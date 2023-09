¿Por qué Kim Kardashian está comprando piezas vintage de Chanel?

En 2002, Karl Lagerfeld hizo llorar a Kim Kardashian. Corría el año 2013 y Kim estaba en París posando para unas fotos con el fallecido diseñador y la estilista Carine Roitfeld: "Se decían que te regalaba un bolso en el set cuando hacías tu primera sesión fotográfica con él", le contó la celeb a James Cordon en otoño de 2022. “Estaba muy ilusionada, fantaseaba con qué bolso me iba a regalar. Entonces entra Kris Jenner, enfundada en Chanel vintage de arriba abajo, y él va y se enamora de ella y casi ni se entera de que yo estaba allí sentada”.

Kim continúa: “Al final de la sesión, estoy esperando mi bolso y él aparece con un clutch Lego con cristales absolutamente único, y yo me digo: ‘¡Ya esta aquí!’. Entonces suelta todo el rollo, 'tengo este regalo para ti, ha sido genial conocerte', y me pasa de largo y se lo da a mi madre. Me fui al baño y me puse a llorar como una histérica”. Pero Kim (siendo como es) no tardó en incluir una cláusula en el testamento de Kris Jenner para que North heredara ese preciso bolso en un futuro. Todo esto para explicar que, en casa de las Kardashian, decir Chanel es decir mucho.

En los dos últimos años, Kim ha alternado los pantalones moteros de Balenciaga con los vestidos de tubo de Dolce & Gabbana y los looks Barbiecore en su evolución hacia Kim.2 (o Kim.200). Pero hay una constante en toda esta búsqueda personal: la bollante colección de bolsos vintage de Chanel, a menudo ultra raros, que han acompañado sus últimos looks.



Todo esto puede tener su origen en el encuentro que Kim mantuvo con Choupette, la gata de Karl (y heredero de su fortuna), justo antes de la Met Gala 2023. Lo que hablaron seguirá siendo un misterio, pero parece que Kim consiguió convencer a la descendiente felina del diseñador para que abriera las cámaras acorazadas de Chanel y le dejase marcharse con un bolso de la temporada de primavera/verano 2012 en forma de perla que lució esa misma semana en la gala Time 100. Desde entonces, Kim ha sido fotografiada con minúsculas riñoneras y cinco neceseres diferentes, algunos cubos acolchados y un collar de la primavera/verano 1995.

Para más inri, este último es exactamente el mismo collar que luce Margot Robbie en la película Barbie. A medida que Kim se afianza cada vez más en la cultura pop contemporánea, estos artefactos le ayudan a complementar su fama con un prestigio que se extiende más allá del esquizofrénico chorreo de noticias. Véase también la cruz de Attallah de la princesa Diana que se compró en el momento de más ruido de Spare y el vestido de Marilyn Monroe que lució coincidiendo con el bombo en torno a Blonde. En cuanto a Chanel, en lo más alto de la más alta costura, no hay nada más mítico. Por mucho que las Kardashian tengan libre acceso a las colecciones actuales, encuentran mayor caché en lucir piezas vintage difíciles de encontrar.

Lo único más prestigioso que vestirse con los últimos desfiles es llevar un look que nadie más pueda conseguir. Y en una época de imitaciones de moda rápida (y del llamado lujo silencioso), no es de extrañar que los ricos se inclinen más por lo ultra raro e imposible de replicar. Al igual que ocurre con el Birkin Himalaya –que alcanza los 500.000 dólares en los sitios de reventa– con el que Kim ha sido captada en más de una ocasión, estos accesorios de edición limitada son, una vez más, los mayores símbolos de estatus estilístico. No se trata solo de participar de un momento cultural concreto, sino de distinguirse por completo de la masa. Moraleja: el famoso armario de “30.000 piezas” de Kim no puede competir con el poder de un pequeño bolso vintage de Chanel.

Fuente: Vouige