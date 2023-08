La mamá de Mariano Caprarola habló sobre los últimos días de su hijo: “Él estaba muy pendiente de mi salud”

Mariano Caprarola murió el 17 de agosto de 2023. La triste noticia golpeó al mundo del espectáculo y de la moda. A la hora de recordarlo, desde su entorno repetían que la mayor preocupación del productor era la salud de su mamá y siempre se ocupaba de que no le faltara nada.

Diez días después de la partida de su hijo, quien habló fue Fady. La mujer concedió una entrevista a la revista Gente -uno de los medios en los que trabajaba Mariano- y se refirió al vínculo que tenía con el especialista en moda.

“Él siempre me preguntaba cómo estaba y si me dolía algo. Estaba muy pendiente de mí y de mi salud. Tenía una desesperación por tener una mamá de tantos años y pensar que me podía pasar algo”, indicó sobre las prioridades que tenía el integrante de La Jaula de la Moda (Ciudad Magazine).

Y agregó: “Creo que Dios dispuso esto para evitar que yo me vaya antes que él y que Mariano no sufriera mucho. Él me decía: ‘El día que no estés, me voy atrás tuyo’. Me hacía mal, pero me lo decía siempre”.

Por otra parte, explicó una de las decisiones que tomó tras la muerte de Mariano: “A él lo tengo acá. Fuimos a buscar las cenizas y está conmigo al lado de sus ‘chicas’. Él tiene, o tenía, tres estatuillas de vírgenes. Cuando se iba a trabajar o volvía a su casa les decía: ‘Hola, chicas’. Entonces pensé que era el lugar más indicado para poner la urna. Creo que era lo más lógico que estuviera con ‘las chicas’, ¿no?”.

Fuente: TN