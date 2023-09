El desgarrador relato del papá del joven que recibió dos balazos en la cabeza durante un asalto en San Justo

El padre de Andrés Fernández, el joven de 23 años al que cinco delincuentes le dispararon en la cabeza para robarle la camioneta, hizo un desgarrador relato mientras su hijo continúa internado con dos balas alojadas en la cabeza.



Fernández contó que los delincuentes intentaron robar un auto que estaba ubicado en la esquina de la cuadra de su casa, pero que no pudieron porque el conductor dio marcha atrás y logró escapar. Fue en ese momento en que justo salió su hijo en su camioneta y le dispararon para robarle.

“Él se iba a comer con un amigo y se encontró de casualidad con los asesinos. Ellos corrieron a la vereda de enfrente para robar un auto blanco que se alcanzó a ir y fue en ese momento que se chocaron con mi hijo”, contó el padre de la víctima.

En el video del ataque al joven de 23 años se ve que hay una joven que va de la mano con uno de los delincuentes y que hoy no está detenida. Fernández explicó que la chica se quedó en el lugar y cuando llegó la policía le preguntó qué hacía ahí: “Dijo que lo estaba ayudando porque tenía tres puñaladas”.

Entre lágrimas y con mucho dolor, agregó: “La dejaron ir y después vieron en los videos que era la piba que estaba con uno de los asesinos. La policía tiene el nombre, la dirección y sabe quién es. No sé por qué no fueron a buscarla”.

También contó que un patrullero de Gendarmería decidió no intervenir: “Una camioneta de Gendarmería paró y le dijo a los vecinos que lo lleven, y lo dejaron abandonado. Estamos a tres cuadras de la comisaría, a dos de un shopping. Es un lugar estratégico y ni siquiera eso cuidan”.

Asimismo, relató cómo se enteró de la grave situación que había vivido Andrés: “Estuvimos hasta las 10 de la noche juntos, con un cliente. A las 11.05 hablamos por teléfono y vi que 11.10 /11.15 no me contestaba. 12.30 me llamaron de un teléfono privado y me avisan que estaba en el hospital Parissien con una herida de bala. Yo pensé que podía ser un robo más como cualquier otro, no imaginé que era una cosa así”.

En esa misma línea, reveló la última charla que tuvo con su hijo antes de que quedara internado en terapia intensiva: “Llegué y estaba en una camilla, estaba consciente, con una máscara. Me hablaba, me hacía señas con la cabeza y eso fue todo”.

Sobre el estado de salud de la víctima, informó: “Tiene muchas infecciones por las esquirlas del proyectil. Una bala le cruzó de lado a lado y está muy hinchado. Están esperando que se desinflame para ver cómo sigue. También tiene una bala alojada en la nuca, muy cerca del cerebro y están evaluando cómo sacarla”.

Fernández dijo que los delincuentes que le dispararon en la cabeza a su hijo “son pibes de 17 años” y denunció que ya habían estado detenidos en otras comisaría. “Es una nueva generación de asesinos la que están creando”, dijo entre lágrimas.

Luego, apuntó contra los funcionarios de Seguridad: “Pónganse la mano en el corazón y hagan algo por la gente. Ojalá que todo esto sirva para que la gente entienda que nos están matando a todos los pibes buenos”.

“Parece que tenemos que agradecer a los delincuentes que tenían un calibre más chico que el 22 y por eso mi hijo hoy está peleando por su vida, porque si hubiese sido un calibre más grande hoy lo tendría que estar enterrando. Mi hijo tenía la orden de que entregara todo si venía a robar. Ni siquiera le robaron, lo ejecutaron”, cerró.

Con informacion de Todo Noticias.