Las frases más destacadas del discurso de CFK a 29 días de las elecciones de octubre

La vicepresidenta Cristina Kirchner se pronunció este sábado en una charla en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) sobre los resultados electorales de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto y pidió perdón a la militancia y a sus seguidores porque “no se pudo cumplir” durante el gobierno del Frente de Todos.

Frente a un auditorio militante, donde presentó la reedición de un libro de conversaciones entre el ex presidente Néstor Kirchner y el académico Torcuato Di Tella, la ex mandataria tomó distancia a lo largo de su discurso sobre una supuesta “derechización” de la sociedad y apuntó contra la “casta de economistas” que apoyan las reformas neoliberales y promercado, entre los que incluyó a Carlos Melconian, el posible ministro de Economía de Patricia Bullrich si se impone en las elecciones.

Las frases más salientes

1- “En realidad, es imposible ir con la motosierra porque no te dan los números para hacer lo que querés hacer. Es muy inconsistente todo”.

2- “Si tenemos que revisar, si tenemos que cambiar, si tenemos que mejorar. Pero, por favor, no es destruyendo. Si el nene tiene algún problema, por favor, no lo tiremos con el agua sucia. Es el nene y es Argentina, tu país”.

3- “Querer tener un buen trabajo y un buen sueldo, la posibilidad de acceder a la vivienda, de un auto, de viajar, de estudiar, no es de derecha o de izquierda. Diría que es casi de peronistas”.

4- “Yo no digo que las cosas estén bien, también nosotros tenemos responsabilidad. No voy a hablar de las cosas que hizo el gobierno porque ya las dije oportunamente. Pero voy a hablar de que nosotros tenemos que discutir cosas que muchas veces nos hemos negado. Porque no es cierto que la gente se haya derechizado”.

5-”Yo entiendo porque hubo mucha ilusión y expectativa y no se pudo cumplir. Y yo quiero, en ese sentido, pedirles perdón si no pudimos cumplir”.

6- “Quiero reconocerle una cosa muy importante al ministro de Economía por haberle dicho a la sociedad la verdad sobre el FMI. ran decisión, porque, aquí voy a cometer una indiscreción, porque cuando esto lo hablé con el Presidente, yo estaba en Honduras y tuvimos una larga charla-discusión. Le dije: ‘hay que decirle la verdad a la gente si es que obligan a firmar’. Por eso valoro inmensamente la decisión de decirle a los argentinos la verdad. Obligan a devaluar”.

7- “Néstor nunca habló de herencia y se puso a laburar”.

8- “Sé que es un tema álgido y de discusión, pero ¿saben qué nos pasaba? Que docentes que iban a trabajar a la escuela privada nos hacían huelga en la pública. Y tenemos que discutirlo sin enojarnos, porque si no vienen estos tipos a discutirnos todo: los vouchers, las universidades pagas”.

9- “En los años 90, después de la híper, se produce privatización: se privatiza todo, las jubilaciones, YPF, Aerolíneas, Agua y Energía. En el 2001, cuando se produce el derrumbe, se cae todo y no le devuelven a la gente los depósitos. Si en el 89 la crisis fue por hiperinflación, en el 2001 fue por el fenómeno inverso. Ese que hay algunas que no distinguen, viste. Bueno, Dios nos libre. Y que Melconian siga ahí traduciendo porque sino va a estar complicado”.

10- “Cuando todas las editoriales de los medios hegemónicos decían que prácticamente quien resultara vencedor de la interna de Juntos por el Cambio iba a ser el próximo presidente de la Argentina, que nosotros estábamos en la lona. En un programa de TV en mayo dije que iba a ser una elección atípica de tercios y que lo importante iba a ser el piso y no el techo. Bueno, sucedió eso y hoy los competidores son los que tuvieron mejor piso en términos individuales: el candidato de La Libertad Avanza y de Unión por la Patria, se dio lo que decíamos”.

11- “Los aumentos que todos sufrimos en góndolas tiene que ver con la devaluación permanente del peso porque el problema es que la inflación en la Argentina es por escasez de dólares, porque están en el colchón, porque formaron activos en el exterior, porque hemos perdido la moneda y se utiliza como reserva, esta es la situación”.

12- “Quiero recordarles que fui una de las impulsoras de que no hubiera PASO y se pudiera construir una lista de unidad. Todos decían ‘no, dedo no, PASO’. Y ahora me pregunto a todos esos que impulsaban una PASO, en la que el presidente estuviera de y un lado, la vice del otro. El embajador de Brasil disputado con el ministro del Interior la candidatura a la presidencia, la ministra de Desarrollo Social disputándole a Axel la gobernación en PBA. Y todo esto en un marco de más de 100 puntos de inflación. ¿Cuánto hubiera sacado la Libertad Avanza, a los genios que decían que no al dedo? Y ahora me dicen ‘dónde está el dedo, no lo está apoyando’. A ver, un poco más de seriedad en los planteos”.

13- “La labor que tienen los militantes es decirle a la gente cuál es la verdad para que decida libremente”.

14- “La Alianza, que fue el primer gobierno de coalición de la Argentina, había despertado una gran expectativa en la ciudadanía porque decían que el problema era solamente la corrupción del menemismo, y si se recuperaban los 5 mil millones de la corrupción el modelo funcionaba perfecto... y se cayó igual. Uno puede teorizar en la economía, puede ser heterodoxo, ortodoxo, puede ser de la escuela austríaca, la de Chicago, los clásicos, neoclásicos. Pero lo que no se puede hacer es fingir, hacer ficción. Porque finalmente la realidad termina estallando”.

Con información de www.infobae.com