Sergio Massa: "Macri es Milei y sueña con la explosión de Juntos por el Cambio"

De cara a las elecciones generales del próximo mes, el candidato a presidente Sergio Massa opinó que Mauricio Macri “es Milei” y aseguró que “en el fondo él sueña con la explosión de Juntos por el Cambio”. También exclamó que el partido que tiene a Patricia Bullrich como candidata está “desperfilado” y que el proyecto de la oposición “es peor que el 2001”.

Massa aseguró que el ex presidente no apoya a la candidata Patricia Bullrich: “Macri es Milei. Yo creo que en el fondo él sueña con la explosión de Juntos por el Cambio el 22 de octubre a la noche, porque está convencido de que Juntos por el Cambio era él y que el triunfo de sus ideas se pueden ver expresadas a través de Milei”.

“Yo no sé si la traicionó a Bullrich o no, porque no sé cómo fue la convivencia entre ellos, pero uno lee las noticias sobre los personajes que se dedicaban a juntar plata para el gobierno de Macri con fondos de inversión en Estados Unidos que ahora están operando y paseándolo a Milei”, expresó el ministro de Economía en entrevista con Desiguales, de la TV Pública.

De acuerdo al candidato de Unión por la Patria, “hoy todo pareciera indicar” que habrá balotaje entre él y Javier Milei, de La Libertad Avanza, y deslizó una dura apreciación sobre Bullrich: “No quiero presumir ni preanunciar resultados, pero todo pareciera indicar que la expresión de la derecha eligió al original y no la fotocopia”.

Massa: "Mucha de la gente que votó a Horacio hoy ve atractiva nuestra propuesta"

“Juntos por el Cambio quedó muy desperfilado, antes eran a todo o nada y ahora son un poquito y un poquito, no son dolarización, pero tampoco defensores del modelo exportador con acumulación de reservas. Plantean cosas medio extrañas. Creo que los demolió la pelea interna. Mucha de la gente que votó a Horacio hoy ve atractiva nuestra propuesta”, aseveró Massa.

Respecto a la interna de Juntos por el Cambio, agregó que entiende que “es muy difícil cuando no hay cohesión de ideas” y que “el problema más serio es que el radicalismo cree en la educación gratuita, en la universidad pública, en el federalismo. Lo de Milei es inexplicable para ellos, incluso ya los ves, que les cuesta una muela lo de Bullrich”.

Massa reflexionó sobre Milei

Al ser consultado sobre la posibilidad de generar acuerdos con el sector de Horacio Rodríguez Larreta, Massa bromeó: “Eso le encantaría a Milei, porque sería la casta en su máxima expresión”. También estableció que las propuestas de la oposición traerían un panorama “peor que el 2001”.

“La diferencia más grande es que en el 2001 veníamos de un proceso electoral en el que el peronismo se había revalidado. Ahora van a soñar que están legitimados”, dijo Massa y reconoció que “todos creen que la deuda la tomó Alberto porque el día en que se cerró el acuerdo con el FMI habría que haber dicho ‘estamos renegociando el peor karma, el peor ancla que le dejó Macri a la Argentina’”.

Asimismo, comentó: “Lo nuestro es producción, trabajo y educación. Por ahí es aburrido para una campaña y sea mucho más divertido subirse a una tarima a gritar, decir barbaridades, insultar”. Y, sin mencionar a Javier Milei, se refirió al último escándalo en el que se vio envuelto el libertario: “No quiero que sigan pasando cosas como alguien usando la palabra ‘mogólico’ para descalificar y que nadie diga nada”.

Con información de www.perfil.com