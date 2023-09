Patricia Bullrich a Pablo Moyano: "Vas a ser el primero en ser detenido"

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, le contestó al triunviro de la CGT, Pablo Moyano, y afirmó que va a ser "el primero en ser detenido". El cruce con el cegetista reavivó una vieja inquina con la familia vivida en el año 2001, cuando la entonces ministra de Trabajo de Fernando de la Rúa y Hugo Moyano se cruzaron en un debate en “Hora Clave” en 2001.

La referente del PRO salió a cuestionar las advertencias que el sindicalista había realizado, minutos antes, en declaraciones radiales. Pablo Moyano había anticipado que si “despiden trabajadores y cierran empresas” va a haber resistencia “de aquellos que hemos estado en la calle históricamente”.

En diálogo con “Hagamos Algo con Esto" por Splendid-AM 990, Moyano aclaró que no apuntaba a generar disturbios, pero que iba a enfrentar eventuales medidas de Bullrich o Milei. "No quiero que haya violencia, pero sí movilización en las calles. Violencia va a ser sacarle derechos a los trabajadores”, subrayó.

“Voy a ser el primero en estar en la calle contra estas políticas de derecha", recalcó el hijo del líder camionero, Hugo Moyano.

Fue ante esas declaraciones que Bullrich decidió salir a contestar y lanzó: "A mí no me amenaces, Moyano". "Vos vas a ser el primero en ser detenido cuando violes la ley", apuntó la exministra de Seguridad.

"Nosotros vamos a crear trabajo. No como ustedes, extorsionadores que conviven con 8 millones de trabajadores en negro y no les importa nada", criticó a través de sus redes sociales.

Moyano - Bullrich versión 2001

A principios de siglo, Patricia Bullrich era ministra de Trabajo y se enfrentó al aire en el programa "Hora clave" con Hugo Moyano. El líder camionero la atacó por el rol de la actual referente del PRO durante la dictadura, a lo que ella contestó: “Había muchísima mafia. Yo me enfrente a esa mafia. No sé dónde estabas vos. Así que no te pongas en agresivo”.

“Yo no me fui del país”, insistió entones el expresidente del Club Atlético Independiente, a lo que Bullrich retrucó contundente: “No te fuiste porque te habrá protegido la dictadura. El resto nos tuvimos que ir. Los que tenían arreglos con los militares fueron los únicos que se quedaron. Así que no te hagas el vivo. No te hagas el combatiente”.

“Los sindicalistas lo único que hacen hace años es llenarse los bolsillos con la plata de la gente. No jodas, eh”, le recriminó entonces la actual candidata a presidenta de Juntos por el Cambio.

“¿Por qué te querés hacer la Virgen de Luján?”, le apuntó entonces Moyano a lo que Bullrich contestó: “No soy ninguna virgen, pero tampoco robé nunca”. “Ahora se quieren hacer los grandes combativos pero lo único que tienen grande son sus casas y sus autos”, culminó la disputa discursiva, recordada por la virulencia de ambas posturas.

