Demi Moore es el epítome del estilo ‘mamá rica’ con vaqueros blancos y sandalias Teva

Los vaqueros blancos son quizá la prenda más representativa del rollo ‘mamá rica’ (una de las muchas estéticas que han nacido en TikTok en lo que va de 2023) y, esta semana, Demi Moore ha sido la última en apuntarse a la nueva tendencia pija con un total look blanco de vaqueros de cintura alta y camiseta a juego. Completó el estilismo con unos cuantos esenciales de madre con clase: las llaves del coche (apostamos que de un Tesla o un Mercedes), gafas de sol de aviador, pedicura roja, un Apple Watch y un minibolso de rafia de Fendi con un logotipo casi más grande que el propio accesorio.

En muchos aspectos, es el look que podríamos esperar de una estrella de cine de 60 años que sale a hacer recados por Hollywood Hills. Además, Moore no es la única famosa que se ha rendido a la comodidad de las sandalias Midform Universal de Teva, en su caso un par con suela de 2,5 cm en color (lo has adivinado) blanco blanquísimo. Las razones, su base elevada estiliza sutilmente cualquier look y las correas de velcro garantizan un ajuste perfecto al pie.





En 2019, Teva pasó de ser un mero calzado práctico a triunfar entre las prescriptoras de moda, tanto que Lyst encumbró como las sandalias más en tendencia del año. En un artículo publicado en Vogue ese año mismo año, Mark Magruder, director sénior de la línea de productos de Teva, explicaba: “Su imagen icónica conecta con un estilo casual para disfrutar del aire libre, mientras que nuestras nuevas plataformas y alturas apelan también a una consumidora urbana amante de la moda”.



Cuatro años después, el club de fans de Teva sigue más vivo que nunca: entre las "amantes de la moda" que buscan la marca, Mary-Kate Olsen, Katie Holmes y Chloë Sevigny son algunas de las que han contribuido a cambiar el rumbo de este calzado tecnológico. Hace unos meses, Teva lanzó incluso una colaboración con Chloé que incorporaba cintas decorativas con el logo de la segunda. Las tiras de velcro nunca han sido tan cool.

Fuente: Vouge