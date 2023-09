Gisela Scaglia descalificó a Omar Perotti y casi que lo trató de "mamarracho"

- ¿Cuáles son las impresiones por un apoyo electoral tan contundente?

- Estamos muy contentos y agradecidos por tanto apoyo, pero también con mucha responsabilidad, encarando este gran desafío que nos va a tocar asumir.

- ¿Cuáles serán los ejes que regirán las políticas provinciales en materia productiva?

- Lo primero es decir que la Provincia de Santa Fe va a defender a la producción y a la industria frente a los atropellos del Gobierno Nacional, algo que no vino pasando hasta acá. Vamos a ser férreos defensores de nuestro campo. Y nos vamos a imponer frente a un Gobierno Nacional si nos dice que va a cerrar una exportación de carne o si quiere meter mano a las retenciones. Vamos a defender a la producción santafesina: la industria y el campo. Vamos a pararnos y vamos a defenderlos.





Lo segundo que pensamos en materia productiva es que acá hay que sacar palos de las ruedas y acompañar más. Sabemos que los productores esperan diálogo; esperan que las respuestas sean más ágiles, y aquellos que pueden exportar esperan que la Provincia los acompañe y les abra las puertas al mundo.

Lo tercero tiene que ver con la inversión pública: somos una provincia muy atrasada en materia de obras, y hay obras grandes y chicas que hay que hacer para el sector productivo. Esto tiene que ver con obras viales, portuarias, energéticas, y el foco de nuestro plan de infraestructura es muy importante y está relacionado con lo productivo. Uno puede construir rutas transversales pero que unan a la producción. Que nos lleven de una lugar a otro con un sentido productivo.

Uno tiene que pensar en los caminos de la ruralidad no pensando en el intendente que es mi amigo, sino pensando en los tambos, las escuelas o las familias que vas a unir que están viviendo dentro del campo. Porque si lo pensás con tu mirada política le vas a errar. Yo he recorrido mucho la provincia y te encontrás con lugares de 11 kilómetros donde debiera haber un ripio o un mejorado donde hay 6 tambos y no se lo hicieron porque el presidente comunal no tributaba al signo político del gobernador. Eso está mal, y eso es lo que te pide el productor: traeme caminos, traeme inversión y obra pública. Que permita las condiciones productivas. Tenemos una provincia muy rica y que muchas veces si miramos el sector del agro, muchas veces se produce desde lugares muy aislados y muchas veces no tienen más que un camino de tierra en malas condiciones. Por eso, (en vez de) hacer hasta 500 km cuando a lo mejor lo podés unir al puerto en 70 o hacer una ruta transversal que sea una posibilidad de carga mucho más rápida. Y eso hay que pensarlo, poniendo una mirada productiva sobre esas cuestiones.





- Qué postura tienen sobre un tema clave como la Hidrovía, y qué piensan hacer al respecto?

- Santa Fe tiene que ir a pedir la Hidrovía, no se las podés ceder a La Cámpora, y menos a alguien que no sea de la Provincia. Y lo tenemos que hacer frente al nuevo Gobierno Nacional. Ahí hay mucho por hacer y es la vía navegable más importante del mundo, de ahí sale el cereal, es el puerto cerealero más grande del mundo, no puede ser que Santa Fe no sea quien toma las decisiones. Ahí vamos a trabajar de lleno y a dar la discusión que haya que dar.

- ¿Cómo calificarías a la gestión de Omar Perotti?

- Perotti no tuvo defensa de la Provincia; nunca se plantó ante nadie para defender a la Provincia. Y si vos mirás en los cuatro años, en los que podría haber habido una discusión seria sobre la Hidrovía, con una inversión seria sobre los accesos a los puertos, una búsqueda de crédito internacional para mejorar las condiciones del Puerto de Rosario y en los del norte como Reconquista o Villa Ocampo o el de Santa Fe. Me parece que hay mucho por hacer.





- ¿Cómo piensan reactivar el Norte santafesino?

- Nos juntamos con Corenosa que tiene un Plan de Infraestructura para la reparación histórica del norte santafesino. Hay un trabajo serio pensando en un plan donde también están los Bajos. Un plan ambicioso a largo plazo que no se resuelve en 4 años. Estamos hablando de un programa para poner toda la infraestructura que hace falta, pero no es solo una sino varias aristas. Uno no debiera romper las cosas que se hicieron sino trabajar sobre eso. Es importante nuestro trabajo con las provincias que nos limitan en todo sentido, Santiago del Estero, Chaco o Córdoba, por ejemplo. Somos una provincia atrasada en materia de obras y la producción tiene mucho más obras del otro lado de los límites de Santa Fe.

- ¿Cuáles son las prioridades del marco legal que piensan impulsar con esta nueva Cámara?

- Lo primero que vamos a mandar el proyecto de Ley de narcomenudeo para que la Provincia pueda intervenir directamente en los bunker o en el micro tráfico, eso es lo primero. Y después, todo lo sea para garantizarle la gobernabilidad al gobernador, y voy a trabajar los 4 años para que Maxi tenga esa garantía en Diputados y el Senado.

Santa Fe es productiva y es rica porque hay gente que produce todo el día, por lo tanto tenemos que corregir muchas cosas para darle impulso a la Provincia con obras, para que la energía (gas, luz y renovables) tenga una mirada productiva. No podés dejar a una industria esperando el gas. Con las condiciones y recursos que tiene Argentina para pensar las renovables, hasta con una agenda verde a futuro, Santa Fe tiene que tener una mirada desde la energía muy productivista, ese es el salto cualitativo que le podemos dar a la producción en Santa Fe. En los tiempos difíciles se sale adelante con mucho trabajo, eso me enseñaron en mi casa y es lo que vamos a hacer.

- ¿Tienen definido al futuro Ministro de la Producción?

- Va a ser alguien muy cercano a Pullaro, y vamos a darle prioridad a la cartera productiva trabajando de forma integral junto a otras áreas.



Con información de El Litoral, sobre una nota de Federico Aguer