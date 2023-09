Miguel Ángel Pichetto: «Creo que en octubre el voto va a ser más conservador»

Miguel Ángel Pichetto analizó el contexto político de Argentina tras las elecciones primarias. El histórico parlamentario, con una mirada sociológica, dio su punto de vista sobre el triunfo de Javier Milei. Al mismo tiempo ponderó el liderazgo de Patricia Bullrich en Juntos por el Cambio. En ese sentido remarcó que la exministra de Seguridad es quien reúne los atributos para modificar el contexto que atraviesa el país.

El candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires le brindó una entrevista exclusiva a El Intransigente y ofreció algunos lineamientos que debe tener la coalición opositora de cara a octubre. Como uno de sus referentes, Miguel Ángel Pichetto enfatizó en que Juntos por el Cambio es la única fuerza que tiene la estructura política que precisa Argentina.

Análisis de las PASO

En primer lugar, el líder de Encuentro Republicano Federal entregó su punto de vista respecto al triunfo de Javier Milei en las PASO. No ocultó su sorpresa a causa de la diferencia que existió en las elecciones provinciales y las nacionales: «Venía analizando el proceso electoral de las provincias. Ese proceso daba a un Milei con muy baja consistencia. Mi apreciación estaba fundada en los resultados electorales. El número que sacó no fue comprendido por los analistas y encuestadores que, en la última etapa, lo ponían en 20 puntos», opinó.

El Auditor General de la Nación otorgó una mirada sociológica sobre el resultado final de las elecciones primarias: «Hay que analizar un componente emocional que tiene que ver con el voto enojo al que yo llamo «efecto Atocha«. El efecto emocional de la gente, cuando va a votar el domingo, tiene que ver mucho con lo que a veces pasa en las 48 horas previas. La muerte de la niña en Monte Chingolo y el cirujano en Morón, impactaron a pesar de que fue responsabilidad del gobernador de la Provincia (Axel Kicillof)», señaló. Y sumó: «Creo que en octubre el voto va a ser más conservador. Digo conservador en el sentido de que se van a anteponer las dos coaliciones más importantes. Va a ser más pensado el voto».

Juntos por el Cambio: solidez, estructura política y apoyo a Bullrich

Pese a que La Libertad Avanza se colocó en primera posición, Miguel Ángel Pichetto vislumbró la oportunidad de que Juntos por el Cambio pueda imponer su agenda en los próximos meses: «Este escenario de tercios nos desafía y creo que Patricia Bullrich tiene una posibilidad concreta de poner en marcha un programa y una propuesta económica que puede competir con Milei«, enfatizó el exsenador. Asimismo elogió la incorporación de Carlos Melconian en el equipo económico.

Seguidamente puso el foco únicamente en lo que refiere a su espacio porque «una vez un ex Presidente me dijo que no hay que hablar de otros candidatos«. Con gran optimismo por lo que pueda acontecer en las elecciones generales, Miguel Ángel Pichetto reafirmó la consistencia política de la alianza opositora: «Poseemos solidez porque tenemos estructura política, representantes parlamentarios y creo que nada está escrito de aquí al 22 de octubre. Debemos dar debate de ideas y no de personas», pronunció.

El ex compañero de fórmula de Mauricio Macri subrayó la trascendencia que tendrá el Congreso nacional a partir del 10 de diciembre: «Primero tiene que volver a entrar luz en la Cámara de Diputados y Senadores», exclamó haciendo referencia a las dificultades que hay en la actualidad para sesionar. A continuación recalcó que JxC podría tener la fortaleza necesaria en el parlamento: «Creo que podemos ser mayoría en el Congreso nacional, por lo tanto es un dato de gobernancia muy fuerte«, declaró.

Además advirtió que el Poder Legislativo debe dar lineamientos o adelantos de lo que será la administración: «Hay que mandarle un mensaje a la sociedad desde el Congreso como primera medida parlamentaria». Allí priorizó el «debate cultural»: «Hay que respetar la propiedad privada, bajar los planes sociales, reducir los ministerios y tener una visión capitalista», destacó.

Encolumnado al liderazgo de Patricia Bullrich, el exlegislador nacional reivindicó su candidatura como diputado nacional. Pese a que se barajó la posibilidad de que forme parte del área de Defensa, rechazó cualquier ofrecimiento: «Yo tengo la más firme convicción de colaborar en lo que la candidata a presidente me precise. Desmiento cualquier información que me vincule a un ministerio. Es una decisión que tomará oportunamente la Presidente. Actualmente soy candidato a diputado de la provincia de Buenos Aires», enfatizó.

Gobierno nacional y kirchnerismo

Como cierre, uno de los principales referentes opositores reflexionó sobre el Gobierno nacional que lidera Alberto Fernández. Destacó su falta de credibilidad en un país presidencialista. También puso el foco en las excusas utilizadas por la administración para explicar los problemas económicos: «Hablan de la guerra en Ucrania como un problema cuando podría ser una solución. Somos un país productor de alimentos y no lo aprovechamos«, señaló. Sin embargo le hizo un reconocimiento: «Si hay algo que rescatar de este Gobierno es el Gasoducto Néstor Kirchner».

Finalmente dio su parecer sobre el kirchnerismo y vaticinó que está llegando a su fin por mantenerse en una ideología que, prácticamente, quedó obsoleta: «Tienen una idea anclada en los años 70. Creen que la revolución es un sueño eterno. Han sostenido ideas viejas y no pudieron construir un liderazgo. Y quedó claro en las PASO: el candidato del Papa sacó 5% (Juan Grabois)«, concluyó el Auditor General de la Nación.

Con información de www.elintransigente.com