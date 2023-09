Senado busca aprobar proyecto para evitar delitos con tarjetas de crédito y débito

El Senado de la Nación tratará en el recinto un proyecto de ley para garantizar a los consumidores que no podrán separarse de sus tarjetas de crédito y/o débito al momento de hacer compras o pagar por un servicio en distintos comercios y establecimientos. La iniciativa busca paliar el ascendente índice de delitos informáticos.

El proyecto va en línea con lo que algunas provincias han implementado en el último tiempo, por ejemplo Neuquén y Río Negro ya tienen normas para que los clientes sean los únicos que puedan manipular sus plásticos.

Durante la semana pasada, los senadores del oficialismo y la oposición avalaron la iniciativa de la riojana Clara Vega (inicialmente referenciada con Juntos por el Cambio, pero con acompañamientos disímiles), que busca implementar la obligatoriedad de que los comercios manipulen el posnet a la vista de los consumidores cuando realizan compras, con la intención de evitar posibles estafas y garantizar una utilización segura de los medios de pago electrónico.

"Este proyecto busca promover el pago seguro con tarjetas de débito o crédito, queremos visibilizar la necesidad de los consumidores, a la hora del pago, de no separarse nunca del plástico, el posnet debe ser móvil”, expresó la autora del proyecto, quien precisó que "el posnet debe llevarse al lugar o el usuario acercarse".

En ese marco, la senadora aseguró que se registran "2.050 denuncias por semana" sobre estafas virtuales, representando un aumento del 22% respecto al 2022. Es por ello que el proyecto va a "ayudar a que los comercios puedan garantizarles a quienes son sus clientes que hacen una utilización segura de sus medios de pago".

A la hora de tomar la palabra, Juliana Di Tullio (Unión por la Patria) coincidió con que "el objetivo es que la compra sea una y nadie pueda manipular" reconociendo que "no se puede clonar si tiene chip, pero sí se puede hacer otra compra". "A no todo el mundo le llega la tarjeta contactless y no todos los bancos están emitiendo tarjetas contactless", agregó.

Además, la senadora oficialista propuso "pensar en conjunto un proyecto para garantizar la seguridad de los clientes y las clientas de todos los bancos". El legislador radical Víctor Zimmermann estuvo de acuerdo: "Es muy importante poder trabajar en todo lo que tiene que ver con prevención de delito, pero quisiera saber si hablaron con especialistas en la materia para saber qué grado de contribución tiene este proyecto".

Por su parte, los senadores porteños Martín Lousteau (UCR) y Guadalupe Tagliaferri (PRO) pusieron ciertos reparos al proyecto. Por su lado, el radical consideró que la iniciativa "más que para el ciberdelito o el robo de identidad" serviría para "evitar la clonación de tarjetas". En ese sentido, explicó que "hoy las tarjetas de crédito están obligadas a tener chip. Alrededor del 75% de las transacciones son contactless".

"No me parece que el proyecto en sí prevenga el phishing, que es algo muy específico, sino a tratar de evitar la clonación de tarjetas, y hoy esa clonación ya no es posible por la obligatoriedad del chip", opinó, mientras que su compañera macrista resaltó que "la mayor cantidad de robo de información de los datos de las tarjetas de crédito no se dan por las compras con tarjeta física, sino por nosotros cargando datos en una plataforma online o cuando nos hackean una base de datos de algún banco u organismo".

Tarjetas de crédito y débito: cómo prevenir el robo de datos personales

El robo de identidad es la obtención de información sensible de alguien a fin de extraer dinero de sus cuentas o suplantar la identidad digital de la víctima. Existen una serie de recomendaciones elaboradas por el Banco Central para evitar este tipo de estafas:

* No llevar documentos de identidad innecesarios.

* No brindar datos personales a desconocidos por correo electrónico, teléfono, carta o redes sociales.

* Destruir la documentación (tanto física como digital) que contenga información personal que ya no sea necesaria.

* Utilizar sistemas de seguridad y claves de acceso seguro en la computadora y no compartirlas. No utilizar siempre la misma contraseña, cambiarla periódicamente.

* No permitir que los equipos de uso público recuerden contraseñas, ni nombres de usuario porque pueden ser utilizados por terceros.

* Guardar equipos electrónicos como notebooks, tablets, celulares, y cualquier otro medio de almacenamiento de información en lugares seguros.

* Frente al robo o pérdida de documentación de identidad, hacer la denuncia policial siempre.

* Solicitar periódicamente a las empresas de información crediticia su informe. Si están usando tus datos ilícitamente se puede exigir que conste en dichos informes.

* Frente al robo o pérdida de la tarjeta de crédito o chequera, contactar al banco emisor.

* Verificar la identidad de las personas con las que te vinculas comercialmente y profesionalmente.

Con información de www.ambito.com