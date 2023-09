Legislatura santafesina en pausa a la espera de definiciones de la transición

Semana atípica en Legislatura tras el sacudón electoral. La decisión de la mayoría actual de la Cámara de Diputados es aguardar definiciones del gobernador electo, Maximiliano Pullaro, y acompañarlo en la etapa de transición hasta diciembre. En tanto, en el Senado, la vicegobernadora Alejandra Rodenas mantuvo un largo encuentro con los doce senadores de la mayoría justicialista que dejará de serlo desde diciembre. En la Cámara Baja, el presidente, Pablo Farías, recibió a varios integrantes del cuerpo y dialogó con algunos senadores radicales a la espera de definiciones.

El resultado electoral del pasado domingo impactó de lleno en Casa Gris y en Legislatura y si bien el gobierno de Omar Perotti tiene mandato hasta el 10 de diciembre sabe que los próximos pasos deben ser coordinados con la gestión que encabezará el radical. Más allá del tema de los 42 pliegos y de algunos decretos que molestan a la futura administración, las partes parecen dispuestas a encaminar la semana venidera las negociaciones.

"No habrá reunión urgente entre Pullaro y Perotti" se informó a El Litoral al lado de mandatario electo quien el domingo por la noche fue felicitado por el rafaelino y acordaron tener una transición ordenada para diferenciarla de la ocurrida hace cuatro años entre Miguel Lifschitz y el mandatario actual. Es más, al lado de Pullaro se considera que lo mejor será reunir equipos técnicos de las partes precediendo a la reunión entre el gobernador actual y el entrante. "No es cuestión de mala o buena voluntad. El objetivo es que haya transición y no que parezca que hay dos gobiernos funcionando. Que sea una transición", se subrayó ante El Litoral. "No es tan inmediata la reunión entre gobernadores" se acotó.

En Casa de Gobierno se afirmó anoche que todavía no hay nombres ni fechas para sentarse a la mesa. Se esperan allí definiciones de Perotti. El Litoral informó este jueves que el diputado radical Fabián Bastia se reunió con la ministra de Gobierno, Celia Arena a la que le pidió el retiro de los 42 pliegos para la justicia que deberán ser tratados antes del 28 del corriente por Legislatura. El mensaje está allí y la respuesta tiene margen de tiempo. No es ya. Pero tiene plazos.

En Legislatura, las presidencias de ambas cámaras consideraron conveniente no convocar a sesiones. Es más, Rodenas estuvo reunida con los doce justicialistas que se reducirán a la mitad desde diciembre si se lo considera a Raúl Gramajo en el bloque. El representante de 9 de Julio ganó varias veces por fuera de la estructura del justicialismo. Este domingo lo hizo desde la boleta de Unite y cuatro años antes desde la del Frente Progresista, Cívico y Social. En tanto, los senadores radicales sobrevolaron el Palacio y fueron recibiendo a jefes comunales y dirigentes distritales que siguieron en escrutinio definitivo en la sede del Tribunal Electoral, a dos cuadras de la Legislatura. Felipe Michlig, en tanto, acompañó a Pullaro a Buenos Aires donde estuvieron entre martes y miércoles con varias reuniones políticas más allá de la presencia del electo mandatario en medios de comunicación porteños.

En Diputados, la mayoría obtenida por Unidos da tranquilidad. Trece miembros de la futura mayoría integran la actual composición. Otros siete integrantes de las minorías actuales seguirán integrando las minorías futuras. "La Cámara de Diputados estará en función de la transición" se aseguró desde las presidencias del cuerpo y de los principales bloques. Pullaro es miembro del cuerpo y el contundente respaldo electoral es señalado en todos los pasillos legislativos. "No es momento de chicanas y debemos tener responsabilidad en esta etapa" señaló otro legislador. Es más, no hay apuro para sesionar hasta tanto estén determinadas las leyes necesarias para el futuro gobierno, se añadió.

Si hay sesión de Asamblea Legislativa el jueves próximo, habrá reunión de cámaras posteriormente. Caso contrario, en Diputados no habría convocatoria. Es más, aún no se reunieron los futuros 28 diputados de Unidos para empezar a trazar líneas de trabajo y mucho menos hablar de autoridades. Tampoco la futura nueva mayoría del Senado.

Los 28 diputados electos de Unidos provienen de cinco espacios políticos: UCR, PS, Pro, Creo y Uno. De los 13 senadores por la futura mayoría estará la vuelta del socialismo (Paco Garibaldi) al cuerpo, más el debut de Creo (Ciro Seisas) e incluso de un afiliado demoprogresista, Germán Baumgartner (Garay).



Escrutinio

De acuerdo al cronograma de trabajo, el Tribunal Electoral espera finalizar este sábado el escrutinio definitivo de las elecciones del pasado domingo. Ya son doce los departamentos donde la tarea fue finalizada y el resultado informado. Restan, entre otros Rosario, San Martín y San Lorenzo. En los dos últimos hay definiciones importantes que se aguardan del recuento. En San Martín la definición de la banca para el Senado y en el segundo la ciudad de Granadero Baigorria ante planteos de la actual oposición de esa ciudad.



La gira de Pullaro

El gobernador electo, Maximiliano Pullaro, estuvo el lunes en Rosario y Santa Fe celebrando el triunfo con los candidatos locales y cerró la jornada en la sede del comité provincial del radicalismo junto a correligionarios de la provincia. Hace 60 años que un dirigente radical no ganaba la provincia de Santa Fe y hubo algarabía en la sede de calle Rivadavia.

Martes y miércoles, Pullaro con el presidente del comité provincial, Felipe Michlig, estuvieron en Capital Federal y el electo mandatario acompañó a Patricia Bullrich en diferentes actividades en el marco de la campaña electoral de Juntos por el Cambio. Entre otros actos, Bullrich presentó en Barrancas de Belgrano a la "selección de nuevos líderes" de Juntos Por el Cambio entre los cuales estuvo el santafesino.

"Esta selección muestra un Juntos por el Cambio renovado, con una dirigencia que está lista y preparada para gobernar el país y hacer frente a todos los problemas que el país tiene, y así lograr que las cosas que tenemos que mejorar, las solucionemos de una vez y para siempre", dijo la candidata junto a su compañero de fórmula, Luís Petri.

Ayer, fue hasta Resistencia y junto al gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, participaron del cierre de campaña del radical Leandro Zdero para las elecciones de gobernador del Chaco del próximo domingo. "Con la fuerza del cambio y la unión de las provincias del norte caminamos hacia el domingo con los ejemplos de austeridad, coraje y determinación de @gustavovaldesok y @maxipullaro. La ola del cambio llega al Chaco" tuiteó Zdero quien competirá con el actual gobernador Jorge Capitanich.



Scaglia

La vicegobernadora electa, Gisela Scaglia, estuvo en esta capital entre lunes y miércoles participando de reuniones políticas y con entidades con las que había estrechado el vínculo en la etapa electoral. El lunes, junto a Pullaro estuvieron en Rosario y Santa Fe celebrando los triunfos con los intendentes de ambas ciudades que también pertenecen a Unidos. La galvense fue saludada por la vicegobernadora Alejandra Rodenas y dejaron pendiente un café para los próximos días.

Con informacion de El Litoral.