hay que sumar intervenciones multiagenciales junto a Justicia, gobiernos locales y las áreas de Desarrollo Social, Trabajo, etc.

Por su parte, el intendente sumó su mirada a los hechos que se suceden a diario. “Es lo que estamos planteando. Cuando se produce un foco que multiplica homicidios en un lugar, si no hay un abordaje directo de ese lugar, se van a seguir repitiendo. En el Parque Oeste están las TOE. No ha habido una acción del Ministerio de Seguridad de la Provincia ni siquiera para aprovechar su propio recurso en ese parque. No hay posibilidad de frenar la repetición porque no hay presencia”.

El titular del Palacio de los Leones añadió: “Acabamos de terminar una obra de remodelación del Parque Oeste. Reabrimos el centro del polideportivo y el centro del espacio para adultos mayores en el Parque Oeste. ¿Qué se necesita ahí? Presencia, presencia policial y trabajo multiagencial. Están los nombres, está el origen de los homicidios, están las bandas que se enfrentan. Lo que falla es la acción”, enfatizó. Ambos coincidieron en que el gobierno de Omar Perotti abandonó a la ciudad. “A Rosario hay que defenderla”, señalaron.



Ley de narcomenudeo

Para Pullaro es fundamental el acompañamiento de la Legislatura para definir herramientas a la hora de combatir el delito. “Lo hablamos con Clara García en muchas oportunidades, es muy importante avanzar en la Legislatura con la ley de narcomenudeo que le permite a la policía de la provincia, a los fiscales provinciales, cuando hay una denuncia sobre un punto de venta de droga, investigar e ir y terminar con ese punto de venta de droga. Eso es fundamental para lo que está viviendo Rosario. Nosotros terminamos discutiendo el sexo de los ángeles en materia de seguridad, en lugar de discutir lo que está sucediendo. Lo que nos jode hoy en Rosario es la violencia. La violencia irracional que estamos teniendo y el aumento del delito”, agregó Pullaro.



De la reunión participaron el licenciado Esteban Santantino y la doctora Florencia Blotta que forman parte del equipo en Seguridad de Maxi Pullaro. Por parte de la intendencia la licenciada Carolina Labayrú y Gustavo Zignago. Además estaban presentes la presidenta del Concejo, Maria Eugenia Schmuk, el concejal Ciro Ceisas y la concejala Susana Rueda, junto a Federico Lifschitz y Anahí Schibelbein.

Con informacion de La Capital.