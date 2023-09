El PJ se reagrupa detrás de Sergio Massa con una inédita muestra de fuerza en Tucumán: unidad para frenar a Milei

Será una muestra de fuerza política contundente, inédita y que servirá, al mismo tiempo, de contraste. En Tucumán, se verá por primera vez algo que estuvo ausente durante toda la campaña y, sobre todo, después del resultado magro de las PASO. Compartirán escenario para apoyar la candidatura presidencial de Sergio Massa trece gobernadores, cientos de intendentes, la CGT, la CTA, diputados, senadores, movimientos sociales y La Cámpora, con Máximo Kirchner incluido.

Asediado por el sorpresivo avance de Javier Milei, el peronismo escenificará una imagen de unidad que estuvo ausente antes y después de las primarias. El anfitrión será el gobernador local, Juan Manzur, que primero impulsó un encuentro con dirigentes del norte grande, pero finalmente amplió la convocatoria hasta que tomó una dimensión nacional. En la capital tucumana habrá hoy una cena ultra reservada en la casa del mandatario provincial y mañana un encuentro con empresarios, un plenario político en un teatro y un acto masivo en el hipódromo local.

En la convocatoria que tejió con sigilo y paciencia el gobernador de Tucumán -que se dedicó a esta tarea apenas acordó con Massa sumarse a la campaña del oficialismo- buscó incluir a representantes de todos los sectores que forman parte de Unión por la Patria. “Primero preguntaban mucho y ahora están todos llamando pidiendo que no los dejen afuera”, admitía anoche una fuente que conoce la cocina detrás de la organización.

Según pudo saber Infobae, junto a Massa, su compañero de fórmula, Agustín Rossi, el jefe de campaña, el camporista Eduardo “Wado” De Pedro, y Manzur, participarán de las actividades de campaña Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Ricardo Quintela (La Rioja), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Sergio Uñac (San Juan), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Oscar Herrera Ahuad (Misiones); Sergio Ziliotto (La Pampa), Raúl Jalil (Catamarca), y Gustavo Sáenz (Salta).

Irá también por La Cámpora Máximo Kirchner, que tanto antes de las PASO como después del resultado mantuvo un bajo perfil y se mostró muy poco de manera orgánica en la campaña de Unión por la Patria. De hecho, la vicepresidenta Cristina Kirchner estuvo más activa -compartió tres actos después de la confirmación de Massa como candidato- aunque después se replegó y se mantuvo en un “silencio estratégico” sobre temas electorales, que se mantiene hasta hoy.

A Tucumán asistirán los tres secretarios generales de la CGT, Héctor Daer (sanidad), Pablo Moyano (camioneros) y Carlos Acuña (estaciones de servicio), y varios pesos pesados del sindicalismo, como Gerardo Martínez (construcción), Andrés Rodríguez (estatales) y el ultracristinista Sergio Palazzo (bancarios). Se destaca de ellos el jefe de la UOCRA, que aceptó reunirse con Milei y le explicó el modelo de régimen laboral que rige en su actividad. Uno de ese mundo que irá al hipódromo -y que nunca se juntaría con el libertario- será el titular de la CTA, Hugo Yasky. Al hipódromo están invitados también integrantes y referentes de la CGT regionales. También, en las actividades irán dirigentes locales de las entidades empresarias, como vinculadas al sector agroindustrial, el comercio, otros sectores industriales y el transporte.

Otro sector clave que estará presente en el acto de Tucumán serán las organizaciones piqueteros o movimientos sociales, que participaron de algunos actos en la campaña, pero de manera individual. Un actor clave de ese grupo por su representatividad e influencia que estará en la provincia es Emilio Pérsico, del Movimiento Evita. También irá Barrios de Pie, con Daniel Menéndez.

Asimismo, irán diez vicegobernadores, 450 de intendentes y 100 legisladores de las provincias convocadas, 25 senadores, 60 diputados, entre ellos la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, y el titular de la bancada oficialista, Germán Martínez; funcionarios nacionales como Victoria Tolosa Paz (Desarrollo Social), Matías Lammens (Turismo), Jaime Perczyk (Educación), y Jorge Taiana (Defensa).

El factor Milei

En el norte grande y como ocurrió en 16 provincias de toda la geografía argentina, Javier Milei ganó de manera inesperada y llegó a doblegar afiatados aparatos políticos partidarios que tienen como razón de existir ganar elecciones. Son provincias donde La Libertad Avanza, si no ganó, redujo de manera sensible los votos que obtuvieron los oficialismos en los comicios provinciales.

En ese ecosistema político la única provincia que no separó su elección de la nacional fue Catamarca. Y de todos, el único que no ganó fue Jorge Milton Capitanich, gobernador de Chaco, que por el impacto político del atroz femicidio de Cecilia cayó derrotado ante Juntos por el Cambio. En el resto, incluso en Tucumán, el peronismo o sus diversas advocaciones -como la de Misiones- ganaron sin atenuantes. Pero en las elecciones PASO del 13 de agosto, en esos mismos distritos la fórmula de Unión por la Patria no logró -ni cerca- juntar la misma cantidad de votos y en varios perdieron.

