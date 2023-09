La esposa del ingeniero asesinado en Palermo agradeció a La Libertad Avanza por los mensajes de amor

Melina Honley, la esposa de Mariano Barbieri, el ingeniero asesinado de una puñalada en Palermo el miércoles por la noche cuando un delincuente intentó robarle el celular, compartió, a través de las redes sociales de la víctima, el emotivo mensaje que le dedicó el líder de La Libertad Avanza, Javier Mileil.



“Muchísimas gracias a los amigos y conocidos de Mariano que le han hecho llegar a Luca todo su amor. ¡Todo ayuda! Nunca creí que podían ser tan generosa persona que yo ni siquiera conozco, pero que mi Marian apreciaba mucho!”, escribió.

También destacó el apoyo y el amor que estaba recibiendo de “los compañeros libertarios” que Barbieri escuchaba hasta largas horas de la noche. “Todas las noches él se dormía con el celu escuchando a los libertarios y yo me ponía celosa, le decía ‘dame bolaaaaaa’. Ciertamente, estaba armando una red de contención para mí y nuestro hijo”, destacó.

“¡Fue un hombre increíble y por cierto muy libre! Demasiado libre anoche, no tenía maldad, tanto no tenía maldad que creyó que podía caminar libremente por Palermo y me lo arrebataron, mi corazón está destruido en miles. Pero nuestro lugar es la fuerza, mi motor y ustedes sus padrinos virtuales. ¡GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS!”, concluyó.

Milei lamentó el crimen del ingeniero: “Nos llena de profundo dolor”

En el marco del cierre de la edición 2023 del Congreso Económico Argentino, Javier Milei lamentó el crimen del ingeniero, militante y fiscal de La Libertad Avanza en las últimas elecciones.

“Quiero manifestar el profundo dolor que sentimos por el asesinato de uno de nuestros militantes, el ingeniero Mariano Barbieri. Nos llena de profundo dolor y le mandamos las condolencias a la familia”, expresó.

Desde La Libertad Avanza despidieron al ingeniero en redes sociales

Mariano Barbieri había sido fiscal de Javier Milei en las PASO del domingo 13 de agosto y apoyabas las ideas del liberalismo desde antes de las elecciones legislativas de 2021.

Lejos de esconder su apoyo por el candidato liberal, Barbieri militó las ideas del economista a través de las redes sociales, al punto de haber sido fiscal. Su portada de Facebook es elocuente: en ella se ve el símbolo con el que se identifican los libertarios.

El candidato a jefe de Gobierno porteño de La Libertad Avanza, Ramiro Marra, despidió a Mariano en redes: “Pensar que Mariano, el joven asesinado en Palermo, fue fiscal por nuestras ideas, nos da mucha más fuerza para seguir adelante. Me rompe el alma, pero no me quita fuerzas. Todo el apoyo a su familia en este difícil momento”. Adjuntó una foto de Barbieri trabajando el día de las elecciones.

“Ayer a la noche en la zona supuestamente más segura de la ciudad fue asesinado Mariano Barbieri por un delincuente. Una plaza sin luz, nada de policía y una gestión que maquilla los problemas. Mis condolencias a su familia y el agradecimiento a Mariano por su apoyo y sacrificio”, señaló Villarruel.

Con informacion de Todo Noticias.