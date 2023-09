¿Milei puede salir en tercer lugar?: los números que estudia JxC y que ilusionan a Bullrich

La campaña para las elecciones de octubre está en su punto más caliente y dentro de Juntos por el Cambio insisten en que Patricia Bullrich no solo tiene margen para crecer y meterse al balotaje sino que el libertario Javier Milei hasta podría quedar hasta tercero, según los mismos números de las PASO de agosto que lo dieron ganador y a contramano de lo que hoy marcan las encuestas.

El escrutinio definitivo de las primarias confirmó que el candidato de la Libertad Avanza ganó con el 29,8% de los votos, con una ínfima diferencia sobre Juntos por el Cambio que tuvo el 28% entre Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta y Unión por la Patria que cosechó el 27,2% con la suma de Sergio Massa y Juan Grabois. Hubo 10 millones de ausentes y la diferencia entre todos es de apenas dos puntos, poco más de un millón de votos.

En un sector de Juntos por el Cambio, que opera principalmente en la provincia de Buenos Aires, miran el detalle de esos números y aseguran que Bullrich tiene más margen para crecer del que tienen Milei y Massa, pero no se basan solo en la eximia diferencia entre los candidatos y en que la participación aumentará, como siempre ocurrió, entre las PASO y las generales, sino también en las características del triunfo que logró el libertario.

"Milei hizo una muy buena elección pero hay que mirar dónde le fue mal para analizar qué puede pasar en octubre", observó ante la consulta de iProfesional un operador de la alianza opositora con larga experiencia en contiendas electorales al tiempo que subrayó que el libertario perdió en todas las provincias que pegaron sus elecciones locales a las nacionales.

"Eso significa que el aparato influye", razonó la fuente al tiempo que afirmó que esto, más el crecimiento de la participación y la eximia diferencia entre los candidatos es lo que les hace pensar que Bullrich "va a crecer" y que el panorama que dejaron las PASO puede cambiar.

¿Milei puede quedar tercero?: qué mira JxC

Si bien ganó en 16 distritos, el candidato de La Libertad Avanza perdió en la provincia de Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires, en Catamarca y en Entre Ríos, donde las candidaturas provinciales jugaron en paralelo a las nacionales. En Juntos por el Cambio interpretan eso como una prueba cabal de que las estructuras partidarias tienen un peso relativo.

Al igual que hicieron los gobernadores peronistas con Massa en Tucumán, en Juntos por el Cambio también reconocen por lo bajo que en las PASO de agosto hubo estructuras políticas en las provincias que desdoblaron sus comicios que "no se movieron", en parte, por especular con la interna entre Bullrich y Larreta. "Dejaron que las cosas ocurran", deslizan en el espacio. Un ejemplo posible fue la Jujuy de Gerardo Morales, donde el libertario ganó.

"Vos me vas a decir que el aparato no es determinante y que la gente al final vota lo que se le canta. Coincido. Pero con que la estructura nuestra y la del peronismo ajusten 2 puntos, 1 punto y medio, Milei queda tercero", aventuró el operador consultado, en base a la escasa diferencia que dejaron las PASO y a que, según evalúan, el libertario no tiene dónde más crecer.

Sobre la misma línea de razonamiento, consideran que esto cambiará en las elecciones de octubre, porque ahora los gobernadores de Juntos por el Cambio en ejercicio y también los recién electos (en Santa Fe, San Juan, San Luis y Chubut, por ejemplo) "necesitan jugar muy a favor de Patricia" para meter en el Congreso a sus diputados y senadores.

"Cuando las boletas del gobernador y de los intendentes entran en juego el mismo día de las presidenciales la cosa cambia, y eso va a pasar con los candidatos al Congreso", evaluó la fuente.

Participación electoral: ¿quién tiene más para crecer, Bullrich, Milei o Massa?

En la coalición opositora reconocen que las elecciones de octubre no dependen solo de las estructuras y que la campaña de Bullrich necesita todavía algunos ajustes para recuperar la centralidad que le pelean Milei y Massa, quienes casi juegan en tándem para polarizar la pelea y dejarla afuera del balotaje.

No obstante, aseguran que la candidata de Juntos por el Cambio tiene margen para crecer tanto por ese movimiento de los aparatos como por el aumento de la participación electoral que, según estiman, será de unos 10 puntos más que en las PASO a las que concurrió a votar solo el 69% del padrón.

En la coalición opositora insisten en que en elecciones anteriores ese aumento siempre los benefició a ellos. Recuerdan que en las PASO de 2015 concurrió a votar el 74,92% de los inscriptos en el padrón y para las generales subió a 81,24%, lo que le permitió a Macri crecer 10 puntos entre una instancia y la otra. En 2019, si bien perdió, ocurrió lo mismo y saltó de 31% en las primarias al 40% en octubre.

