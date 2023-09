Santa Fe elige su undécimo gobernador desde el regreso de la democracia en 1983

La expectativa política de este domingo en la Argentina está puesta en la provincia de Santa Fe, el tercer distrito electoral, que elegirá gobernador y vice así como la integración de las dos cámaras legislativas para los próximos cuatro años. La elección provincial se hará en forma conjunta con la municipal y comunal.

De la elección general participarán cuatro fórmulas para la Casa Gris, fórmulas surgidas de la Primaria Abierta, Simultánea y Obligatoria del 16 de julio último. El gobernador electo este domingo encarará una transición de 90 días con la gestión de Omar Perotti que finalizará el 10 de diciembre.

Es la undécima renovación de dos de los tres poderes santafesinos desde 1983 a la fecha. El justicialismo se impuso en siete elecciones y en las tres restantes fueron gobernadores socialistas al frente de alianzas con el radicalismo y otras fuerzas políticas. En la Paso, el radical Maximiliano Pullaro logró mucho más votos que el justicialista Marcelo Lewandowsdi y en caso de ratificar esa elección este domingo sería el primero de ese partido en llegar a la gobernación en esta etapa institucional. El último radical que gobernó Santa Fe fue Aldo Emilio Tessio desde 1963 hasta el golpe de estado de junio de 1966.

A Pullaro lo acompaña como candidata a vicegobernadora Gisela Scaglia, dirigente oriunda de Gálvez y militante del Pro. En tanto, a Lewandowski lo sucede la también justicialista capitalina Silvina Frana, actual ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat.

Las otras dos fórmulas que compiten son las de Viva la Libertad que conforman Edelvino Bodoira y Nora Sánchez y la del Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad- conformada por Carla Deiana y Mauricio Acosta.

Salvo Bodoira, las tres fórmulas llegan a la elección general tras superar a rivales internos dentro de la Paso del mes de julio.

Pullaro nació en Melincué, dpto General López, se crió en Hughes para luego seguir estudios universitarios en Rosario. Fue diputado provincial entre los años 2011-2015, reelecto ese año pero renunció para ocupar el cargo de Ministro de Seguridad durante la gestión de Miguel Lifschitz. Luego volvió a integrar la lista de diputados y hoy ocupa una banca hasta diciembre en el bloque Ucr - Evolución.

Lewandowski es rosarino, técnico constructor, profesor de música y periodista deportivo con 33 años de trayectoria en medios rosarinos y porteños. En 2019 ganó la banca de senador por el departamento Rosario acompañando a María Eugenia Bielsa quien compitió en la Paso por la gobernación ante Omar Perotti. Dos años después fue candidato a senador nacional y hoy ocupa la silla de Santa Fe por la minoría en la Cámara Alta de la Nación.

El radical nunca ocultó su decisión de pelear por la gobernación, decisión que aceleró el deceso del socialista Miguel Lifschitz. Representa al frente Unidos para Cambiar Santa Fe, alianza que conforman una quincena de partidos con eje en el radicalismo y donde convergen Pro, PS, PDP, Creo, Gen, Ucede, Encuentro, Uno. Es así que su compañera de fórmula es dirigente del Pro y la primera candidata a diputada, Clara García, proviene de las filas socialistas. Superaron en la interna a otras fórmulas cuyos integrantes se fueron sumando a la campaña provincial. Todos prometen estar el domingo en el hotel rosarino donde esperarán el resultado electoral.

Lewandowski mantuvo la incertidumbre sobre su candidatura y fue confirmado sobre el cierre de listas para la Paso con el respaldo fuerte de Sergio Massa, senadores justicialistas y un grupo importante de intendentes y presidentes comunales del justicialismo. Juntos Avancemos es una alianza de una docena de partidos políticos con eje en el justicialismo y que tiene al Frente Renovador entre sus integrantes. El ahora candidato se impuso en forma muy holgada sobre otras tres fórmulas y si bien al día siguiente hubo una foto conjunta en la sede del PJ entre los ocho integrantes, la campaña la realizó prácticamente con su compañera de fórmula.

Pero también este domingo se definen los integrantes de las dos cámaras legislativas para los futuros cuatro años. La definición de las 50 bancas de diputados es tomando a la provincia como distrito único donde quedaron seis listas tras la Paso. El ganador en la categoría se lleva 28 bancas y las restantes 22 se distribuirán por el sistema D'Hont de acuerdo al artículo 18 de la ley 12.367.

La primaria definió la integración de las listas de Unidos y de Juntos donde se sumaron varias listas internas. En Unidos, los cuatro sectores que lograron integrar la lista encabezan la nómina: Clara García, José Corral, Dionisio Scarpin y Rosana Bellatti. En tanto, en Juntos, es el gobernador saliente, Omar Perotti quien encabeza la nómina secundado por Sonia Martorono, Miguel Rabbia y Celia Arena. Recién en el quinto lugar, Alejandra Rodenas, de la segunda nómina más votada integra la nómina. Lucila De Ponti, es séptima, Juanjo Piedrabuena noveno y Verónica Graf décima. Los tres encabezaron otros espacios internos.

Además de Unidos y de Juntos, compiten en la categoría la lista de Unite por la Libertad y la Libertad encabezada por Amalia Granata quien fue la segunda más votada en forma individual en la Paso. También conforman la grilla el Frente Amplio por la Soberanía con tres actuales diputados que desde diferentes espacios intentan revalidar mandatos: Carlos Del Frade, Claudia Balagué y Fabián Palo Oliver. Viva la Libertad también busca la reelección de dos diputados actuales: Juan Domingo Argañaraz y Natalia Armas Belavi al igual que Igualdad con Rubén Giustiniani y Agustina Donnet.

