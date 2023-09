Horacio Rosatti contra la dolarización: "Si elimina el peso, es inconstitucional"

El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, se pronunció esa semana sobre la propuesta de dolarización que propone el candidato a presidente liberal, Javier Milei, y afirmó que la eliminación del peso argentino sería una decisión "inconstitucional".

"¿Cuál es la moneda de un país? La que emite, puede ser peso, patacón o lo que sea. Si una dolarización elimina la moneda argentina, es inconstitucional", advirtió Rosatti en una enrevista publicada este martes 19 de septiembre en el diario español El País. Luego insistió: "Si abandono una moneda y me voy enteramente a la otra es un camino que, para mí, es inconstitucional".

Al ser consultado sobre los límites constitucionales de una eventual dolarización, el titular del máximo tribunal aclaró que "puede haber mil implementaciones de economistas sobre el tema", pero que "la letra de la Constitución" es la que marca que "hay que tener una moneda que se emita en la Argentina".

"Yo no puedo regular el valor de la moneda de otro país. Esa fantasía hay que terminarla. Se ha planteado un debate así, maniqueo, al estilo argentino, el todo o nada. Dolarización sí, dolarización, no", agregó y manifestó que "todos (los candidatos) deberían leer la Constitución".

Luego, el titular del máximo tribunal analizó: "No puedo defender la moneda de Estados Unidos, porque no tengo los resortes, porque no puedo emitir, porque no puedo regular la base monetaria. Hay cosas que sí se pueden y ya se han hecho. Ligar el valor de una moneda, la propia, a una moneda extranjera, o a un conjunto de monedas".

Rosatti mencionó que la ley de convertibilidad podría ser un ejemplo de su postura, ya que con esa medida no se eliminó la moneda nacional. Y explicó: "Argentina dice: 'uno a uno el peso con el dólar'. No es que Estados Unidos diga: 'un dólar vale un peso argentino'".

"Con todo el respeto hacia la política y hacia los economistas, es la Constitución la que nos rige a todos, sea economista, político o juez", enfatizó e hizo hincapié en la necesidad de "ser un poco más preciso" a la hora de abordar el tema de la dolarización.

El titular del máximo tribunal también apuntó en contra de la emisión monetaria indiscriminada, retomando declaraciones que había realizado en mayo en la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina y manifestó: "Si voy a defender el valor de la moneda, una forma de despreciarla es la emisión incontrolada".

"Claramente, una emisión incontrolada no defiende el mandato constitucional de defender el valor de la moneda", reiteró y detalló: "¿Qué es incontrolada? Lo verán los técnicos en función de las necesidades, de la base económica, de las reservas, de lo que sea.

En esta misma línea, añadió: "La economía se guía mucho por la psicología, las expectativas, y a veces puedo no tener todo el dólar, las divisas en el Banco Central, pero si tengo expectativas me alcanza igual. Y a veces puedo tener todo y no me alcanza porque las expectativas no dan".

En cuanto a otra propuesta de Milei, que dijo que sería ideal que la Corte Suprema designe a su ministro de Justicia, concluyó: "Esperaría que concretara ese anuncio. Valoro que se respete la opinión de la Corte, esa es la conclusión que saco de la expresión del candidato. De ninguna forma estoy diciendo que vamos a proponer a alguien. Corresponde a otro poder".

Con información de www.perfil.com