Tanto Pullaro como Perotti adelantaron su respaldo a Javier Milei en caso de balotaje

Omar Perotti, actual gobernador justicialista de la provincia de Santa Fe, y Maximiliano Pullaro, candidato a la gobernación y ganador de la interna local de Juntos por el Cambio, afirmaron que votarían por Javier Milei, candidato presidencial de La Libertad Avanza, en caso de un hipotético balotaje.

Pullaro aseguró que, si se viera en la disyuntiva de elegir entre Sergio Massa y el líder liberal, se inclinaría por este último. Omar Perotti, por su parte, manifestó la misma preferencia ante una eventual segunda vuelta contra Patricia Bullrich.

Las declaraciones del candidato del frente Unidos para Cambiar Santa Fe fueron realizadas días atrás durante una entrevista en el programa Telenoche Rosario, en la que Pullaro expresó: “Primero, apuesto a que la presidenta sea Patricia Bullrich porque comparto valores, comparto un programa de gobierno y gestioné junto a ella la seguridad, yo de la provincia y ella de Nación”.

“Tuvimos resultados importantes, como siempre digo, tal vez no los que esperábamos, pero sí logramos bajar el delito y la violencia a menos de la mitad de lo que estaba y a mucho menos de lo que está en este momento, con lo cual espero que sea ella. Pero sea quien sea, voy a tener una buena relación institucional”, destacó.

En este marco, al ser consultado sobre su preferencia en una eventual segunda vuelta entre Milei y el actual ministro de Economía, Pullaro no ocultó sus inclinaciones. “Prefiero que gane Bullrich, pero si no entrara al balotaje, creo que la peor alternativa para la provincia de Santa Fe es un Gobierno nacional que ha saqueado nuestra provincia”, dijo.

Luego, en respuesta a la repregunta de la entrevistadora acerca de si optaría por el líder libertario en una hipotética segunda vuelta frente a Massa, Pullaro reafirmó su posición. “Absolutamente”, respondió.

Si bien el partido de Milei no participará en las elecciones provinciales del próximo 10 de septiembre, su influencia llegó a los principales líderes políticos locales. En los dos meses previos a las PASO, el dirigente de LLA llevó su campaña presidencial únicamente a cinco provincias, además de la Ciudad de Buenos Aires. En Santa Fe, solo tuvo un paso fugaz por Rosario y por la capital. Sin embargo, se impuso en 16 de los 24 distritos del país, sin haber estado en casi la mitad de ellos.

Por su lado, al igual que Pullaro, Perotti reveló que, ante un posible balotaje, también elegiría al líder liberal. “Yo he votado a Massa pero si queda afuera lo voto a Milei”, expresó el gobernador de Santa Fe, quien actualmente encabeza la lista de candidatos a diputados de Juntos Avancemos.

“Si esa es la opción lo voto a Milei, lo de Patricia Bullrich ya lo vimos y no quisiera esa etapa otra vez”, agregó Perotti en comunicación con Radio Boing. “En esa opción yo no tengo dudas”, completó.

“Las expectativas que se habían generado con Macri, lo del mejor equipo y demás, no fueron buenas”, dijo el gobernador santafesino para luego preguntar por qué entonces no dar oportunidad a algo nuevo. Y aseguró que esa opción no le daba miedo: “Siempre en mis equipos ha habido gente que no venía de la política y siempre traen una mirada mucho más sensible, mucho más cercana al día a día de la gente.”. De todos modos, al periodista que le había formulado la pregunta sobre una eventual segunda vuelta sin Sergio Massa, le dijo: “Esperemos que no se dé lo que me preguntaste”.

Y puntualizó: “Quiero ser muy directo en lo que siento. Vamos a trabajar obviamente para que el que esté allí sea Sergio Massa”.

