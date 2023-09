Brutal balacera contra la casa de la familia del médico asesinado en Móron

Un grupo de delincuentes baleó la casa de los familiares de Juan Carlos Cruz, el médico asesinado el pasado 10 de agosto en la vereda de su casa tras ser asaltado en la localidad bonaerense de Morón.



Este nuevo hecho de violencia ocurrió el lunes pasadas las 19 y las imágenes de la dramática secuencia quedaron registradas por las cámaras de seguridad de la zona.

En las mismas se puede observar como dos motochorros pasaron por el frente de la casa y dispararon contra ella. Del lado del frente se ve como los vecinos que estaban en la vereda intentaron refugiarse rápidamente de las balas.

La balacera ocurrió mientras los vecinos y familiares de la víctima colgaban carteles por el pedido de justicia por Cruz, ya que este domingo se cumple un mes del crimen.

“No hay valor por la vida”, dijeron los allegados del médico luego de enterarse de lo sucedido. “Yo no estaba ahí en ese momento. Cuando mis sobrinas me reenviaron el video de las cámaras de seguridad, pude ver que no era que había otras personas, no fue para otra casa”, señaló Marcelina, la hermana de la víctima.

Tras ello, insistió: “Todos podemos ser víctima de tales acciones de violencia y que en este caso se cobró la vida de mi hermano”.

Luego del brutal crimen del médico, la investigación siguió su curso rápidamente para esclarecer el hecho, pero los familiares observan con desconfianza la situación porque episodios como los del pasado lunes los desalientan. “Nosotros fuimos a pedir a los testigos que hablen, que cuenten que vieron pasar a estas personas por la vereda, pero la gente no quiere declarar que vio a los delincuentes. Es un barrio de trabajadores, no se quieren meter porque tienen miedo”, lamentó Marcelina.

Hasta el momento los investigadores no descartan la hipótesis que indica que los delincuentes estaban escapando de la Policía y que dispararon para asustar. Los vecinos denuncian que es una zona liberada y hasta el momento los atacantes se encuentran prófugos.

“Estábamos pegando carteles porque el domingo se cumple un mes y vamos a hacer una marcha. Pasó una moto y en frente de Cinthia sacaron el arma y empezaron a disparar para atrás”, detalló la sobrina del médico.

La joven, además, destacó que los efectivos pasaron detrás de los asaltantes, pero que no los siguieron. “No fue una balacera, dispararon solo los delincuentes, la Policía no reaccionó, no dio la voz de alto, no le dispararon”, explicó.

Cinthia, por su parte, detalló: “Cuando sacaron el arma lo hicieron acá, creemos que fue una intimidación”. Además, indicó que estas situación “suelen pasar” porque “quieren asustar”. “A veces nos sacan los carteles y sabemos que las familias de los delincuentes son vecinos”, lamentó.

El hermano de la víctima, por su parte, agregó que viven con miedo, pero que llevan adelante los valores que les dejó Juan Carlos. “Me emociona mucho hablar de él”, dijo entre lágrimas.

Con informacion de Todo Noticias.