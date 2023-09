Debate de vicepresidentes: ¿qué dijeron los candidatos sobre el dólar, la inflación y el trabajo?

Dólar, inflación y trabajo son de los temas que en este contexto de crisis económica mas preocupan a los argentinos y a la vez generan más expectativa de cara al futuro inmediato y con vistas a las elecciones del próximo 22 de octubre. Los candidatos a vicepresidente Agustín Rossi, Victoria Villarruel, Luis Petri, Florencio Randazzo y Nicolás Del Caño ofrecieron las propuestas de sus frentes, sus puntos de vista, planteos y medidas que piensan aplicar en caso de ser parte del próximo Gobierno.

Economía, inflación y trabajo fue el primer eje que se debatió anoche en el programa A Dos Voces. De parte del oficialismo, Rossi defendió la gestión de su compañero de fórmula y actual ministro de Economía, Sergio Massa, las últimas medidas referidas a la devolución del IVA y a la reforma del Impuesto a las Ganancias, y destacó tras anunciar que la tasa de desocupación es del 6,2% que es “una de las de las desocupaciones más bajas” de los últimos años: “Esto significa que en muchas regiones de la Argentina hay pleno empleo”. Y anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley de “primer empleo” para eximir las cargas patronales.

En este marco, el candidato a vice de Unión por la Patria, agregó: “Llevamos 36 meses consecutivos de crecimiento del empleo asalariado del sector privado, la serie mas larga desde que se mide este indicador. Las principales actividades que empujaron este crecimiento han sido hotelería, gastronomía y construcción”, continuó resaltando que esos rubros fueron “apalancados con políticas públicas desde el Estado Nacional”.

Victoria Villarruel comenzó y finalizó su bloque hablando de inflación. Al respecto, propuso que para paralizar el aumento generalizado de los precios hay que “frenar contundentemente la emisión monetaria”, “achicar el gasto público” y “reducir el déficit fiscal”. También mencionó “lo difícil que es tener un trabajo formal, contratar y ser contratado”. “El mismo Estado desalienta que vos puedas tener un trabajo formal, qué trabajo van a crear las pymes si hoy por hoy el 43% de las cargas y contribuciones las asumen los que dan trabajo”, agregó.

La candidata de La Libertad Avanza apuntó contra Rossi por los altos índices de pobreza y por “la emisión monetaria descontrolada”. “Vivís en un planeta en el cual tenés un sueldo seguro, trabajás en el Estado hace más de 20 años, y no tenés ni conciencia de lo que está viviendo el pueblo argentino, un pueblo argentino que hoy no tiene trabajo, no tiene comida, no puede alquilar y no puede desarrollar su proyecto de vida en nuestro país”, criticó.

A su turno, Randazzo también puso el foco en abordar la inflación “como el principal problema de los argentinos”. “Es el peor impuesto que le podés cobrar a una persona o una empresa”, manifestó el compañero de fórmula de Juan Schiaretti en el frente Hacemos por Nuestro País, quien responsabilizó por igual a las gestiones de Mauricio Macri y de Alberto Fernández y lo ejemplificó con la suba que sufrieron artículos de la canasta básica. “La inflación de Macri fue del 293% y la acumulada de Fernández 481%. La leche cuando asumió Macri valía $16, se fue a $40 y ahora está “400; el azúcar valía $12, $45 en 2019 y ahora $770″.

Tras sentenciar que “la Argentina no crece desde el año 2011″, Randazzo propuso como soluciones “no tener déficit fiscal, tener más exportaciones que importaciones, tener un Banco Central que no emita y que esté en manos de la oposición, y un plan de estabilización de precios acordado con la oposición, los sindicatos y los empresarios para estabilizar el tipo de cambio, la tasa de interés, los salarios y las tarifas”.

“Con una macro estable debemos trabajar en un plan de desarrollo a largo plazo, que implica trabajar sobre los factores de la producción, el capital humano, la inversión y el ahorro”, concluyó.

Por su parte, Luis Petri comenzó: “Mientras ves este programa, todos los supermercados están remarcando los precios”. De esta manera, apuntó contra el “kirchnerismo” por la emisión de dinero y aseguró que “para terminar con la inflación hay que terminar con el kirchnerismo”. Además, dijo que implementará una política sin cepos, un Banco Central independiente y “un presupuesto sin déficit que ajuste a la política”.

“Tenemos 124% de inflación que coloca a los argentinos cada día mas en la pobreza, inventaron 27 impuestos nuevos”, continuó atacando al Gobierno y agregó que “las economías regionales están asfixiadas” porque “tienen cepo, restricciones a las importaciones y a las exportaciones, y no pueden contratar porque compiten con los planes sociales”.

Por último, el candidato a vice de la Izquierda, Nicolás Del Caño, planteó un aumento de emergencia para trabajadores y jubilados: “Nadie puede cobrar menos de lo que cuesta una canasta familiar”. En ese sentido, mencionó la necesidad de que “los salarios estén por encima de la inflación”.

“Hay que ajustarle a las empresas que te matan con los tarifazos mientras amasan fortunas. A las grandes empresas de alimentos y cadenas de supermercados que remarcan día a día los precios y a los bancos que ganan fortunas”, sostuvo.

Del Caño propuso también reducir la jornada laboral a “6 horas, 5 días a la semana, sin rebaja salarial, con un salario igual a la canasta familiar y repartir las horas de trabajo”.

