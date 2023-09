Patricia Bullrich acelera su campaña: presentará a los posibles integrantes de su Gabinete

Patricia Bullrich mira el reloj y siente que el tiempo pasa más rápido que hasta el 13 de agosto, cuando venció en las PASO de Juntos por el Cambio a Horacio Rodríguez Larreta. El triunfo de Javier Milei en la primaria, que lo colocó como el candidato y la fuerza más votada, produjo un efecto estruendoso en el tablero electoral. La ex ministra de Seguridad conoce que no debe cometer errores y, además, que necesita ir a fondo para buscar los votos que requiere para meterse en un balotaje. Su equipo de campaña analizó pormenorizadamente los números del escrutinio de agosto, rediseñó la estrategia rumbo al 22 de octubre y desde hoy la pondrán en marcha.

La semana pasada, un primer paso en ese sentido fue la oficialización de Carlos Melconian como su referente económico y como quien será su ministro de Economía si le toca tomar los atributos presidenciales el 10 de diciembre. Bullrich decidió iniciar por ese lado dado que considera clave dar la discusión económica con Milei y, también, con Sergio Massa, candidato a presidente de Unión por la Patria, que si bien no es economista, maneja todas las perillas económicas en su rol de titular del Palacio de Hacienda. El bullrichismo evaluó que Melconian reúne las aptitudes técnicas, la espalda política y la capacidad comunicacional para asumir ese rol en los próximos 50 días.

Y esta semana le sumará otro capítulo, para completar los otros casilleros del esquema ministerial que asiste al Poder Ejecutivo. Bullrich lo hará en el día de hoy, en una reunión que encabezará con sus “equipos de gobierno”, coordinados por Alberto Fohrig, doctor en Ciencia Política, ex asesor de la candidata en el Ministerio de Seguridad, y quien dirige los equipos técnicos del búnker bullrichista.

“Vamos a sacar a la cancha lo que tenemos”, le detalló a Infobae una de las dirigentes que integra la mesa chica de Bullrich. En JxC evalúan que el capital y distintivo que tienen en relación con Milei es la presencia de equipos y dirigentes de peso político con experiencia en la gestión.

En ese sentido, en la reunión estarán los líderes de los equipos técnicos de las distintas vertientes de JxC. “Buscamos una foto de unidad con dirigentes de alto nivel”, explicaron ante este medios desde el comando de campaña de la ex funcionaria.

Como referentes económicos estarán los miembros del equipo de Melconian en Fundación Mediterránea y el IERAL. El ex titular del Banco Nación se encuentra de viaje, por lo que irán en su nombre economistas como Enrique Szewach, Rodolfo Santangelo, Daniel Artana y . A su vez, está previsto que participen Hernán Lacunza, referente económico de Larreta, Luciano Laspina, economista de confianza de Bullrich, Ricardo López Murphy, de Republicanos Unidos, Eduardo Levy Yeyati, del radicalismo, Martín Tetaz, de Evolución radical, Matías Surt, de la Coalición Cívica, y Juan Carlos Sánchez Arnaud, de peronismo republicano.

Luego, como referentes de Salud estarán Fernán Quirós, ministro de salud porteño, y Enrique Chiantore, ex jefe de Gabinete del Ministerio de Salud de la Nación; de educación, Fabio Quetlgas, diputado nacional de la UCR, Soledad Acuña, ministra de esa área en CABA, Sabrina Ajmechedt, diputada nacional del PRO, y Jaime Correas, ex director de Educación de Mendoza. También son asesores de JxC en temas educativos Alejandro Finochiaro, diputado nacional y ex ministro, y Sergio Siciliano, legislador bonaerense y pedagogo ligado a María Eugenia Vidal.

En Relaciones Internacionales, el referente de Bullrich es Federico Pinedo, quien lidera un equipo de internacionalistas que trabajan en la política exterior del bullrichismo. También estará Fernando Straface, referente de política exterior de Larreta; en tanto que Miguel Ángel Pichetto estará como referente en Defensa (como posible nombre fuerte de esa área en caso de que la candidata desembarque en la Casa Rosada). Mientras que Joaquín De La Torre será anunciado como el dirigente a cargo de los temas de Desarrollo Social de los equipos de gobierno de Bullrich, y Javier Iguacel al frente de Energía.

La ex ministra de Seguridad pretende que esas personalidades políticas y técnicas asuman la vocería de esos temas durante la campaña. De este modo, Bullrich da paso a la etapa más programática de su estrategia de campaña. El encuentro se realizará a las 17:15 en un salón del Hotel Palladium, en Callao 924, en el barrio de Recoleta. Bullrich liderará el evento y será el centro de una foto que busca darle volumen político y técnico a su campaña.

También dará paso a la etapa electoral en la que comenzará a desplegar sus propuestas. Fohrig lidera un equipo que trabaja hace un año y medio en 23 áreas temáticas. El martes, Bullrich difundirá un documento con un paquete de propuestas y medidas que desea ejecutar si gana las elecciones.

En relación con los nombres que saldrán a la cancha, en el evento en el Palladium Hotel, estarán Bernardo Saravia Frías, ex Procurador del Tesoro de la Nación (referente de Justicia), Pablo Bereciartua, presidente del Colegio de Ingenieros (Infraestructura), Guillermo Bernaudo, Ex Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (Agroindustria), Andrés Ibarra (de viaje ahora) ex ministro de Modernización, y Silvina Martínez, abogada, (Simplificación del Estado y Transparencia), Julio Montero, filósofo y doctor en Teoría Política por University College London (Cultura), Galo Soler Illia, doctor en química especializado en nanotecnología, investigador del CONICET (Ciencia y Tecnología).

Bullrich deja claro ante sus íntimos que aún no va a “repartir cargos” y que no necesariamente presentará en el día de hoy a sus futuros ministros. Aunque sí asevera que son sus referentes en esa áreas programáticas, que ganarán protagonismo en la campaña y tendrán un rol clave en su eventual gobierno.

* Para www.infobae.com