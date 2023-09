Maximiliano Pullaro, gobernador electo de Santa Fe: “Me preocupa más un triunfo de Massa que de Milei”

Maximiliano Pullaro se convirtió en el candidato a gobernador más votado de la historia de Santa Fe en los últimos 40 años, desde la vuelta a la democracia. Se debe a que superó el millón de votos, duplicó al peronismo en sufragios y se quedó con la mayoría en la Cámara de Diputados y Senadores. Con esa performance, el ex ministro de Seguridad diagrama su equipo de gobierno pero no pierde de vista la elección nacional, donde Patricia Bullrich pelea por entrar al balotaje y vencer a Javier Milei.

Durante una entrevista de la que participó Infobae, el ganador de las elecciones reconoció que le preocupa más un eventual triunfo de Sergio Massa en la elección presidencial que la de Javier Milei. “Nosotros peor que con el kirchnerismo no entendemos que nos pueda ir”, resaltó. De todos modos, aseguró que desde su provincia trabajarán para lograr que la coalición opositora llegue a la Casa Rosada y aclaró: “Vamos a gobernar con quien esté”.

— ¿Qué pudo conversar con Patricia Bullrich durante el breve encuentro que compartieron en el búnker?

— Está muy contenta por el triunfo de Santa Fe y esperamos que esto también sirva para que Juntos por el Cambio pueda fortalecer la estrategia de cara al 22 de octubre y poder ganar la elección para entrar en segunda vuelta o ganar en primera vuelta.

— ¿Cree que esto también le puede dar un impulso a Martín Lousteau y a Evolución dentro de la coalición?

— Martín Lousteau es el líder de nuestro espacio político en el orden nacional. Es para mí una de las personas más inteligentes y de las mentes más brillante que tiene la República Argentina. Ganar o perder una elección no te sacan y no te mueven de ese lugar, con lo cual espero poder con esto aportar al fortalecimiento de Evolución en el orden nacional que tiene que ver con una línea de la Unión Cívica Radical, que pretende renovar nuestro partido pero fundamentalmente tiene el desafío de gestionar. Creo que nuestra generación demuestra que, además de ser buenos legisladores, nuestro objetivo es gestionar y gestionar bien el Estado.

— ¿Habló con Omar Perotti? ¿Cómo va a ser la transición?

— Tuvimos una buena charla con el gobernador. Quedamos en que los próximos días vamos a hablar. Posiblemente vayan nuestros equipos técnicos a charlar con quien el gobernador designe. Y vamos a hacer una transición super ordenada, con mucho respeto, entendiendo que quien toma las decisiones hasta el 10 de diciembre es Omar Perotti.

— ¿Cómo se prepara para gobernar la provincia ante la posibilidad de que gane Javier Milei la elección presidencial?

— Yo espero que Patricia Bullrich sea presidenta y con este espaldarazo que le damos desde Santa Fe tal vez se empiece a observar más los valores y los principios de Junto por el Cambio en el orden nacional. Esperamos aportar a eso.

— ¿Cómo va a ser de ahora en adelante el armado del Gabinete?

— Va a haber participación de los tres partidos fundantes de este frente: del radicalismo, del PRO y del Partido Socialista. Tampoco descarto que pueda haber participación en el Gabinete de alguna otra fuerza, pero las 15 fuerzas van a estar integradas en los gabinetes de los Ministerios.

— Juntos por el Cambio puede llegar a ganar hasta 10 provincias ¿Se imagina dentro de una Liga de gobernadores?

— La verdad que me cuesta a mí, desde mi lugar, imaginarme escenarios que van a ser más allá de mi provincia. Yo soy un dirigente formado acá, que no tuvo recorrido nacional. Con lo cual digo, voy a estar ocupado de los temas de acá, de Santa Fe. Y obviamente vamos a tener una agenda nacional, pero que va a ser la defensa de nuestra provincia, de los intereses de nuestra provincia. Nuestra provincia es la más perjudicada en el orden nacional. Es una provincia que le aporta más del doble al orden nacional de lo que vuelve. Aportamos el 13,6% de todos los recursos del año pasado. Nosotros vamos a estar concentrados en eso, en que Nación tiene que, de alguna manera, entender que a Santa Fe hay que fortalecerla porque le va a ir mejor a la Nación también.

— ¿Qué Gobierno asegura eso?

— El de Bullrich sí y seguro que no nos lo asegura el kirchnerismo.

