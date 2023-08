Con la plata de todos: Perotti hace uso político de Billetera Santa Fe y la aumentó a $8000

El Gobierno Provincial dispuso un incremento en el límite de reintegro del Programa Billetera Santa Fe. Desde el sábado 2 de septiembre y hasta el 30 de noviembre inclusive, dicho monto pasará de los $ 5.000 actuales a $ 8.000, lo que significa un salto del 60%.

Según fuentes del Ejecutivo Provincial, “producto de la situación derivada de la reciente devaluación y su impacto en el nivel general de precios, se entendió conveniente realizar esta adecuación por el período señalado”.

Billetera Santa Fe es un programa de beneficios dispuesto por la Provincia de Santa Fe, para incentivar la demanda de bienes y/o servicios mediante el otorgamiento de reintegros de dinero a consumidores finales, por las compras que estos realicen en comercios radicados en la Provincia de Santa Fe que se hayan adherido al Programa.

Sobre el tema, el gobernador de la Provincia en diálogo con medios capitalinos señaló que la decisión se toma en el marco de la situación que ha generado la devaluación, "remarcaciones y perdida del poder adquisitivo". En tal sentido consideró que "Billetera Santa Fe vuelve a tener el mismo efecto que al comienzo, resguardar el bolsillo de la gente y el sector comercial recibe una inyección para mantener el nivel de actividad que necesitamos no se retraiga"

El aumento del reembolso se extenderá hasta noviembre, "incorporar diciembre significaría incorporar el mes entero en el que no vamos a estar gobernando. Seguramente en la transición se podrá hablar en caso de que haya que tomar alguna decisión pero no queremos invadir gran parte del mes que sería un tercio que corresponde hasta el mes de diciembre, el resto del mes no vamos a estar gobernando nosotros"

Asimismo Perotti insistió en la necesidad de que el Programa se convierta en política de estado, "estamos convencidos que tiene que ser ley, es algo que la gente ha incorporado y tenemos proyectos en la Legislatura para trabajar con modificaciones. La herramienta hoy es universal pero convertido en ley tiene que permitirle al estado saber como segmenta, que productos incorpora, que productos son más necesarios que otros, tener esa flexibilidad, una ley que lo establezca y garantice a los santafesinos esos derechos es clave", finalizó