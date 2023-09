Fernando Iglesias tras el asesinato del ingeniero en Palermo: «Tenemos un Estado del lado de los delincuentes»

Fernando Iglesias, diputado de Juntos por el Cambio, compartió sus reflexiones sobre el reciente crimen que conmocionó al país en Palermo y el impactante testimonio del joven fallecido que, tras ser asaltado, exclamó desesperadamente: «No me quiero morir». Iglesias, quien recientemente se convirtió en padre, expresó su profunda identificación con la tragedia y manifestó su preocupación por la percepción de una condescendencia del Estado a proteger con leyes a la delincuencia.

«El crimen nos ha conmovido a todos. Yo me sentí identificado, acabo de ser padre y esa frase terrible que pronuncia el chico este al entrar con no me quiero morir nos ha dejado a todos sin aliento», comentó Iglesias en una entrevista para La Nación+ tras conocer la noticia de Mariano Barbieri, un ingeniero civil de 42 años que murió en Palermo por una apuñalada.

Fernando Iglesias: «La delincuencia expresada desde las más altas fuentes de poder»

«Tenemos un Estado del lado de los delincuentes, una condescendencia con la delincuencia expresada desde las más altas fuentes de poder, desde Cristina que hablaba de los barrabravas como grandes muchachos del paravalanchas, hasta Guillermo Moreno que decía que roben, pero con códigos o Grabois que decía que si tuviera que cartonear saldría de caño», arremetió el dirigente político de 66 años que también es escritor.

La senadora de JxC, Carolina Losada, también se mostró angustiada por la situación y comentó: Yo creo que cometió un error (el ministro de Seguridad de CABA al no estar presente en el país tras el suceso) no me cabe duda respecto, ahora lo que creo que es más importante es mirar el todo de la situación. En Rosario en lo que va del año son 190 las personas que perdieron la vida».

«La realidad es que la situación de abandono que vive la sociedad, no solamente en Rosario, sino en la mayoría del país es absoluta, la sensación de angustia por el abandono que vive la gente día a día es algo que ya directamente se muestra a través del enojo constante, a través del querer romper absolutamente todo», insistió Losada.

«Este hombre trata de salvar su vida como puede y no lo logra y lo que pasa es que no hay orden en la Argentina, no hay orden en la provincia de Santa Fe, no hay orden en el resto del país y por eso es que necesitamos líderes diferentes, líderes que no nos vengan a contar la realidad, sino que nos vengan a cambiar la realidad», explicó la dirigente política que también es periodista.

«Todo tiene que responder a un plan de seguridad. No hay no hay otra posibilidad para realizar los cambios que hay que realizar en nuestra Argentina que tener un gran respaldo político», concluyó la vicepresidenta del Senado de la Nación que resaltó la importancia de un enfoque coordinado y efectivo para abordar los desafíos de seguridad que enfrenta el país.

Con información de www.elintransigente.com