— ¿Y el de Milei? Porque hubo declaraciones suyas donde aseguró que en un balotaje prefería a Milei antes que a Sergio Massa

— Nosotros peor que con el kirchnerismo no entendemos que nos pueda ir. El kirchnerismo es un frente político que le ha hecho mucho daño a la provincia de Santa Fe. No solo en la cantidad de recursos que se ha llevado, sino además no nos ha ayudado nunca. Este año gobernando un peronista no nos han mandado fuerzas federales con el problema que hemos tenido en Rosario. Es un gobierno ausente en la provincia de Santa Fe, un gobierno que no se hace cargo de las rutas, que no invierte en los puertos que le dan gran parte de la riqueza de la República Argentina, no colabora para que Santa Fe tenga la infraestructura portuaria suficiente, nos cerraron la exportación de carne, nos bajaron el corte del biodiesel, nos aumentaron las retenciones a la harina y al aceite de soja...

— ¿Le preocupa más un triunfo de Massa que de Milei?

— Absolutamente.

— ¿Cómo va a ser la campaña en Santa Fe para llegar al balotaje con Patricia Bullrich?

— Nosotros vamos a trabajar y Patricia Bullrich va a ganar la provincia de Santa Fe, porque nosotros vamos a ir a motivar y a hablar con los santafesinos de que al modelo Santa Fe le va a convenir que gane Patricia Bullrich porque compartimos principios, valores en el programa de gobierno de Santa Fe. Yo sé lo que va a hacer Patricia Bullrich en seguridad cuáles son sus compromisos con la producción. Santa Fe es una provincia que necesita fortalecer el desarrollo productivo y fortalecer el sistema de seguridad pública. Lo de Milei no lo sé, no sé qué es lo que va a hacer. Desde ese lugar vamos a salir a trabajar, entendiendo que lo que más le conviene a la provincia de Santa Fe, a nuestro criterio, es que gane Juntos con el Cambio.

— ¿Santa Fe necesita una reforma constitucional o piensa impulsarla?

— Sí la necesita, pero no pienso impulsarla desde el Ejecutivo. Los problemas urgentes son seguridad, educación y producción. También fortalecer el sistema productivo, como mejorar el sistema de seguridad pública y los índices y niveles de inseguridad, y mejorar la calidad educativa de la provincia. Si surge - ahora que hay mayoría legislativa - y sanciona una reforma constitucional, el Poder Ejecutivo va a acompañar, pero como Poder Ejecutivo no vamos a perder un minuto, al menos en los dos primeros años, porque tenemos problemas urgentes.

— ¿Tiene una fecha planeada para anunciar los integrantes de su Gabinete?

— En este mes vamos a tener diseñada la estructura de gobierno e inmediatamente vamos a tener los nombres para diseñar la estructura.

— ¿Y en Seguridad?

— Conozco el tema y sé qué hacer, con mucha claridad, tengo los pasos a seguir, con qué, con quién, cómo. Y la producción es el desafío que tiene la provincia de Santa Fe para fortalecer el sistema productivo y poder crecer desde ese lugar y liderar el cambio que tiene que venir a la República Argentina de modelo y educación, porque ahí está el futuro fundamentalmente.

— ¿Milei es un salto al vacío en la complejidad de lo que tiene que enfrenar en Santa Fe?

— Nosotros tenemos muy claro que queremos gobernar con Patricia, pero vamos a gobernar con quien esté. No vamos a echar culpas, no vamos a ser un gobierno como el de Perotti que no tomaba ningún problema, que todos los problemas eran de los demás. Yo me aguanto gobernar con quien gane las elecciones pero, para ser honesto, con Patricia Bullrich va a ser más fácil para resolver los problemas de los santafesinos porque coincidimos en materia productiva y en materia de seguridad.

— ¿Hay posibilidades de que Juntos por el Cambio se rompa si pierde las elecciones?

— Yo no creo que Juntos por el Cambio se rompa. Perdió las elecciones en el 2019 y no se rompió. Y hoy es una alternativa de poder porque por más lectura que podamos hacer, Juntos por el Cambio salió segundo en la elección nacional, muchos puntos arriba del kirchnerismo y estuvo a un punto de Milei. Lo que hay que hacer es rearmarnos, como hicimos nosotros en Santa Fe que nos juntamos 15 partidos políticos porque entendíamos que podíamos disputar el poder y podíamos ganar el poder. No sólo ganamos el Poder Ejecutivo, ganamos la Cámara de Diputados y ganamos la inmensa mayoría del Senado, ganamos un montón de ciudades. Si Juntos por el Cambio no gana las elecciones se tiene que reordenar desde abajo leyendo correctamente lo que está sucediendo.