El sistema de Boleta Única ha permitido que en dos ocasiones, la mayoría de la Cámara de Diputados no coincida con el Poder Ejecutivo. Fueron los casos de las administraciones de Antonio Bonfatti y la actual.

Finalmente los 19 senadores surgen de las elecciones departamentales. Salvo el período 1983-1987, el justicialismo detentó la mayoría en la Cámara Alta. En la actual composición son 12 contra 7 radicales de distintas corrientes internas. En esta elección, 18 de los senadores van por la renovación de su mandato, solo en Rosario el resultado dará un nuevo legislador. El resultado de la Paso pone en duda la reelección de varios justicialistas donde la elección aparece más reñida que en ocasiones anteriores. En la categoría senador siempre es la que más tiene la posibilidad de reelección y facilitado ahora por el sistema de Boleta Única que permite hacer una campaña muy personal en cada departamento.

La mirada de los candidatos a gobernador está también centrada en la futura Legislatura no solo por la necesidad de sancionar leyes sino por la conformación conjunta en Asamblea Legislativa o en Sesión Conjunta, constituciones que sirven para designar jueces, fiscales, defensores y otros organismos cuyos integrantes necesitan acuerdo legislativo. Además la Legislatura detenta el poder sancionatorio a los integrantes de los dos institutos del sistema penal: MPA y Defensa.

La elección provincial de este domingo es la primera tras la Paso nacional donde el candidato presidencial más votado, Javier Milei, no tiene candidatos en ninguna categoría tal cual se encargó de señalar en comunicados enviados a las distintas redacciones santafesinas.

Los antecedentes históricos

Santa Fe volvió a elegir autoridades el 30 de octubre de 1983 junto al resto de las provincias y el gobierno nacional. La Constitución de 1962, determina que las autoridades deben ser electas entre los 180 y los 90 días de finalizar el mandato los anteriores. La convocatoria dentro de esas fechas es decisión del Poder Ejecutivo.

* 1983: José María Vernet - Carlos Martínez fueron elegidos por el justicialismo con 588.206 votos, el 41,41% de los votos. El radicalismo tuvo el control del Senado con 10 sobre 9 bancas.

* 1987: Víctor Reviglio - Antonio Andrés Vanrell: también justicialistas con 671.265 sufragios (44,11%). En esa ocasión fueron separadas las elecciones municipales y comunales. En este interregno, el vicegobernador Vanrell fue destituido del cargo y condenado luego por la justicia.

* 1991: Carlos Reutemann - Miguel Robles: 488.105 votos propios dentro del lema justicialista. Fue la primera aplicación de la ley de Lemas en Santa Fe.

* 1995: Jorge Obeid - Gualberto Venesia: 327.706 dentro del lema justicialista que alcanzó 771.750 votos.

* 1999: Carlos Reutemann - Marcelo Muniagurria: 890.550 votos dentro de los 925.110 del frente justicialista.

* 2003: Jorge Obeid - María Eugenia Bielsa: 345.744 votos dentro de los 721.394 del frente justicialista. Fue la última elección con el sistema de Ley de Lemas. A partir del 2005 se comenzó a utilizar la boleta de papel pero con primaria para seleccionar candidatos.

* 2007: Hermes Binner - Griselda Tessio: Alcanzaron 864.524 votos y fue la primera derrota del justicialismo desde 1973. A la Paso se le sumó el sistema de Boleta Única.

* 2011: Antonio Bonfatti - Jorge Henn: 676.805 votos para la continuidad del Frente Progresista en el gobierno.

* 2015: Miguel Lifschitz - Carlos Fascendini: tercer triunfo del Frente Progresista con 584.017 votos.

* 2019: Omar Perotti - Alejandra Rodenas: la vuelta del justicialismo con 745.986 votos.

Monte Vera

La comunidad de Monte Vera, aledaña a esta capital, designará este domingo su primer intendente y su primer concejo municipal tras el cambio de categoría votado por la Legislatura a fines del año pasado.

Son solo dos aspirantes a intendente: Romina Sonzogni (Juntos) y Luis Pallero (Unidos)

En tanto, para las seis bancas en el Concejo son cuatro las listas. A las que acompañan a los aspirantes a la intendencia se suman Pais y Viva la Libertad.

Cuatro aspirantes para la ciudad capital

Federico Fulini, Juan Pablo Poletti, Ignacio Martínez Kerz y Ramón Fratte son los cuatro candidatos a intendentes de la capital para suceder a Emilio Jatón quien participó de la Paso y fue derrotado por Poletti. Además de intendente, la ciudad renueva nueve bancas en el Concejo Municipal donde compitan las 6 listas conformadas después de la PASO.

En cifras

2.840.878 electores habilitados para votar el domingo

8.398 mesas se constituirán en toda la provincia.

1.141 locales se habilitarán para sufragar.

4 candidatos a gobernador y vice

6 listas de candidatos a diputados provinciales

46 ciudades eligen intendentes

1 ciudad, Rufino, tiene un solo candidato a intendente

60 ciudades renuevan la mitad de sus concejales

217 concejales se designarán en toda la provincia

305 comunas nominan autoridades por dos años

1209 son las autoridades comunales

103 comunas con lista única

Con informacion de EL Litoral.