En el peronismo se lo describe al norte grande como el “segundo conurbano” porque suele repetir el comportamiento en todas las elecciones que tienen los municipios de la Primera y la Tercera Sección Electoral de la provincia de Buenos Aires, donde el PJ gana por una diferencia amplia, que compensa las derrotas en los otros municipios. Incluso en el 2015, cuando ganó Mauricio Macri los peronismos del norte pudieron surfear la ola amarilla. Como decíamos, ese fenómeno, en las últimas PASO, por primera vez, no se dio.

¿Fue sin querer o queriendo? Es uno de los misterios que ninguno de los convocados a la cumbre de Tucumán se va a preguntar. De acuerdo a lo que trascendió entre ayer y hoy, no habrá reproches de lo pasado, sino un compromiso juramentado de todos para movilizar y poner en funciones las estructuras partidarias y así dar vuelta el resultado. Aunque nadie quiera hurgar demasiado, el consenso es que hubo un sugestiva inacción de los aparatos partidarios, un trabajo a reglamento desde el puntero, al dirigente de base, del legislador al intendente, del sindicato ¿al gobernador? O no advirtieron la dimensión de la ola violeta de los libertarios o no quisieron poner en el medio.

Pero las últimas declaraciones de Milei, con amenazas de recortes de los fondos que envían a las provincias, y la posibilidad de que una victoria en primera vuelta ponga a la Argentina y a sus distritos en crisis, empujaron a los gobernadores, intendentes y sindicalistas a ponerse en modo electoral. Maltratando la frase de Jorge Luis Borges, no los une el amor, sino el espanto... a Javier Milei.

Un síntoma de esos miedos lo dio “El Gitano” Quintela en una charla con vecino convenientemente filtrada a los medios. El mandatario riojano había dicho que si Milei se impone en las elecciones presentará su renuncia. “¿De qué sirve ser gobernador si no tenés alguien que interprete, que comprenda? ¿Se imaginan si desaparece la obra pública? Además de la privatización de la salud, de la educación. La eliminación de la coparticipación significa la inviabilidad de un modelo de país”, aseguró.

“Quedate tranquilo no vas a tener que renunciar porque vamos a ganar las elecciones”, señaló Massa en un acto que compartieron juntos por el Simposio Regional de Infraestructura del Estado.

Las actividades

De acuerdo con fuentes locales, las actividades en Tucumán estarán divididas en tres partes. Una institucional, otra reservada y una última política-electoral. A las 19 de hoy, Manzur recibirá a los gobernadores en su calidad de mandatario anfitrión y que se hará en la sede del Ejecutivo tucumano, frente a la Plaza de la Independencia. En ese encuentro participará Massa, que tiene la doble condición de candidato a presidente de Unión por la Patria y ministro de Economía. Allí firmará una serie de convenios con las provincias y con intendentes.

En esto se mezclan la gestión con la lógica electoral. Es que los gobernadores del norte dejaron trascender días atrás que en las conversaciones se filtrarían pedidos de recursos para obras y, también, para afrontar los últimos aumentos, incluido el bono de 60 mil pesos que provocó diferencias y tironeos.

Luego de esa actividad protocolar, se dará la cena que está prevista para las 22, en el gran quincho que tiene la casa de Manzur y donde suele realizar asados bien provistos para discutir sobre política hasta entrada la madrugada. Este es el tramo reservado y donde seguramente estarán las charlas en serio y donde los gobernadores tienen previsto transmitirle a Massa sus ideas sobre la actualidad y el futuro.

A la mañana temprano del sábado, en un hotel céntrico de San Miguel de Tucumán habrá un desayuno que encabezará Sergio Massa con los presidentes de delegaciones de uniones industriales, productores rurales, citrícolas, del azúcar y empresarios pymes -unos 150 de todo el norte del país- a quienes les informará las últimas medidas anunciadas por el Ministerio de Economía para sostener y promover la actividad privada. Entre ellas, se destaca la eliminación de las retenciones para las economías regionales que presentó anoche.

Luego de eso, Massa, su comitiva y Manzur con su equipo se trasladarán al teatro Mercedes Sosa, donde pasadas las 10, se reunirá toda la dirigencia política, sindical, empresaria y de organizaciones sociales, y habrá un discurso del candidato a presidente de Unión por la Patria, que abordará los desafíos de la coyuntura político-electoral y los riesgos de una victoria de los libertarios de Milei y, en segundo orden de importancia de Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio.

Está previsto que luego de ese encuentro los principales dirigentes se reúnan para una foto de familia frente la Casa Histórica, donde se declaró la Independencia argentina el 9 de Julio de 1816.

Concluido eso, todos los participantes se dirigirán al Hipódromo de San Miguel de Tucumán, donde está previsto el acto central y donde se escenificará la unidad del peronismo detrás de la candidatura de Massa. Cerca de las 15, habrá una presentación breve de Manzur y un discurso del ministro/candidato que apuntará a reanimar al PJ a recuperar la mística para frenar el avance de Milei, que en las últimas elecciones tuvo en el norte grande un porcentaje sorprendente de votos.

Será la primera vez que el peronismo se muestre unido después del resultado de las PASO. La reaparición en plenitud del aparato político que mejor conoce el misterioso arte de ganar elecciones.

* Para www.infobae.com