Luis Juez sobre Javier Milei: "nos creció el enano y ahora está jugando en la NBA"

“Nosotros tuvimos una interna salvaje, exagerada, sin límites, con una ingenuidad absoluta de creer que el que ganaba la interna era el próximo presidente. Mientras nosotros peleábamos y nos matábamos, nos creció el enano y ahora está jugando en la NBA, ¿Cómo lo bajas de ahí? Entonces tenemos que ser inteligentes. Yo soy de los que sostienen que esto es como un partido de fútbol. Vamos al primer tiempo, cómo lo vamos a jugar, y la estrategia es totalmente distinta. Tenemos que entrar al ballotage. Tenemos que hablarle a nuestros votantes, a los que alguna vez votaron a Juntos por el Cambio", marcó el senador Luis Juez sobre el candidato libertario a la presidencia, Javier MIlei

"Yo fui candidato a gobernador el 25 de junio y en esta provincia saqué 810 mil votos. Y 60 días después, sacamos 500 mil. Hay 300 mil tipos que nos dejaron de mirar, ¿Qué hacemos? ¿No les damos bola? Hablemos primero a los que nos votaron, después cuando vayamos al ballotage, veremos", insistió quien fue el candidato de JXC en Córdoba, batalla que perdió con Martín Llaryora, quien será el heredero del gobernador Juan Schiaretti.

Crítico de la propia interna Juez señaló que Patricia Bullrich "fue parte de una disputa despiadada, pero había que darla". "Fuimos el único partido que tuvo en serio una PASO", remarcó. Y festejó la incorporación de Carlos Melconian al frente del equipo económico de la candidata, presentación que se realizó en Córdoba. "Lo de hoy va a ser absolutamente relevante porque no es un tipo mal peinado con una motosierra, sino que hay un equipo en serio laburando, con experiencia, hay una decisión de cambio y un liderazgo indiscutible". -

“A mí no me importa Carlos Melconian, me importa que es la Fundación Mediterránea. No vienen con teorías, vienen con cosas prácticas. Ningún gringo invierte si no le traes un programa interesante y practicable. Esto fue un salto de calidad, fue inteligente lo de Patricia. Son 80 tipos trabajando, pensando y estudiando, no va un tipo que se le ocurre una idea con un altísimo nivel de impacto en la comunicación. Y te lo digo yo, que he tenido problemas con la Fundación Mediterránea. Pero soy como esos fanáticos que ven que en el equipo de enfrente hay jugadores que les gustaría tener en su equipo”, agregó Juez en entrevista radial con Delta 90.3, dinde insistió en que el plan ahora es dar la pelea con las generaciones jóvenes que votaron a Javier Milei en las PASO.

“Me pasa con los periodistas que me dicen ‘no hay que contradecir a los pibes’. Anoche estuvimos con quince amigos de mi hijo charlando, y te dicen cosas, y cuando les preguntas por qué, te dicen ‘que se pudra todo’. Como padre le tenés que decir ‘¿cómo que se pudra todo?’. Que Milei discuta con los perros es un problema de él, yo no voy a dejar de discutir con mi hijo. Y a mi no me corre nadie con el tema de la casta, porque yo no me siento parte de una casta. Vivo de mi profesión, de mi trabajo, de mi actividad, pero tengo en claro que no se resuelven los problemas buscando un atajo”, insistió.

“Son momentos complicados y tengo autoridad moral para hablar. Cuatro años atrás, yo decía ‘¿en serio creen que los problemas de la Argentina los va a resolver Alberto Fernández?’ Y mira como estamos. Eso habilitó la vuelta del kirchnerismo, que nos ha dejado tan baja la vara, la credibilidad, el respeto, las instituciones, que algunos creen que las soluciones son esas", concluyó, en referencia al plan "motosierra" para el ajuste estatal, y "dinamita" para el Banco Central.

Con información de www.noticias.perfil.com