Mientras estiman que en octubre irán a votar unas 4 millones de personas más, aseguran que en esa cantera es donde Bullrich tiene la mayor perspectiva de crecimiento y preguntan: "¿Por qué crecería Milei y no ella? ¿Porque los que no fueron en agosto a votar al candidato ‘nuevo’ o ‘distinto’ lo van a elegir en octubre?".

En el mismo sentido, y molesto por las hipótesis que circulan sobre un triunfo seguro de Milei con Massa segundo, otro operador electoral abundó: "¿Dónde más le queda para crecer a Milei? Que me muestren los datos. Y si crece, es a expensas del peronismo, no de nosotros, que perdimos 2 millones de votos mientras ellos perdieron 6".

Los límites de Massa y la moderación de Milei: otros factores que estudian cerca de Bullrich

Entre los que trabajan por la candidatura de Bullrich reconocen que Milei puede tener algún crecimiento pero advierten que le saca más al peronismo que a Juntos por el Cambio y que, en ese sentido, no descartan que se meta al balotaje pero con la candidata de Juntos por el Cambio y no Massa.

Lo que analizan en este aspecto es que el libertario está sacando más votos en los lugares donde históricamente le ha ido bien al peronismo y que Massa tampoco tiene un gran margen para crecer porque carga con el lastre de ser parte central del Gobierno en curso. Al respecto, le restan valor a medidas como la del Impuesto a las Ganancias porque "esa mejora recién se va a sentir en noviembre, después de las generales".

Otro punto que tiene en estudio la alianza opositora es si los cambios de discurso que empezó a ensayar Milei no terminarán por restarle algún voto, aunque no sea demasiado. "No solo hay ‘voto enojo’, también tiene un voto racional que quiere dolarización y otras cosas que prometió", evalúan algunos de los que esperan que el uso lógico del Teorema de Baglini le haga aunque sea "un raspón".

Por otro lado, en JxC rechazan la posibilidad de que la migración de votantes de Larreta hacia Milei o Massa pueda llegar a ser tan significativa como marcan algunas encuestas. "Las mismas boludeces decían en 2015, que Macri no iba a retener los votos de Sanz porque los radicales son más progresistas. Córtenla. Los votos de Horacio no se van de Juntos", comentó con fastidio el operador.

Sobre esto, las fuentes consultadas agregan que todos los actores importantes de la coalición estarán alineados con Bullrich de cara a octubre. Afirman que Diego Santilli, ex candidato a gobernador bonaerense de Larreta que perdió por casi nada con Néstor Grindetti "va a jugar a fondo" en lo que resta de campaña como también lo hará Macri. "El esquema de poder va a estar ordenado", aseguran.

Qué pasa en la provincia de Buenos Aires

Con la mira en los ausentes de las PASO, Bullrich se embarcó en una recorrida por todo el país a bordo de una casa rodante. Se trata de una gira con fuerte perfil anti kirchnerista -para confrontar directamente con el Gobierno más que con Milei- que denominó "Vamos por Argentina". Mientras tanto, los estrategas de la campaña se enfocan, además en la estratégica provincia de Buenos Aires.

Con los números de las PASO, destacan que en el distrito de mayor peso electoral del país Grindetti y Santilli "sumaron 9 puntos por arriba de (Carolina) Píparo", la candidata de Milei. Eso ya les da alguna tranquilidad frente a lo que puede ocurrir en octubre, pero también observan que Juntos por el Cambio tiene 58 intendentes y puede quedarse con 92 municipios. "Esos tipos van a dejar todo para ganar", confían.

Si bien reconocen que Grindetti tiene un nivel de conocimiento menor que el gobernador Axel Kicillof e incluso que Píparo, también destacan que "el candidato a gobernador puede ayudar, pero no te define la elección" porque los votantes de la Provincia miran "las puntas de la boleta, presidente e intendente".

Al respecto, creen que uno de los errores de la estrategia de Larreta en las PASO fue apostar porque Santilli le diera impulso desde la Provincia. "El candidato a gobernador no empuja para arriba, eso no existe, (María Eugenia) Vidal era la dirigente de mejor imagen en 2019 y perdió con Kicillof porque se la llevó puesta Macri", evaluó una de las fuentes consultadas.

Por eso, creen que el resultado depende mucho más de cuánto pueda crecer Bullrich y, en el caso de la provincia de Buenos Aires, "no es menor la chance que tienen los intendentes y los que quieren ser".

* Para www.iprofesional.com